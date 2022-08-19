США продолжают нагнетать напряженность в отношениях с Китаем. Не только сами, но и втягивают в конфронтацию сателлитов по НАТО. Вслед за спикером нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси китайский Тайвань, в отношении которого Вашингтон явочным порядком проводит политику «стратегической двусмысленности», посетила еще одна американская парламентская делегация. Ее возглавил сенатор-демократ Эд Марки, вместе с которым на мятежном острове побывали трое конгрессменов — представителей Демпартии и один конгрессмен-республиканец, точнее, республиканка. За ними, в октябре и ноябре, как уже объявлено, последуют две европейские делегации — бундестага ФРГ и британского парламента. А между Пелоси и Марки на Тайване оказались представители Литвы. Ряд западных СМИ активно эксплуатируют заявление членов неформального «Клуба Формоза», объединяющего ряд западных законодателей, выступивших за расширение «поддержки Тайваня» путем активизации «регулярных визитов».

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Американский сенатор, с которым встречались высокопоставленные чиновники сепаратистского режима, включая его главу Цай Инвэнь, представляющую администрацию проамериканской ДПП — Демократической прогрессивной партии, комментируя поездку, попытался оправдаться двумя аргументами. Прежде всего, он утверждал, что собирались не на Тайвань, а «по региону». На остров же типа «заехали по пути», вроде как не специально (хотя точно такую же «отмазку» своим действиям чуть более двух недель назад придумала и Пелоси). С ней-то понятно, но поразительно, до какой низости опускаются сепаратисты. Называть себя «президентом» и одновременно бросаться в объятия любому иностранному визитеру, неважно, в каком статусе, — во-первых, не уважать себя и свою должность, пусть и самозваную, а во-вторых, косвенно тем самым признавать незаконность и нелегитимность этого самопровозглашенного статуса.

Но до приличий ли, если других возможностей напомнить о себе у тайваньских властей нет? И они насмерть перепуганы серией военных маневров НОАК в непосредственной близости от ключевых точек острова? Подчеркнем, что Тайвань признают только несколько стран Центральной Америки и ряд «банановых» карликов из Океании. А также Ватикан, не являющийся членом ООН и не связанный с ней обязательствами признания основополагающего принципа одного Китая, установленными еще резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 1971 года за номером 2758. (Интерес властей Святого престола двойственный: экспансия своего влияния на материк захлебывается; борьба за право бесконтрольно назначать своих ставленников проиграна, поэтому Тайвань для Ватикана — одновременно и обходной маневр, и попытка свести с Пекином счеты за потерю лица).

Народно-освободительная армия Китая

Еще Марки пытался прикрыть свою очевидно провокационную миссию разглагольствованиями, что визит «не связан» с поездкой Пелоси, ибо последняя собиралась еще в апреле, а собралась лишь к августу. И виной тому не «воспаление политической хитрости» Вашингтона, а ковид, вызвавший «случайное наложение графиков» (ну да, конечно, кто бы сомневался…).

У ситуации и еще один срез, связанный с приближающимися на Тайване местными выборами, до которых осталось три месяца. Стоит администрации ДПП их проиграть, как Цай Инвэнь сразу же превратится не просто в «хромую утку» (которой до окончания последнего срока во власти остается чуть более года), но и в политического лузера. А также в потенциальный объект уголовного преследования в случае прихода к власти ныне оппозиционной «синей» коалиции, сложившейся вокруг партии Гоминьдан. Не секрет, что одной из «скреп» американо-тайваньских связей, осуществляемых с помощью неофициальных представительств, вроде Американского института на Тайване, является коррупция; это традиционная ситуация для непризнанных марионеточных правительств. И если копнуть недавнюю историю, то на примере предыдущего островного «демократического президента» Чэнь Шуйбяня хорошо видно, что для ДПП поражение на выборах означает еще и конец безнаказанности вместе с началом проблем с правосудием. Практически ни у кого нет сомнений, что с проигрышем ДПП в январе 2024 года такая же участь ожидает и Цай Инвэнь.

На материке эту драматургию сюжета очень хорошо понимают. Вслед за официальным представителем МИД КНР Ван Вэньбинем, который обвинил США в «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность» Китая, аналогичную позицию, по сути, впервые открыто сформулировал и концептуальный центр — ЦК КПК. «Мы надеемся, что тайваньские соотечественники осознают вредительский для Тайваня характер действий ничтожного количества сепаратистов, выступающих за его «независимость», а также увидят, от чего зависят их собственные интересы и благополучие». Эту позицию, прозрачно намекнув на предстоящие выборы, высказал официальный представитель партийного отдела по работе с Тайванем. И выразил надежду, что жители острова «отмежуются» от сепаратистов и «объединятся с соотечественниками в континентальной части Китая».

Russian.news.cn Пленум ЦК КПК

Напомним, что после вояжа Пелоси сама она, ее окружение, а также ряд функционеров проамериканских фондов, в частности президент «Тайваньского фонда за демократию» Ю Сикунь и генсек «Фонда международного сотрудничества и развития» У Чжаосе, были подвергнуты санкциям. Поездка сенатора Марки со товарищи расширила материковый санкционный список, предложенный Пекином, целым рядом лиц, которые зарекомендовали себя завзятыми сепаратистами, сторонниками так называемой «независимости» Тайваня, приложившими немало усилий, чтобы очередная провокация «удалась». Среди этой когорты выделяются представитель администрации тайваньского режима в США Сяо Мэйцинь и секретарь островного Совета национальной безопасности Гу Лисюн. А также влиятельные функционеры правящей пока еще ДПП — Линь Фэйфан, заместитель ее генсека, и депутат Законодательного юаня Кэ Цзяньмин (за последним шлейф скандальной известности тянется еще с 2013 года, когда он возглавил травлю бывшего гоминьдановского главы администрации Тайваня Ма Инцзю). Как водится, и это знакомо нам на российском опыте, фигурантами проамериканской деятельности являются и включенные в обновленный санкционный список представители так называемой «творческой интеллигенции». Куда же без них!

В Пекине очень хорошо понимают, что исход борьбы за Тайвань, которую Китай, как и Россия на территории бывшей УССР, ведет отнюдь не с местной администрацией, а с ее вашингтонскими покровителями, решается не в самом Тайваньском проливе, где очевидный перевес сил и средств на стороне НОАК. Он формируется в мировом общественном мнении, которое, что бы там ни говорили, с постепенным окончанием однополярного доминирования США начинает меняться, и не в пользу Вашингтона. Показательной в этом плане является состоявшаяся 15 августа онлайн-встреча главы китайского МИД Ван И, работающего в последнее время поистине в экстремальном режиме, с главами дипломатических представительств развивающихся азиатских и африканских стран при женевском отделении ООН.

Китаю нужно, жизненно важно заручиться поддержкой этих стран, в среде которых уже давно сильны антиамериканские настроения и уверенность в несправедливости однополярного миропорядка. С оптимизмом встречая его эрозию и перспективы разрушения, развивающиеся страны поддерживают и Россию, и Китай в их противостоянии с США. Призвав участников встречи «твердо отстаивать международную систему, ядром которой является ООН, международный порядок, основанный на международном праве, и основополагающие нормы международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН», китайский министр высказался за усиление представительства в международных организациях стран бывшего «третьего мира».

По его словам, «многосторонние институты не должны становиться лишь инструментами, с помощью которых отдельные государства или группы стран могут манипулировать решениями по международным делам». В этом контексте была поднята и тайваньская тема, учитывая, что очень многие развивающиеся страны сталкиваются с внутренней нестабильностью — сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом, которые подогреваются, а иногда и разжигаются коллективным Западом, и жизненно заинтересованы в сохранении статус-кво и спокойных условиях развития. «Реализация законного права по защите национального суверенитета и территориальной целостности, а также принципа невмешательства во внутренние дела других государств», по мнению Ван И, требует от Китая (надо понимать, что и от других стран) «необходимого и законного ответа на каждую вопиющую провокацию».

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И

Солидарный ответ остальных участников встречи, большая часть которых являются участниками китайской инициативы «Пояса и пути», свелся к подтверждению признания безальтернативности принципа одного Китая, который «является консенсусом международного сообщества и политической основой для развития двусторонних отношений между Китаем и другими странами». Важно подчеркнуть, что во многих выступлениях тема Тайваня не просто рассматривалась в контексте провокационных действий США и коллективного Запада, но и связывалась с сохраняющей актуальность темой Синьцзяна. Как и Тайвань, Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) является неотъемлемой частью Китая, и вмешательство во внутренние дела КНР в этих регионах, по мнению представителей развивающихся стран, недопустимо.

Со своей стороны отметим, что с обострением кризиса в Тайваньском проливе ситуация в Синьцзяне, нормализацию которой в ходе весеннего визита в этот регион подтвердила Верховный комиссар ООН по права человека Мишель Бачелет, отошла на второй план. Тем не менее обе темы, как и тема Гонконга (Сянгана), связаны тем, что во всех этих регионах Запад, прежде всего США, осуществляет дипломатическую и информационную экспансию с целью задержать, а лучше остановить развитие КНР, связав ее необходимостью отвлекать внимание и ресурсы на преодоление нестабильности. У Вашингтона, скорее всего, нет сомнений в том, что Тайвань, как в свое время и Гонконг, перейдет под юрисдикцию КНР. Об этом говорит и то, что сенатор Марки, вслед за конгрессвумен Пелоси, активно поднимал на Тайване тему перевода основных производственных мощностей главного мирового производителя микрочипов — компании TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) в американскую Аризону. По разумению вашингтонских стратегов, Китаю на Тайване от прежней экономики должны достаться обломки и осколки, но именно это и говорит о том, что США считают свое будущее отступление с острова решенным вопросом.

Потерпев неудачу в Гонконге, а также, что важно, столкнувшись с солидарным сопротивлением мусульманского мира в попытке эксплуатировать против Китая тему Синьцзяна, США сегодня попросту нашли «слабое звено» в китайско-американских отношениях, на которое оказывают давление не с целью победить, а чтобы подороже «продать» Пекину свое поражение. При этом, конечно, нельзя исключить, что при определенных обстоятельствах США спровоцируют тайваньский режим на пересечение «красной черты» и объявление «независимости». Но вряд ли будут сами его признавать и за него «впрягаться». В любом случае нынешняя региональная динамика с синусоидой кризиса продлится как минимум до ноября. США стремятся, во-первых, осложнить Китаю проведение XX съезда КПК, создав для этого фон напряженной нестабильности. Во-вторых, администрации Джо Байдена нужны «очки» перед собственными ноябрьскими выборами, чтобы попытаться отыграть упущенное и сохранить позиции в обеих палатах Конгресса. В-третьих, конечно же, США будут пытаться повлиять на исход тайваньского волеизъявления на местных выборах в том же ноябре. Дальнейший ход событий, на наш взгляд, будет определяться равнодействующей этих трех важнейших факторов региональной политики, приобретающих в нынешней ситуации поистине глобальное значение.