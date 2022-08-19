Комментарий главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова об эффекте бумеранга при любой попытке удара по полуострову с помощью американского оружия активно обсуждают в социальных сетах. Одни предлагают не ждать такого развития событий и начинать уничтожать центры принятия решений киевских властей, другие напомнили крылатую фразу: «Месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«Попыток агрессии уже очень много было и даже получилось взорвать склад боеприпасов. Где ответочка-то? Киев не бомбим?» — спрашивает Серей Тушёнков.

«Не верю. Одна трепология. Уже «ударили» по центрам принятия решений. Почему вещание на Украине идёт до сей поры?» — поддерживает Геннадий Чебанов.

«Месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным. Не торопимся. Всё будет», — считает Инна.

«Предупреждать США нужно, это их идея устроить второй Чернобыль», — считает Сергей Скакунов.

«Бить нужно по американцам! Они командуют ВСУ и всей Украиной. Сколько ни бей украинцев (да хоть Зеленского и всех олигархов уничтожь), толку не будет. Их заменят на других и снова бросят в бой против России», — поделился мнением Александр Костелов.

«Крым — Россия, за применение на территории Крыма натовского и американского оружия, можно залететь в третью мировую, по краю ходят», — поделилась мнением Эльмира Соболева.

«США выгодно на Украине одни руины оставить, и ядерные взрывы тоже выгодны, ведь пострадает славянский народ, а в США будут только рады», — заметила Татьяна Базайкина.

«Когда же бумеранг достигнет цели?! Пока одни только обещания! Белгород, Курск, Крым, сколько будем ждать?!» — спрашивает Ирина Радивил.

Цитата из видео «Взрывы на складе в Крыму» Взрывы на складе в Крыму

«Пока что бумеранг мотается между Белгородом и Крымом, предупреждатели, ёлки-палки…» — иронизирует Л.

«Никакого раздела (раздел выгоден только врагам России), только полное освобождение до западных границ — Южная Русь (МалоРОССИЯ) от Одессы до Львова! Ни пяди наших земель не оставим под управление империи лжи (США, Англия, ЕС и нацистский киевский режим), чтоб не плодили из русских бандеровцев в питомнике. Все цели специальной военной операции будут достигнуты! Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — высказался Александр Колесников.

«Надо было отпустить Донбасс с миром, а теперь останетесь бездомными. Тупые, агрессивные украинцы. У вас в стране правит военная верхушка америкосов, и вы теряете свою страну. История вас ничему не учит, а в почёте европейские ценности. Сдавайтесь! И зимой будете в сытости и тепле, и гей-парады будут сниться», — считает Ева.

«Украинские нацисты за всё ответят, так или иначе. Победа будет за Россией», — отметила Екатерина Зорина.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что любые попытки агрессии в отношении Крыма ударят по тому, кто их совершает, с гораздо более сильной отдачей и непоправимыми последствиями, 19 августа заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

Комментируя известие о том, что США разрешили киевскому режиму ударить по полуострову с использованием американского оружия, он сказал, что не стоит делать поспешных выводов, так как «цыплят по осени считают».

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