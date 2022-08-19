Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, без иронии, потряс западную общественность своим предложением гражданам ЕС «призвать недоумков (западных руководителей — прим. ИА REGNUM) к ответу». Его заявления появились на первых полосах большинства европейских СМИ — и это несмотря на жару, ураганы, экономический кризис и прочие новостные «мелочи» вроде СВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Не остались в стороне и те, кого Медведев столь звучно поименовал. К примеру, в Италии его заявления прокомментировали руководители почти всех партий и почти все министры. Тем более что их слова Медведева касаются напрямую — в том смысле, что выборы в Италии буквально через месяц.

Глава МИД бескомпромиссно осудил Медведева и громко потребовал, чтобы это сделали и все остальные. Глава минобороны сказал, что европейцы ценят свои свободы и попытки вмешаться в их выборы проигнорируют. Лидер либералов попытался воспользоваться словами Медведева как отмычкой в предвыборной борьбе — и потребовал от лидера «Лиги» Маттео Сальвини публично отмежеваться от Медведева и разорвать уже полгода как недействующий договор о сотрудничестве между «Лигой» и «Единой Россией». Сам Сальвини, хмыкнув, посоветовал либералам меньше читать телеграм-каналы и больше думать об экономике.

Цель привлечь внимание к проблеме, несомненно, достигнута. Но дальше начинаются проблемы.

В той же Италии, вполне вероятно, с оценкой Медведева согласна значительная доля граждан. Они, разумеется, не «пророссийски настроенные» — они настроены против скакнувшей инфляции и рекомендаций поменьше топить. От участия в выборах в Италии регулярно уклоняется около 40% граждан. Не будет большим преувеличением записать в недовольные их всех целиком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Каков, однако, у них выбор?

Политическая палитра в Италии на первый взгляд весьма богата. Тут тебе и леволибералы, и популисты, и правоконсерваторы — и все они в парламенте.

Но дьявол — в нюансах, а нюанс в том, что по всем самым ключевым вопросам большой политики все без исключения партии Италии поют хором. Что они и подтвердили, скажем, в конце февраля 2022 года, хором осудив Россию и единогласно разрешив правительству помогать Украине всем, чем правительство сочтет нужным (речь, разумеется, об оружии).

Весь накал междоусобной борьбы моментально исчезает, когда речь заходит о вопросах, имеющих значение для посольства США в Риме.

Вот леволибералы, мутировавшие из компартии. Совокупный рейтинг — чуть более 30%. Партия истеблишмента, характер нордический, все антироссийские инициативы поддерживает еще до их внесения. Беспощадны к врагам США. Поддерживают ли санкции? Ответ понятен.

Вот популисты, победители прошлых выборов, растерявшие две трети рейтинга из-за того, что вместо обещаний бороться с истеблишментом стали его частью. Как и положено популистам, позволяют себе политические вольности, но только по второстепенным вопросам. Голосуют за санкции и поставки оружия — и «русофильствуют» призывами не поставлять в Киев хотя бы летальное.

(сс) Администрация президента России Джузеппе Конте — лидер «Движение пяти звёзд»

Наконец, правые, те самые, которые вроде бы и являются бенефициарами «вмешательства» Медведева. Вероятные победители грядущих выборов, которые сформируют коалицию без всяких либералов и без всяких популистов.

«Братья Италии», самая популярная партия страны (24%), лидер — Джорджа Мелони — будущий премьер-министр. Правые ценности готова отстаивать в вопросах миграции, семьи и, возможно, веры, но никак не в вопросах реального государственного суверенитета. Движение в фарватере США и, конкретно, Консервативной партии почитается нормой. Голосует за санкции.

«Лига», вокруг которой было сломано так много копий и лидера которой так часто упрекали в получении русских денег (ничего, разумеется, не доказав). Знаменитые фотографии Маттео Сальвини в футболке с Владимиром Путиным; в Италии так и не поняли, что симпатизирует Сальвини не России, а Путину лично, воспринимая его как образец сильного лидера, которым он и сам хотел бы быть. Призывает к переговорам по Украине, но далее что? — голосует за санкции.

Наконец, Сильвио Берлускони, лауреат ордена за неоднократную верность, 85-летний политик, который еще успеет похоронить половину нынешних либералов. Бескомпромиссно поддерживает НАТО и столь же смело призывает разговаривать с Россией. Но далее что? — правильно: голосует за санкции.

European People's Party Сильвио Берлускони

Все партии говорят о напряженной экономической ситуации. Это в стране с огромным госдолгом и катастрофической демографией, в год, когда удары стихии в виде то засухи, то ураганов не оставляют в покое ни на неделю. Но никто не предлагает такого способа решения экономических проблем, как изменение политической линии. На поддержке старших вашингтонских братьев они не экономят.

Возможно, Дмитрий Медведев прав и значительная часть европейцев действительно не хочет конфликта с Россией, поскольку видит прямую причинно-следственную связь между этим конфликтом и резким ухудшением уровня жизни. Но, придя на избирательный участок, такой недовольный внимательно изучит бюллетень — и поймет, что какую бы партию он ни выбрал, в главном ничего не изменится.