С самого начала специальной военной операции на головы европейских читателей полился настоящий водопад проукраинской пропаганды. Жители даже самых отдалённых горных деревень в Италии теперь смогли узнать про свободолюбивый народ на востоке Европы, страдающий от «путинской агрессии», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Репин. Украинка у плетня (фрагмент). 1876

Итальянские СМИ массово публиковали статьи про благородных украинских националистов, читающих Канта и почитающих древние славянские символы, подозрительно смахивающие на свастику, с оружием в руках вставших на защиту своей родины.

При этом с самого начала подобные материалы, если судить по комментариям, вызывали мало позитивных откликов у читателей. В Италии даже появился своеобразный издевательский мем про «читателей Канта», коими называют неофашистов.

По всей видимости, спустя полгода после начала операции итальянцев настолько «перекормили» проукраинской пропагандой, что реакция на любые подобные статьи стала предсказуемо негативной. На днях массовое обсуждение вызвала невинная статья про мальчика из Одессы, хорошо играющего в шахматы.

По данным Corriere della Sera, восьмилетний Максим покинул свой родной город в конце февраля. После нескольких месяцев пребывания в Румынии он приехал в Великобританию, где теперь ездит по стране, участвует в шахматных состязаниях и получает награды.

«Эксперты утверждают, что он может стать самым молодым шахматным гроссмейстером в истории. На данный момент с серьёзным взглядом того, кто уже слишком много видел, и концентрацией, которая позволяет ему предсказывать ходы противников, он наслаждается каждой победой», — пишет издание.

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Очевидно, что статья, как и множество других ранее, призвана лишь возбудить у читателя негативные эмоции по отношению к России, а мальчик стал инструментом, пропагандистской находкой. Однако абсолютное большинство читателей в ответ шутит про гениальную украинскую нацию, которую почему-то они раньше знали только как сиделок и строителей.

«До февраля 2022 года у украинцев не было никого, кроме Шевченко (Андрея). Сейчас они одни из лучших почти во всех дисциплинах», — прокомментировал Микеле О.

«До конца февраля мы никогда не слышали об Украине как месте совершенства. С тех пор они лучшие во всех дисциплинах — в спорте и культуре. Но это просто совпадение», — поддержала Кати Д.

«Я не знал о существовании Украины, теперь я знаю, что всё самое превосходное происходит из этой страны. Поэтому я делаю вывод, что знаменитый миф о превосходстве Запада был просто шуткой», — пишет Джованни Т.

«Да, да, это высшая раса, отмеченная Господом», — иронизирует Луиджи Б.

«Как они говорят, Адам и Ева тоже были украинцами», — добавил Эмилиано С.

«Да ладно, как надоели эти статьи», — уже прямо заявил Сино Р.

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Многие пользователи задаются риторическим вопросом: если бы мальчик происходил из другой страны, уделили бы ему столько времени итальянские массмедиа.

«Если бы он был с Аляски, получил бы он такое внимание?» — спросил Джованни К.

«В Италии тоже много маленьких шахматных талантов, но почему-то я про них ничего не читал. Откуда такая избирательность?» — возмутился Марко С-С.

«Я слышал, что под турецкими бомбами голодают курдские дети… Ах, да, Турция ведь наш союзник, так что та война не считается, как и все неукраинские дети, страдающие от войн во всём мире», — заметил Донато И.

«Печально говорить, но из-за массированной пропаганды мы уже даже не воспринимаем всерьёз такие статьи», — сокрушается Джанлука С.

«Каким несовершенным был бы мир без Украины», — заключила Розальвитас П.