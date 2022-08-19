Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры с Москвой возможны только после вывода военных сил с контролируемых Россией территорий, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 19 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

С такими условиями выступил украинский президент, обговорив сложившуюся ситуацию на Украине с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутеррешем, прилетевшими во Львов. Судя по всему, Зеленскому померещилось, что он оказался в центре внимания и всё зависит от него, поэтому в очередной раз он, в присущей ему истеричной манере, начал топать ногой в ожидании, что Россия начнёт исполнять все его прихоти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защитник Владимир Зеленский

Многие пользователи оказались возмущены поведением украинского президента, который в хамской манере предъявляет требования к России и ждёт, что она на них пойдёт, а ещё в придачу российский лидер Владимир Путин сядет с ним за стол переговоров. Такому не бывать, пишут граждане.

«Никаких переговоров! Только безоговорочная капитуляция киевского неонацистского режима!» — требует Олег М.

«С террористом не ведутся переговоры. Должна быть только полная капитуляция кровавого клоуна из Украины и трибунал над всеми военными преступниками киевского неонацистского режима!» — пишет Диана Ж.

Некоторые комментаторы отмечают, что это Россия является хозяином положения на Украине, поэтому она ставит перед киевским неонацистским режимом одно конкретное требование — полная и безоговорочная капитуляция.

«Россия ничего и никому не должна! Тем более какому-то клоуну-наркоману. Пусть себе на носу зарубит», — пишет Артём Д.

Часть людей отмечает, что настоящие переговоры Россия будет вести не с правительством преступников и наркоманов, а с новыми властями уже свободной от нацизма Украины.

«Это чучело ещё какие-то условия ставит! Совсем мозг от наркоты поплыл? А переговоры будут только после падения киевской нацистской хунты — с уже новым, пророссийским руководством новой Украины», — указывает Святослав С.

«Зачем России мирные переговоры с шайкой наркоманов? Они разве решили капитуляцию подписывать? Вроде нет. Скорее наоборот, готовы воевать с Российской Федерацией до последнего украинца. Так что никаких переговоров нам не надо. Хотят утилизироваться — их право», — отметила Тамара К.

Ряд пользователей указывает на то, что переговорный процесс очень нужен киевскому режиму, а вот Россия и без диалога с нацистами прекрасно справляется со своими задачами.

«Российской стороне вообще переговоры ни к чему. Пока идёт спецоперация, наша страна освобождает Украину от нацистской заразы буквально, приводя в действие высшую меру наказания. Если будут договорённости, Киев спрячет главных преступников, а их должна настичь русская пуля», — считает Александр М.

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации на Украине

«Интересно, Зеленскому же рано или поздно придётся подписывать акт о капитуляции. Что он тогда говорить будет?» — интересуется Артём С.

Напомним, 18 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил после трёхсторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешем во Львове о том, что переговоры с Москвой возможны только после вывода военных сил с контролируемых Россией территорий.