Смелое предположение одного из лидеров запорожского ополчения, командира отряда «Троя» Владимира Новикова с позывным «Алабай» о том, что киевский неонацистский режим скрывает истинное количество потерь вооружённых сил Украины, среди которых порядка 200 тысяч числятся убитыми, а 300 тысяч военнослужащих были ранены и в строй уже не вернутся, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 18 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Украины

Цифры, названные ополченцем, конечно, ошарашивают. Но что остаётся нам, если украинское командование и так не отличалось любовью к правде, а уж в случае с информацией о потерях среди своих военнослужащих держит эти цифры в строжайшей тайне?

Невольно складывается ощущение, что Киев и сам не до конца понимает, какое количество украинских солдат положило свою голову за время проведения специальной военной операции России на Украине.

«Алабай, конечно, дал лиха. 200 тысяч убитых — это слишком много. Учитывая, что 300 тысяч, как он заявляет, в списке раненых, то после такого украинская армия существовать уже не может. Думаю, эти цифры можно смело делить на два, что, конечно же, всё равно огромные потери для украинских вооружённых сил», — отметил Андрей Б.

Некоторые комментаторы уверены, что цифры потерь, которыми трясут перед журналистами официальные лица Украины, не отражают и доли истины, потому что правда, которая рано или поздно дойдёт до украинского населения, словно буря, сметёт киевский неонацистский режим, не оставив от него следа.

«Учитывая все факты и сводки, то было очевидно, что они занижают потери! Видно, не хотят людям всю правду раскрывать, иначе их с насиженного места махом скинут», — предполагает Леонид Р.

«Киевский неонацистский режим специально занижает, чтобы деньги не платить и скрыть потери. А парни гибнут. И мне их, несмотря на то, что враги, тем не менее жаль», — написал Владимир Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Часть людей полагает, что киевские власти лишь слегка намекают на то, что ситуация на фронте для ВСУ, мягко говоря, не радужная.

«У них правительство открыто заявляло о том, что ВСУ несут большие потери. Арестович ещё в июле говорил про ежедневные потери в количестве 200 солдат», — напомнил Владимир В.

Ряд пользователей указывает на то, что огромные потери среди ВСУ выдают бесконечные поиски украинского командования новых военнослужащих на недавно освободившиеся места.

«Да тут и так понятно, у них уже пятая волна мобилизации за полгода, где большая часть представляет собой уже орду, не обученную и не подготовленную к боевым действиям. ВСУ теперь по большей части — пушечное мясо, да и то стремительно кончается. А ведь «самой мощной армией в Европе» на момент начала спецоперации была», — подметил Валентин А.

U.S. Army Europe Images Армия Украины

Нашлись и те, кто призвал украинских матерей очнуться и наконец-таки спросить у своих властей, почему их сыновья не возвращаются домой, а вестей от них уже давно нет.

«Кто не дает представителям киевской власти самим идти на фронт? Набрали холуёв, которые выискивают калек и детей, а эти «молодцы» сами не хотят отведать запах крови и пороха на передовой. Зачем народ Украины терпит этот сброд во власти?» — задаётся вопросом Нина Р.

Напомним, 18 августа один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» заявил РИА Новости о том, что киевский неонацистский режим значительно занижает свои потери в спецоперации России на Украине. По его мнению, Украина уже потеряла порядка 200 тысяч убитыми, а 300 тысяч военнослужащих были ранены и в строй уже не вернутся.