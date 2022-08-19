Намерение Огрского муниципалитета Латвии снести пять советских памятников, среди которых памятный камень в честь дипломатического курьера Наркомата иностранных дел СССР Теодора Нетте, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 19 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Латвии

Страны Прибалтики открыли соревнование, победителем которого станет тот, кто больше всех успеет за отведённый до своей кончины период снести как можно больше советских памятников. На данный момент лидером позорного забега выступает Эстония, которая сносит памятники, посвящённые Великой Отечественной войне, один за другим. Но Латвия дышит своим соседям в спину.

Ещё совсем недавно всю Россию всколыхнула новость о решение властей Латвии снести памятник освободителям Риги от фашистских захватчиков. Судя по всему, те, за чью свободу советские солдаты отдали свои жизни, решили таким образом «отблагодарить» своих спасителей.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги

«Можно снести памятник, но память о подвиге советских солдат уничтожить невозможно!» — уверен Сергей О.

Подавляющее большинство пользователей крайне возмущено поступками латвийских властей. Граждане считают, что прибалтийская республика борется не с советским прошлым, а с собственной историей.

«Только сносом памятников историю не переписать и не заставить людей забыть о событиях Великой Отечественной войны», — указывает Роман Л.

«Латвийские власти только и могут, что с памятниками и с историей воевать! Если бы наши деды знали тогда, каких сволочей нарожают те, кого они от фашизма спасали, теряя жизни свои! Позор вам, шакалы!» — написал Дмитрий Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия не в силах как-либо повлиять на стремительно фашизирующуюся Латвию, но определённые выводы относительно этого государства сделать всё-таки следует.

«Памятники на территории чужих государств — это, конечно, их внутреннее дело, но снос монументов много рассказывает о том, что это за страны такие», — подметил Николай К.

Пророков Б. Фашизм — враг культуры. 1939

«Фашисты голову снова подняли, думают, что смогут реванш осуществить. Пускай закапывают себя в могилу. По их душу скоро придёт расплата», — предрекает Андрей Б.

Часть людей полагает, что вскоре черёд денацификации доберётся и до властей Латвии, которые своими действиями доказывают, что их герои — не те, кто освобождал их от фашистов, а сами оккупанты.

«Это они у бандеровских преступников подхватили заразу. Ну ничего, и до них спецоперация дойдёт», — убеждён Сергей Р.

Ряд пользователей указывает на то, что русофобия и реабилитация фашизма должны иметь очень дорогую цену, которую Латвия будет обязана заплатить.

«Российские капиталисты так и будут продолжать поставлять им газ, электроэнергию, удобрения и еще много чего, обеспечивая им безбедную жизнь? Может быть, всё-таки дадим понять недружественным странам, которые издеваются над памятниками воинам-освободителям, что российский народ такого не потерпит?» — спрашивает Борис Б.

Напомним, 18 августа пресс-служба Огрского муниципалитета Латвии опубликовала информацию о том, что местная администрация приняла решение снести пять советских памятников, среди которых памятный камень в честь дипломатического курьера Наркомата иностранных дел СССР Теодора Нетте.