Призыв заместителя председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганга Кубикки ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2» спровоцировал шквал иронии в социальных сетях. Люди напомнили, что ещё недавно немцы смеялись над предложением покупки газа за рубли. Теперь же перспектива замерзнуть отрезвила немецкие мозги. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания. Лютые холода

«Совсем тягостно немцам стало, без нашего-то газа. Даже Штатов не боятся. Удивили, удивили», — поделилась Алиса Кузнецова.

«Еще недавно смеялись и не хотели газ за рубли брать», — напомнил Николай Смирнов.

«Пусть Евросоюз сначала оформит все документы должным образом, выплатит компенсации РФ за задержку и упущенную выгоду, тогда можно и пустить газ Германии. А пока бундестаг пусть с Европой разбирается», — предлагает Наталья Сухачёва.

«Фигушки! Поезд ушел. Теперь главное, чтобы в Кремле не съехали. Ведь давление со стороны разных либерастов неслабое идет», — считает Андрей Радионов.

«Вообще всю Европу лишить газа, пусть мёрзнут», — предлагает Артем Кузнецов.

«Сначала должны покаяться за свои преступления перед Донбассом и Россией, отказаться от поставок вооружений, тогда можно поговорить и о газе. Но, к сожалению, так не будет», — отметил Сергей Прохожий.

«А что они собрались по нему качать? Весь газ ушёл в азиатские страны, плюс на подходе Афганистан. Немцы могут по этим трубам теперь только перекличку делать с Зелей, точно ни один спутник не зафиксирует», — иронизирует Марина Павлюченкова.

«Ближе к зиме другие разговоры пошли», — замечает Светлана.

ПАО «Газпром» «Северный поток — 2»

«Даже там уже начали понимать, что пришло время, наконец, уже с нами партнерские отношения иметь», — соглашается Лев Мизгирев.

«Зима близко… Там начали иногда пользоваться мозгом и чувствовать ее приближение», — развивает тему Алёна Шевченко.

«Зима близко, и гонора всё меньше. Хотя я бы на месте Путина, наоборот, вентиль прикрутил в направлении Европы, пусть прыгают, и для здоровья полезно», — считает Андрей Иванченко.

«Пусть зиму помёрзнут, потом неповадно будет рот на Россию раскрывать», — соглашается Елена Вишнева.

«А ещё и зима не наступила. А они начали трезво мыслить», — заметил Станислав Ботаев.

«Да пусть уже бундестагом соберутся и устроят митинг напротив американского посольства», — предлагает Германии Сергей Ольховский.

«Надеюсь, Газпром не пойдет у них на поводу, так как мотивация и алгоритм действий читается: в преддверии зимы заполнить резервуары и использовать время на поиск альтернативных путей получения энергоносителей, затем отказаться от поставок. У нас уже налаженный рынок сбыта плюс внутреннее потребление, дадим фашикам возможность пострадать вволю и ощутить последствия своих санкций», — поделилась мнением Евгения Мади.

Дарья Антонова ИА REGNUM А у нас в квартире газ!

«Наконец-то западно-еврогейские дикари поймут, что привилегия — это не то, что дикие эстонцы думают, это возможность жить в тепле, пользоваться электричеством и мыться теплой водой… Для большинства дикарей больше не доступна, т. к. белому русскому человеку надоели их дикие русофобские вопли», — отметил Михаил Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек должен сделать все, чтобы у страны было больше энергии, заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки заявил в интервью редакционному объединению RedaktionsNetzwerk Deutschland.

По его словам, нужно как можно скорее запустить «Северный поток — 2», чтобы заполнить наши газохранилища на зиму.

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