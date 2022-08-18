Возможная авария на Запорожской атомной электростанции, вызванная обстрелами со стороны Вооружённых сил Украины, в результате которой может произойти выброс радиоактивных веществ на сотни километров, достигнув, в частности, Польши, Германии и Словакии, стала поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 18 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации решило наглядно показать всему миру, что будет, если украинские боевики нанесут Запорожской АЭС достаточный ущерб, чтобы привести к выбросу радиоактивных частиц в атмосферу. На интерактивной карте, подготовленной военным ведомством России, показано, что движение воздушных масс в европейском регионе прямо сигнализирует о том, что основная радиоактивная опасность грозит центральной и западной частям Украины, а также всей Европе.

По этой причине остаётся совершенно непонятным, почему киевские нацисты продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, а европейцы меж тем всё так же оказывают Киеву как военную, так и финансовую помощь. Выглядит всё так, будто бы Европа наняла себе гробовщика в лице киевского неонацистского режима.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Да мы и ядерный апокалипсис, по ходу, нормально переживём! Не знаю, как так выходит, но даже ветер за Россию», — отметил Павел Г.

Некоторые комментаторы справедливо заметили, что либо украинские нацисты выжили из ума и у них отказало чувство самосохранения, либо мы имеем дело с попыткой совершить контролируемую провокацию, которая не приведёт к масштабным последствиям для всего мира, но, по задумке, задержит российские войска в рамках спецоперации России на Украине.

«Ну и чего добиваются нацики своими обстрелами? Сами и помрут от радиоактивного заражения. Москва вот вообще не пострадает», — указывает Николай К.

Часть людей полагает, что провокация может выйти из-под контроля, и тогда всей Европе будет несладко.

«Согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию и Словакию. Интересно, как жители Польши, Германии и Словакию относят к обстрелам Запорожской АЭС со стороны ВСУ, что может стать для них смертью?» — интересуется Rurik V.

Ряд пользователей указывает на то, что во всей этой ситуации Минобороны России в очередной раз выступает в качестве психотерапевта, к которому на приём пришёл старый знакомый больной из Европы, постоянно причиняющий себе вред.

«Минобороны РФ намекают западным «партнёрам», что настал момент приструнить киевскую шавку, иначе пострадает уже сам хозяин», — написал Алексей С.

«А украинские террористы, видимо, только рады будут, если устроят второй Чернобыль. Судя по реакции США, в Вашингтоне тоже не против. Осталось узнать мнение европейцев. Ах да, их же никто не спрашивает. Их дело — вводить санкции и страдать за Украину», — пишет Татьяна П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Нашлись и те, кто уверены, что только упреждающий удар по киевским боевикам исключит для мира возможность аварии на Запорожской АЭС.

«Пора! Надо ударить по Киеву, чтобы обезоружить этих террористов, угрожающих всему миру радиоактивной катастрофой! И не просто ударить, а так, чтобы у них всё мысли о бомбёжке АЭС пропали!» — призывает Виталий К.

Напомним, 18 августа Министерство обороны Российской Федерации показало журналистам карту возможных последствий чрезвычайного происшествия на Запорожской атомной электростанции, вызванных обстрелами со стороны Вооружённых сил Украины. В результате аварии может произойти выброс радиоактивных веществ, которые разнесутся на сотни километров, достигнув, в частности, Польши, Германии и Словакии.