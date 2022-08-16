Новость о том, что США и союзники отправили более 5 тысяч солдат на совместные боевые учения в Индонезии на фоне увеличившихся за последние недели испытаний Китая вблизи Тайваня, вызвала негодование американских интернет-пользователей, обеспокоенных потенциальной войной. Причем данные сборы стали крупнейшими военными учениями с 2009 года, когда США, Индонезия, Австралия, Япония и Сингапур впервые начали свое сотрудничество.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Каждую свободную минуту я делаю всё, чтобы мы предотвратили конфликт в регионе. И это мое обязательство перед всеми моими партнерами. Каждый день мы будем стараться предотвратить войну», — пообещал адмирал ВМС США Джон Акилино, руководящий учениями.

Отметим, что учения в Индо-Тихоокеанском регионе проходят на фоне повышенной напряженности в китайско-американских отношениях, спровоцированной поездкой спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Paladin for Congress Нэнси Пелоси

В преддверии ее поездки китайские чиновники предупреждали, что США столкнутся с последствиями, однако политик всё равно совершила визит.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Два года и две новые войны, при Трампе этого бы не случилось. Демократы и политический истеблишмент превращают мир в опасное место», — пишет dummycrats724.

«Никто не хочет новой войны! Если она начнется при Байдене, отправьте Пелоси на передовую. Пора ей начать защищать свободу», — указывает jimeggerman.

«Я знаю, что наш Вашингтон в восторге от войны, но, возможно, они откусывают больше, чем могут прожевать. Эта группа не готова к борьбе с Китаем», — предупреждает cob62.

«Мой пасынок служит в австралийском флоте, и много лет назад им сказали готовиться к войне с Китаем. Наложить санкции на Китай и нанести ему экономический ущерб — единственный способ выиграть будущую войну. Их вооруженные силы слишком велики, и с точки зрения логистики США не могут быть здесь достаточно эффективны. Китай находится в водах всех стран и, по сути, «купил» все острова», — рассказывает lizmo.

«У Китая нет возможности перебросить большое количество войск и техники, необходимых для значительного конфликта, на расстояние более чем в пару сотен миль от своих берегов. У США более чем достаточно военной мощи, чтобы противостоять всему, что Китай может в настоящее время развернуть в любой точке мира», — спорит armyvet071 979.

«Если начнется война, так тому и быть. В конце концов это всё равно произойдет. Мы просто должны быть уверены, что китайское правительство будет уничтожено, независимо от того, что случится с нами», — отчаивается ThereItGoes143.

«Скорее всего, это была бы ядерная война. Мы все проиграем», — отвечает imagainstbothparties.

«То, что Китай вторгнется на Тайвань под присмотром Байдена, не вызывает сомнений», — указывает MagnaCarta.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Многие назвали бы эти «военные учения» выставкой американского военно-промышленного комплекса. Провоцирование России и Китая — это отличный бизнес», — комментирует swbatti.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон объявил о том, что с 8 по 14 августа у побережья Гавайских островов прошли совместные противоракетные учения США, Японии и Южной Кореи.