Уже несколько месяцев на территориях ДНР и ЛНР действует независимый американский журналист Джон Марк Дуган, который публикует снятые им видеоматериалы на своем канале YouTube. Вместе с ним за событиями наблюдала переводчица Дугана Мария Лелянова, гражданка России, которая до своей поездки в Донбасс и Луганск была убежденной противницей СВО, проводимой Россией. О том, как и почему Мария кардинально изменила свои взгляды, она рассказала в интервью Джону Дугану.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

Дуган: Я сижу здесь с очаровательной Марией. Она была моей переводчицей в Донбассе, когда я ездил туда в последний раз. Почему я выбрал именно её? Причина в том, что она убежденный либерал. И у нее были взгляды на этот конфликт, которые мне казались неверными. Она считала, что всё, что я говорю, — это российская пропаганда. А я считал, что всё, что она говорит, — это западная пропаганда. И тогда я бросил ей вызов: предложил приехать и увидеть всё своими глазами.

Мария: Из каждого утюга каждый день мы слышим [западную пропаганду], что это война, что это ужас, что это немотивированная агрессия, что русские сошли с ума, что Украина страдает, что это абсолютно незаслуженно, необоснованно, и нет прощения никому из русских. Какие мы ужасные люди. Ты видишь это повсюду, и из-за этого у тебя возникает чувство, что тебе не хватает воздуха. Это невыносимо.

Личный архив Марии Леляновой Мария Лелянова

Как-то в апреле в нескольких интервью, которые Вы брали в Мариуполе, и я слушала когда переводила, что говорили люди, слушала «российскую сторону пропаганды», у меня возникло ощущение: погодите-ка, что-то не стыкуется. Это не могли быть пропагандисты, потому что это простые люди с улицы, они не актеры. Позже, в начале июля, знакомый попросил меня помочь ему вывезти брата из Волновахи… Мы встретились в Москве, и я поговорила с этим парнем. И снова я получила ещё одно свидетельство из первых рук, снова несовпадение. Поэтому мне нужно было получить ответы, потому что я отказывалась верить всему, что говорит Россия, и больше склонялась к тому, что говорит Запад. Поэтому, когда Вы сказали, что Вам нужен переводчик, я сказала: возьмите меня. Я знала, что не могу больше жить дальше, не получив ответа на свои вопросы. И мне было всё равно [что в Донбассе обстрелы и мины], потому что не знать — ещё хуже.

Дуган: Когда мы ехали к границе, гостиницу, в которой у нас были забронированы номера, разбомбили. И на одном из ваших, скажем так, проукраинских каналов…

Мария: Скажем, антироссийских каналов.

Дуган: Хорошо, на одном из ваших антироссийских каналов кто-то выложил видео о том, что это фальшивка и что они использовали актеров…

Цитата из видео «Я привёз на Донбасс ЛИБЕРАЛЬНОГО участника АНТИВОЕННЫХ протестов, чтобы показать ПРАВДУ!» Джон Марк Дуган

Мария: Что они использовали актеров, чтобы показать, что там трупы, а на самом деле там не трупы, а актеры, притом плохие, которые шевелятся, изображая трупы… Приехав в Донецк, мы пошли на рынок электроники… и как это всегда бывает, люди заинтересовались, потому что у нас иностранец. Все втягиваются в разговор. И там была одна девушка, мы много говорили, и она сказала: «Я только что потеряла друга». У неё был друг, который проходил мимо этой гостиницы, когда её разбомбили, и он погиб. И его трехлетняя дочь тоже погибла. Возможно, на том видео было тело именно этого человека. Видео было снято изнутри отеля.

Дуган: Возможно, с камеры наблюдения.

Мария: Может быть, я не эксперт. Я спросила об этом, и мне ответили те, кто видит это каждый день, что это нормально, когда, как они говорят, «свежий труп» иногда шевелится. И, очевидно, именно это и попало на камеру. Но такой цинизм: эй, смотрите, это актер, когда кто-то погиб… Это безумие.

Дуган: Когда мы попали в Донбасс, в Донецк и Луганск, что вас в первую очередь поразило?

Мария: Нам потребовалось очень много времени, чтобы пересечь границу, а гостиницу разбомбили, и уже было сравнительно поздно. Поэтому Джон позвонил своему другу, который сейчас живет в Луганске, и он нас приютил…

Юрий Пущаев ИА REGNUM Улица Донецка после обстрела

В общем, мы приехали в Луганск, и там всё было покрыто этими буквами Z. Каждая машина, каждая остановка, практически каждая поверхность. У всех на одежде нашивки с буквой Z. Как такое может быть [думала я], если люди нас так ненавидят, если мы такие враги, если мы такие злодеи, такие чудовища, а этот символ получает полную поддержку? Это не имело смысла.

На следующий день мы поехали в Северодонецк — этот город находится в таком же состоянии, как Мариуполь, в плане разрушений. Это ужасно. У них нет воды, нет электричества. Люди, которые остались там, живут в подвалах. Мы зашли в один двор, и прямо на детской площадке — могилы. Это был первый большой шок, который я испытала, когда увидела всё вживую. Когда это не фотография и не видео, которое смотришь по телевизору. Там были люди, и ни один из них не выразил никакого негатива по отношению к России. Весь негатив был направлен на Украину. Это был ещё один факт, который стал для меня решающим. Почему вы не рвете меня на части? Это же мой народ сделал такое с вами, думала я, но ответ был: нет, нет, нет. Всё не так. И потом такие же разговоры повторялись в Мариуполе, в Луганске, в Волновахе. Везде, куда мы приезжали. Так что для меня это было, можно сказать, как экстремальная «красная таблетка» — принять всё это.

На второй день у нас была встреча с Владом Дейнего, это сейчас министр иностранных дел ЛНР, он отвечал за переговоры в Минске, которые длились все эти почти восемь лет. И Джон был достаточно любезен, чтобы сказать: какие у тебя будут к нему вопросы? Они могут показаться наивными, потому что их задает человек, который ничего в этом не понимает. Я не очень-то следила за всем этим. Мое отношение к этому все эти 8 лет было таким: это внутреннее дело Украины. Сейчас я этим совсем не горжусь. И Влад Дейнего объяснял с самого начала, потому что мой первый вопрос был о том, как же так получилось, что народ Донбасса настолько ненавидят, что физически уничтожают его практически все эти восемь лет.

Дуган: Он очень обстоятельно всё рассказал, он был просто великолепен.

Мария: Словом, я выслушала его объяснение и всю историю о том, как это развивалось, и почему то, что началось в феврале, фактически было неизбежным.

Министерство обороны Российской Федерации Российские военные

Но мой вопрос о причинах ненависти к людям Донбасса, а теперь и ко всем, кто русский, еще оставался. И я получила ответ на него из другого интервью, которое мы взяли через несколько дней у советника главы Донецкой Народной Республики. Его зовут Ян Гагин, и он высокий военный чин. Мы вместе поехали в Мариуполь, чтобы доставить гуманитарную помощь. И во время этой поездки он зашел в школу, нашел там в школьной библиотеке кучу книг и принес эти книги нам. И эти книги предназначены для детей, начиная со школьников, наверное, лет с семи и до окончания школы. Это учебная литература, и с самого раннего возраста детям вбивают в голову, что мы враги с Украиной, что мы не братские народы, как думают русские, что у нас нет никакой общей культуры, что нас надо ненавидеть, — нас по сути дела расчеловечивают в их глазах с самого раннего возраста. И я до сих пор задаюсь вопросом, зачем вся эта ложь? Почему внушается вся эта ненависть? И это и есть причина, почему есть люди на Украине, не все, я абсолютно уверена, но, действительно, на Украине есть люди, которые поддерживали и поддерживают эти обстрелы Донбасса, это уничтожение населения в течение всех этих лет. Это и был ответ, почему так произошло.

Дуган: Потом мы поехали в Волноваху, в больницу. Познакомились с врачами. Что Вы чувствовали после этой поездки?

Мария: В Волновахе 600 человек держали в подвалах. Они их не выпускали — украинские войска. Их держали в заложниках в подвале больницы. Там были пациенты, раненые, это были гражданские лица, все, кого они смогли поймать и засунуть туда. Там был медицинский персонал, кто угодно. Они просидели в подвале несколько месяцев. Мы обошли некоторые помещения этого подвала. Видели, где они спали, ели, как они там жили. И это невозможные условия. Тогда же украинские войска нашли в больнице сейф с наркотиками, взломали и накололись этими коктейлями из адреналина и опиума, которые делают тебя бесстрашным, заставляют совершать безумные поступки и ни на что не обращать внимания. Поэтому они стали бегать и стрелять во все стороны. Можно представить, какое безумие они творили. И в какой-то момент, когда они отступали, когда бежали от русских и донецких — от союзных войск, они решили уничтожить доказательства всего этого. И выстрелили из танка. И мы видели дыру в стене, которую оставил этот выстрел, чтобы здание рухнуло на людей, которые были в подвале. Там гражданские, дети. За эти месяцы там, в подвале, родилось шестеро детей, и [танк выстрелил] чтобы все они просто умерли под обломками здания. Зачем разрушать больницу? Они же точно знают, что это больница. Они получали медицинскую помощь от этих врачей, хотя они украинцы.

ИА REGNUM Волноваха

Дуган: Пока мы там были, я услышал любопытную вещь, что один из раненых говорил по-английски. То есть либо американец, либо канадец, либо британец. И он был ранен — не смертельно, но тяжело, так что не мог эвакуироваться вместе с остальными украинцами. И тогда они выстрелили ему в затылок.

Мария: Да, чтобы не тащить раненых. Там говорили, что было несколько трупов с изуродованными лицами, удаленными отпечатками пальцев, чтобы их не узнали. То есть они таким образом устраняли улики.

Дуган: Дикость.

Мария: Да уж. В последний день мы поехали на передовую в город Святогорск. Там шли активные боевые действия. Из 4500 человек там осталось около 1500. Они прячутся в подвалах, в церквях. Видимо, за два дня до этого там побывала группа журналистов, которые сняли их и выложили в интернет, и всё это попало и на украинское телевидение. Людей узнали, а у них есть родственники в украинских городах. И теперь за родными этих людей охотятся и говорят, что они первые в очереди на смерть. Так что эти люди напуганы не только потому, что сами стали мишенями для снайперов, но и потому, что боятся за жизнь своих родных. За свои семьи, которые находятся на Украине. У меня это просто в голове не укладывается.

Дуган: А что вы почувствовали, когда увидели этот город? Недалеко от нас шел обстрел, было видно, как поднимается дым.

Мария: Это должно прекратиться. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы это закончить, но такого не должно быть. Если бы я могла взять всех этих людей и вывезти оттуда, я бы это сделала. Даже когда привозишь гуманитарную помощь, привозишь всю эту еду, пытаешься что-то сделать, всё равно чувствуешь себя совершенно беспомощным перед этим преступлением. Чувствуешь, что должен сделать всё, что можешь. И постоянно понимаешь, что это так мало.

Татьяна Стоянович ИА REGNUM Раздача гуманитарной помощи

Дуган: Интересно, что даже так далеко на западе, как в Святогорске, люди говорили: «Мы не хотим говорить на камеру, не снимайте наши лица. Но вот когда нас освободят… — это было очень конкретно. — Когда нас освободит Россия, и мы будем в безопасности, тогда мы проговорим с вами целый день, сколько захотите».

Мария: Они хотят, чтобы мир узнал, но только чтобы это было безопасно для них. Сейчас они не верят, что это для них безопасно, и до смерти боятся за свои семьи.

Дуган: Но они хотят независимости. Вы заметили? Они не хотят быть частью страны, которая их так ненавидит.

Мария: Они не хотят быть частью Украины, это точно.

Дуган: На обратном пути Мария прочитала ещё одну вещь на нескольких антироссийских каналах, что русские невероятно плохо относятся к беженцам. Поэтому я решил заехать в центр для беженцев. Мы позвонили, попросили директора, мы дали им всего минут 20.

Мария: Даже меньше.

Цитата из видео «Я привёз на Донбасс ЛИБЕРАЛЬНОГО участника АНТИВОЕННЫХ протестов, чтобы показать ПРАВДУ!» Центр для беженцев

Дуган: Так что вряд ли они успели бы всё убрать и навести порядок. И что вы думаете о посещении этого центра для беженцев?

Мария: По сути, там как в довольно приличной гостинице. Очень мило. Всё чисто, очень хорошо продумано. У них отличная столовая с очень вкусной едой. То есть они питаются лучше, чем я! Это как ресторан с точки зрения качества еды. И они живут там сколько нужно. На них никто не давит, нет никаких сроков, в течение которых они должны съехать. Это бесплатно, еда бесплатная, у них есть возможность найти работу. Некоторые, с кем я разговаривала, уже нашли работу, так что могут зарабатывать себе на жизнь. Одна женщина, с которой я поговорила, она приехала вместе с сыном и уже всё устроила. Так что 1 сентября её сын пойдет в школу в Воронеже. Всё предусмотрено. Они поехали туда добровольно. Они объяснили мне, как это работает, потому что в западных СМИ только и говорят, что мы хватаем их, засовываем в автобусы и везем в Россию в…

Дуган: В трудовые лагеря!

Мария: В трудовые лагеря, мы едим их живьем, забираем у них органы, забираем паспорта и тому подобное. Ни перед чем не останавливаются, когда доходит до этой лжи. Чем хуже, тем лучше. Что бы ты ни написал, всё примут, потому что это же мы, злые русские. А это очень хорошее место. Они могут делать всё, что хотят. Могут уехать в любой момент или остаться на столько, на сколько хотят. И это бесплатно. Им только нужно было добраться до границы. На границе стояли автобусы из разных городов. Женщина, с которой я говорила, сказала, что у них есть 8 городов на выбор в России, куда они хотят поехать, и она выбрала Воронеж. Была одна женщина из Харькова, которая постоянно спрашивала: «Когда вы заберете у меня паспорт?». Почему мы должны забирать у вас паспорт? «Потому что я слышала, что вы забираете паспорта, а потом заставляете людей работать». С ума можно сойти.

Дуган: Но это то, что слышишь в западном мире. Итак, Вы как человек, который видел всё и верил всему, что писали в западных СМИ, и вначале был настроен довольно антироссийски, как много из того, что вы прочитали, оказалось, как Вы теперь узнали, неправдой?

Мария: Всё. Размах этой лжи, её масштаб сопоставим с масштабом этих ужасов. Этот цинизм непостижим. Там нет ни слова правды. Так что это была даже приятная красная таблетка — узнать, что моя страна на самом деле не злодей. И то, что она делает, имеет объяснение.

Интервью публикуется в переводе с английского языка с некоторыми сокращениями.