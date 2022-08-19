Во Львове во дворце Потоцких прошла встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Турции — Реджепа Тайипа Эрдогана с участием Генсека ООН Антониу Гутерреша. Переговоры проходили в закрытом для прессы режиме и продолжались всего 40 минут. Этот визит Эрдогана, видимо, был неслучайным и оговаривался им во время недавних переговоров в Сочи с президентом России Владимиром Путным. Это следует из заявления самого Эрдогана, который по окончании переговоров во Львове заявил, что «мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч (во Львове — С. Т.) с Владимиром Путиным». Помимо этого, он обозначил и намерения дальше «оказывать содействие в возобновлении стамбульского процесса переговоров между Россией и Украиной». О других деталях состоявшихся переговоров не сообщается.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Циркулируют только слухи. Так, турецкий телеканал CNN Turk утверждает, что «во Львове Эрдоган передал Зеленскому специальное послание Путина о том, что Россия якобы согласна на прямые переговоры с Украиной». Согласно другой версии, якобы Эрдоган выступил с предложением временного прекращения огня в зоне боевых действий. Наконец, есть версия и советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он заявил, что Эрдоган и Гутерреш также якобы «готовили предложение Зеленскому отказаться от юга страны и прекратить огонь». Что было на самом деле, известно очень немногим. Но большинство экспертов понимают, что на данном этапе пространство для компромисса между Украиной и Россией ограничено, хотя предложение Эрдогана выступать в роли посредника устраивает стороны по тактическим соображениям. Признаков же договориться о возобновлении хоть в каком-то формате дипломатических переговоров не просматривается. Хотя бы потому, что Зеленский без поддержки Запада, являющегося составной частью украинского конфликта, сепаратно принимать решения не готов или не может. Эффективность поддержки ООН в данном случае мизерна.

Что касается Турции, то тут многое очевидно. Анкара хорошо политически чувствует Украину и Россию и понимает перспективу урегулирования украинского кризиса в глобальном масштабе. Ее посредническое участие в урегулировании этого кризиса, независимо от результатов, предоставляет ей возможность играть в высшей лиге большой политики, потенциально позиционировать себя в качестве одного из центров будущего многополярного мира. Кстати, ее участие в так называемой зерновой сделке, которая Западном интерпретируется как «решение глобальной продовольственной проблемы», тоже из этого контекста.

Официальный сайт президента Турции Реджеп Эрдоган во время визита во Львов

Поэтому Эрдоган, войдя в «украинский образ», решает прежде всего свои конкретные национальные задачи. При этом он сохраняет в непростых условиях и конструктивный диалог с Москвой, нарабатывая опыт тесного политического взаимодействия. Другое дело, удастся ли ему при этом сохранить баланс в отношениях с Россией и Западом. Ранее сообщалось, что Эрдоган и президент США Джо Байден могут встретиться в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Утверждалось, что одной из тем для переговоров политиков будет покупка Турцией F-16 у Вашингтона. Но сейчас может появиться еще одна тема — Украина. Игра продолжается.