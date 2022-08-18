Заявление министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Владимира Колокольцева о том, что разгром call-центров на Украине в ходе военной операции привёл к снижению IT-преступности в России на 8,5 процента только за первый квартал 2022 года, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 18 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM IT

Kremlin.ru Владимир Колокольцев

Речь идёт о специфических организациях, чаще всего являющихся банально мошенническими, которые находились на территории Украины и осуществляли различные махинации, включая телефонные звонки российским гражданам с целью выманить у них денежные средства.

В результате специальной военной операции России на Украине деятельность ряда таких структур удалось остановить. Именно это и привело к заметному снижению количества звонков и других обманных схем, в которые попадали граждане Российской Федерации.

«То-то я смотрю, что мне со «Сбербанка» перестали звонить», — отметил Вячеслав С.

Многие пользователи подтверждают статистику Министерства внутренних дел России. Граждане отмечают, что стали гораздо реже отвечать на звонки, где на другом конце провода оказываются мошенники.

«А я думаю, куда пропали все эти представили службы безопасности банка. Уже пару месяцев от них ни слуху ни духу», — заметил Сергей С.

«Пропала профессия «представитель службы безопасности вашего банка». Слава богу, что мошенников станет меньше на телефоне сидеть», — написал Дмитрий Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что спецоперация, помимо основных своих целей, опосредованно решает и другие проблемы российского народа, которые бесконтрольно плодила украинская преступная власть.

«Мошеннических центров на Украине было полно до начала спецоперации. Это одна из тех проблем, которую удалось решить параллельно с денацификацией Украины. Но подобные центры и прочие вредоносные России организации всё еще остаются в Прибалтике и Польше, к сожалению», — напомнила Татьяна П.

Часть людей отмечает, что ложных минирований, от которых у руководства практически всех субъектов Российской Федерации болела голова, также стало меньше. Граждане также связали эту статистику с ликвидацией украинских преступных call-центров.

«Прижали собак позорных. Кроме воровства денег, каждый день звонки о минировании детсадов и школ были. Всей России жить мешали, подонки!» — пишет Степан М.

Нашлись и те, кто отмечают, что снижение IT-преступности не означает её полное исчезновение — российские граждане продолжают попадать в сети мошенников, что не идёт государству на пользу.

«Главное, чтобы это не возобновилось вновь, как один из видов сложных гибридных войн. Но это и не отменяет того, что данные пользователей должны охраняться, как положено. Ведётся такая гибридная война извне, с соседних территорий, или нет, или это гибридная война внутри страны против самой страны, как один из вариантов войны. Звонки до сих пор продолжаются, может быть, реже, но продолжаются. Да и Украина тоже не окончила данную гибридную войну», — предупреждает Ольга П.

(сс) bssmadeit Телефонный мошенник

Напомним, 18 августа министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев заявил в ходе четвертого Совещания министров внутренних дел и общественной безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, о том, что разгром call-центров на Украине в ходе военной операции привёл к снижению IT-преступности в России на 8,5 процента только за первый квартал 2022 года.