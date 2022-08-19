Сеть: «Хотят с Украиной покончить!» — США разрешают Киеву атаковать Крым
Соединенные Штаты Америки разрешили Киеву использовать поставляемое Штатами оружие для атак на Крым. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщает Politico.
Американской чиновник поддержал удары Киева по Крыму, если киевский режим считает эти атаки необходимыми.
«Конечно, мы не выбираем цели, и всё, что мы давали [Украине], давалось для целей самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, — по определению — это самооборона», — отметил он.
Сообщение Politico обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что «хозяин» сказал Украине «фас». Иные также отметили, что Штаты подталкивают Украину к уничтожению. Были и те, кто отметил, что Киев собирается в Крыму вести боевые действия против мирных жителей, при этом по своим же словам, обстреливая «свои» территории.
«Я вот считаю, что совместный со всеми дружественными странами удар по Вашингтону и Лондону будет отличным актом самообороны всего вменяемого человечества», — отреагировал Nostromo.
«Такой себе посыл бандеровской швали: делайте, что хотите, хозяин позволяет, но чтоб на пользу интересам США!» — пишет Татьяна Х.
«При обороне вроде защищают мосты, а не разрушают», — отметила Sveta H.
«Что в очередной раз говорит о том, что Украину нужно освобождать полностью», — призвал «Тот Самый».
«Твари! Они подзуживают Украину!» — отметила Мила П.
«Откровенно уже подталкивают Украину к уничтожению», — добавил Alexey.
«Всё никак не могут успокоиться, что не смогли Крым захватить. Крымчане попёрли их! Теперь пытаются чужими руками свои мечты осуществить…» — отреагировала Татьяна.
«Пролив имени товарища Сталина излечит географический кретинизм», — иронизирует Татьяна.
«Может, США хотят с Украиной покончить таким образом? И обвинить во всём РФ?» — с сарказмом поинтересовалась Ланка.
«Походу, Украины не будет вообще», — выразила опасение Оксана.
«Хозяин сказал «фас»!» — написала Галина Н.
«Украина готова бить по простым людям? Да… Вот это политика», — отметила Olga N.
«Согласно позиции США, Крым — «это Украина». И по их же логике, украинцы могут бить по Крыму, то есть, по Украине. О, как интересно получается. Ну, это, собственно, и делают на сегодняшний день шароварники. Бьют по мирным везде, куда могут достать, в том числе по ЗАЭС. Вообще, маразм высшей степени. Смысл логики — в её отсутствии, а просто тупой нацизм по факту», — написал «СНГ».
«Пора начать наносить удары по натовским базам на оккупированных США территориях», — призвал Алексей.
«Аляска — это Россия! А если подтвердится, что янки дали добро хуторянам на удар по Крыму, потом не надо рыдать про удары по центрам принятия!» — пишет Андрей.
«Американцы надеются за океаном отсидеться», — отреагировал Vyacheslav I.
«Если Крым — «это Украина», значит, Штаты разрешили им бомбить самих себя?» — недоумевает Ольга.
«Думаю, будет жёсткий удар по Киеву и не только», — отметил Владислав.
«Американцы тащат небратьев на убой. Медленно и верно. Убедили в перемоге (победе. — М. Р.), дали оружие и смотрят, как идиоты кастрюлеголовые будут умирать», — пишет Андрей Д.
«Разрешить» можно… Только кто потом будет «зубы собирать»?» — задался вопросом Игорь Ф.
«Хозяева разрешили. Вот она независимость, и кто решает, что делать», — подытожил Стас К.