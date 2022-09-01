Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что боевики националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) показательно расстреляли 100 военнослужащих б. УССР из разгромленной 58-й мотопехотной бригады, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 19 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп» для ВСУ

Российскому военному ведомству стало известно об очередном преступлении киевских боевиков, которые держат в страхе не только гражданское население б. УССР, но и вооружённые силы этого государственного образования. По имеющейся информации, показательная казнь была осуществлена по той причине, что военные отказались подчиняться киевскому неонацистскому режиму и попросту покинули ранее занятые позиции в зоне действия специальной военной операции России.

Террористическая власть б. УССР уже многократно была замечена в использовании радикалов из различных националистических и откровенно нацистских батальонов для оказания давления на простых военнослужащих, которые постоянно теряют мотивацию, бегут из зоны боевых действий и сдаются в плен.

«Ублюдочные фашисты! Ни у кого не остаётся сомнений в том, что Зеленский — это Гитлер», — отметил Клим Г.

Многие пользователи не нашли оправданий преступлениям Киева против своих же военнослужащих. Граждане считают, что тоталитарный режим, установившийся в б. УССР, несёт угрозу не только внешнему миру, но и самим жителям этой страны.

«Убивать своих людей — это, конечно, уже полный беспредел! Людей, которые просто не хотели сражаться непонятно за что, убили просто так! Ну, конечно, киевские власти об этом даже и не скажут! Назовут убитых предателями и агентами Кремля», — считает Папина К.

U.S. Army Europe ВСУ

Некоторые комментаторы отмечают, что российская спецоперация идёт своим чередом, всё больше и больше территорий б. УССР очищается от нацистской заразы, а ВСУ несут невероятные по современным меркам боевые потери. Неудивительно, что преступники во власти б. УССР предпринимают кощунственные действия, чтобы дольше держаться во власти.

«Случаи дезертирства в рядах ВСУ растут. Поэтому киевским нацистам приходится идти на такие меры, чтобы удержать строй», — считает Наталья Г.

«В европейской свободной демократической стране такое невозможно. Это вам не заградотряды НКВД, это лучезарные поборники дезертирства с нимбами над головами», — издевается Фридрих К.

Часть людей полагает, что б. УССР превратилась в ту самую «тёмную сторону» СССР, какой её пытались приписывать Советскому Союзу ненавистники коммунизма, социализма, России как таковой да и просто банальные предатели. Теперь же страшный сон либерала во всей красе предстал в образе б. УССР, причём с ещё большими ужасами.

«А Советскому Союзу ещё приписывали ложь о заградотрядах и о том, что расстреливали всех без разбору. Антисоветские мифы оказались реальностью, но уже на территории [б. УССР]», — отметил Дмитрий А.

«То «химарсами» в СИЗО Еленовки своим рот заткнули, то тут заградотряды Зеленского мочат своих сотнями! Народ [б. УССР] зачем потакает нацистскому режиму. К чему такие самоистязания нужны?» — спрашивает Юркен Ю.

Напомним, 19 августа Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что боевики националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) показательно расстреляли 100 военнослужащих б. УССР из разгромленной 58-й мотопехотной бригады.