Новость о том, что три крупнейших американских аптечных сети CVC, Walmart и Walgreens, согласились выплатить в общей сложности около $650 млн для урегулирования исков, связанных с опиоидным кризисом в штате Огайо, особенно привлекла внимание читателей New York Times.

Василий Верещагин. Политики в опиумной лавочке. 1870

Компании обвиняются в том, что они продолжали наживаться на массовых продажах рецептурных болеутоляющих, даже когда начали появляться признаки того, что покупатели злоупотребляют лекарствами, становясь зависимыми.

Адвокат из Техаса Марк Ланьер, возглавлявший группу истцов из Остина, заявил, что компании ломают жизнь общества. Они должны не только проявить раскаяние, они должны исправить то, что они сделали. А они не хотят этого делать. Поэтому пусть судья делает это за них.

При этом это уже не первый случай, когда вышеупомянутые крупнейшие дистрибьюторы страны выплачивают деньги пострадавшим штатам. Например, в начале этого месяца CVC, Walgreens и Walmart заключили мировое соглашение со штатом Западная Вирджиния на сумму $400 млн за участие в разжигании опиоидной эпидемии.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«Корпоративная жадность не имеет границ», — пишет ddRuck.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Еще золота

«Эти компании косвенно убили 800 тысяч человек, и это повторится снова. Без тюремного срока мало что изменится, так как зажиточных боссов тяжело заставить вести бизнес гуманно», — считает JS.

«И вот опять. Разве большинство из нас не хочет заработать миллиарды долларов и буквально избежать наказания за убийство. Наша страна была построена на смеси добра и зла, но опиоиды разрушили эту страну, и это на 1000% ответственность компаний — производителей опиоидов, которые умоляли общественность поверить, что они не вызывают привыкания. Они знали, что это большая ложь. Когда же лжецы будут привлечены к ответственности?» — спрашивает Spencer.

«Сначала компании пытались доказать, что они просто распродают остатки. Потом они обвиняли докторов. Ложь за ложью…» — указывает roy.

«А когда Байден и Обама предстанут перед законом за то, что они одобряли бесконтрольные продажи опиоидов в течение своих восьми лет в Белом доме? Это произошло во время их смены. Когда их привлекут у ответственности? Я уверен, что никогда», — уверен AutumLeaf.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Капля в море, эти «предприятия» должны быть закрыты», — подчеркивает Bubba.

«Но они заработали миллиарды… а у них хотят отнять жалкие миллионы», — сравнивает Big Boomer.

«Нужен не штраф, а тюрьма для руководителей, принимавших решения, которые неизменно убивали людей», — призывает Bill.

«Это несправедливость по отношению к американцам. Эти корпорации знали, что продажи растут до небес, но не интересовались, почему, ведь это увеличивало их бонусы», — напоминает Ugly And Fat Git.

«Вот главный картель США», — комментирует berrylib.

«Нужно запереть те магазины, которые продолжали продавать опиоиды зависимым американцам. Позор им навеки», — пишет DK.

Напомним, в США органами штатов и местного самоуправления было подано более 3300 исков к компаниям, обвиняемым в причастности к опиоидному кризису, который привел к полумиллиону смертей от передозировки за период с 1999 по 2019 год.