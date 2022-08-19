Соединенные Штаты Америки разрешили Киеву использовать поставляемое Штатами оружие для атак на Крым. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщает Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

Американской чиновник поддержал удары Киева по Крыму, если киевский режим считает эти атаки необходимыми.

«Конечно, мы не выбираем цели, и всё, что мы давали [Украине], давалось для целей самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, — по определению — это самооборона», — отметил он.

Сообщение Politico обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что «хозяин» сказал Украине «фас». Иные также отметили, что Штаты подталкивают Украину к уничтожению. Были и те, кто отметил, что Киев собирается в Крыму вести боевые действия против мирных жителей, при этом по своим же словам, обстреливая «свои» территории.

«Я вот считаю, что совместный со всеми дружественными странами удар по Вашингтону и Лондону будет отличным актом самообороны всего вменяемого человечества», — отреагировал Nostromo.

«Такой себе посыл бандеровской швали: делайте, что хотите, хозяин позволяет, но чтоб на пользу интересам США!» — пишет Татьяна Х.

«При обороне вроде защищают мосты, а не разрушают», — отметила Sveta H.

«Что в очередной раз говорит о том, что Украину нужно освобождать полностью», — призвал «Тот Самый».

«Твари! Они подзуживают Украину!» — отметила Мила П.

«Откровенно уже подталкивают Украину к уничтожению», — добавил Alexey.

«Всё никак не могут успокоиться, что не смогли Крым захватить. Крымчане попёрли их! Теперь пытаются чужими руками свои мечты осуществить…» — отреагировала Татьяна.

«Пролив имени товарища Сталина излечит географический кретинизм», — иронизирует Татьяна.

«Может, США хотят с Украиной покончить таким образом? И обвинить во всём РФ?» — с сарказмом поинтересовалась Ланка.

U.S. Army Инструктор США на Украине

«Походу, Украины не будет вообще», — выразила опасение Оксана.

«Хозяин сказал «фас»!» — написала Галина Н.

«Украина готова бить по простым людям? Да… Вот это политика», — отметила Olga N.

«Согласно позиции США, Крым — «это Украина». И по их же логике, украинцы могут бить по Крыму, то есть, по Украине. О, как интересно получается. Ну, это, собственно, и делают на сегодняшний день шароварники. Бьют по мирным везде, куда могут достать, в том числе по ЗАЭС. Вообще, маразм высшей степени. Смысл логики — в её отсутствии, а просто тупой нацизм по факту», — написал «СНГ».

«Пора начать наносить удары по натовским базам на оккупированных США территориях», — призвал Алексей.

«Аляска — это Россия! А если подтвердится, что янки дали добро хуторянам на удар по Крыму, потом не надо рыдать про удары по центрам принятия!» — пишет Андрей.

«Американцы надеются за океаном отсидеться», — отреагировал Vyacheslav I.

«Если Крым — «это Украина», значит, Штаты разрешили им бомбить самих себя?» — недоумевает Ольга.

«Думаю, будет жёсткий удар по Киеву и не только», — отметил Владислав.

«Американцы тащат небратьев на убой. Медленно и верно. Убедили в перемоге (победе. — М. Р.), дали оружие и смотрят, как идиоты кастрюлеголовые будут умирать», — пишет Андрей Д.

«Разрешить» можно… Только кто потом будет «зубы собирать»?» — задался вопросом Игорь Ф.

«Хозяева разрешили. Вот она независимость, и кто решает, что делать», — подытожил Стас К.