Известие об усилении системы безопасности Запорожской атомной электростанции в соцсетях встретили с одобрением. Люди считают, что при угрозе новых обстрелов и теракта только так и нужно поступать. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Министерство обороны России Запорожская АЭС

«Опасные времена требуют защиты АЭС. Россия даже в этом моменте защищает людей от техногенной катастрофы», — отметил Федор Ильинский.

«Единственный выход — экстренная консервация АЭС», — считает Василий Богодухов.

«При таких террористических нападках со стороны ВСУ, только так и приходится поступать», — считает Яков Дорохов.

«Все правильно делают, хоть кто-то пытается спасти мир от ядерной угрозы», — замечает Таисья Моисеева.

«У них просто все граждане вымрут, а они не прекращают попытки обстрелять АЭС», — недоумевает Эрнест Караев.

«Нацисты могут сколько угодно долбить по АЭС, получить эту территорию им не светит. Вреда тоже не нанесут, а так — пусть стреляют, пусть весь мир смотрит на то, как нацисты обстреливают атомную станцию, позабыв историю с Чернобылем», — поделился мнением Демьян Нагорный.

«Уважение нашим воинам, которые защищают АЭС от обстрелов укронацтстов. А артиллеристам ВСУ нужно прекратить лизать зад США — и не выполнять преступных приказов. Лучше развернуть своё оружие против тех, кто приказывает им стрелять по запорожской АЭС (офицерам НАТО и чиновникам киевского нацистского режима)», — заметил Александр Колесников.

Министерство обороны России Удары ВСУ по Запорожской АЭС

Министерство обороны России Возможные последствия аварий на Запорожской АЭС

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в связи с готовящейся 19 августа провокацией система защиты Запорожской АЭС усилена, подготовлен план эвакуации, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Ночной обстрел ВСУ, в ходе которого по Энергодару было выпущено не менее семи снарядов, не привел к повреждениям на ЗАЭС — в ВГА отметили, что уровень радиации сейчас находится в норме.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерреша. При этом Россию планируют обвинить в техногенной катастрофе.

Читайте также: В Запорожской области заявили об усилении защиты ЗАЭС