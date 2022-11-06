Североатлантический альянс пригрозил Сербии вводом войск в Косово из-за очередного обострения. Об этом объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 17 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

После переговоров с сербским президентом Александром Вучичем глава военного блока заявил, что международные силы безопасности в Косово «готовы вмешаться, если под угрозой окажется стабильность». При этом он сослался на свой мандат ООН.

Напомним, очередное обострение в регионе началось из-за попытки албанских властей Косово запретить с 1 августа использование автомобильных номеров и документов, удостоверяющих личность, выданных органами Сербии. После вмешательства США Приштина перенесла срок внедрения нового закона на 1 сентября.

Пользователи соцсетей Италии в связи с этим призвали руководство НАТО отказаться от «политики интервенций», напоминая, что это оборонительная организация. Многие комментаторы отмечают, что альянс сам провоцирует обострение, чтобы получить повод для вмешательства.

«А если ситуация не будет ухудшаться, мы об этом позаботимся. Вот что он хотел сказать», — считает Диего Б.

«Конечно, если ситуация продолжит ухудшаться… Вместо того, чтобы найти мирные решения для разнообразия, они снова разжигают огонь», — прокомментировал Марио Б.

«Всегда готовы вмешаться, чтобы дестабилизировать», — добавил Фабиано Де Ф.

Здание Министерства обороны Союзной Республики Югославия после бомбардировки НАТО

«И снова НАТО, так называемая оборонительная организация, выполняет жандармские функции на защите мирового порядка», — поддержал Джанни Б.

«Не волнуйтесь, ЦРУ позаботится о необходимости вмешательства НАТО», — вставил Джованни Б.

Многие комментаторы считают, что НАТО стало самой большой проблемой в мире, а его участие означает войну. Ряд пользователей обещают проголосовать на предстоящих парламентских выборах за любую партию, которая выведет Италию из состава альянса.

«НАТО — самая большая причина проблем в мире. Где доллары не позволяют достичь целей, туда летят ракеты. Бомбы и демократия», — пишет Луиджи Дель М.

«НАТО стало проблемой для всего мира. Где НАТО, там война», — добавила Кончетта В.

«Мировые жандармы. Хуже их только те, кто поддерживает их действия», — заявил Арканджело А.

НАТО бомбит Югославию. 1999

«Хватит уже НАТО, хватит этой организации, которая провоцирует войны по всему миру», — призвал Маттео Г.

«Первая партия, которая запланирует выход Италии из НАТО. Я проголосую за неё сразу же», — пообещал Клаудио П.

«Война будет точно, но далеко от США. В Америке всё должно работать, чтобы нести бомбы в другие точки мира. Теперь Европа стала местом, где запланированы новые разрушительные войны», — пессимистично заключила Даниела И.

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