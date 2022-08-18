В июле Российская Федерация перенаправила в Китай и Индию уголь, от которого отказались страны Европейского союза. Об этом со ссылкой на обзор экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ) 18 августа сообщают «Ведомости».

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

В связи с санкциями Европейского союза поставки российского угля в июле могли снизиться примерно на 3 млн тонн, однако падение поставок компенсировали, перенаправив объемы на Восток. Таким образом, на 42% выросли поставки угля в Китай и на 60% — в Индию. Морским путем в Китай поставили 6,7 млн тонн угля, в Индию — 2 млн тонн.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения предположили, что ЕС будет с наценкой покупать российский уголь у Индии и Китая. Иные отметили, что в конце концов из-за санкций пострадают обычные жители Евросоюза, а руководство стран ЕС своими санкциями хуже делает Европейскому союзу.

«Чем будет Европа компенсировать миллионы тонн угля зимой — увидим, но что-то мне подсказывает, население Евросоюза будет явно не в восторге от «хитрого плана» Еврокомиссии», — прокомментировал новость в своем телеграм-канале украинский журналист Дмитрий Василец.

«На что в Европе надеются?» — не понимает П. Н. К.

«Плевать на них! По мне, так пусть старушка Европа совсем замерзнет!» — пишет К. С.

«Никогда я еще не ждала зимушку так, как в этом году», — написала Vera P.

«В Африку на зимовку полетят», — шутит Дмитрий Б.

«Те, кто работает в Еврокомиссии, будут в тепле и достатке. Все санкции для обычных людей», — отметил ещё один участник обсуждения.

«Ой, да будет, как с нефтью. Всё равно продадут втихаря…» — считает Елена.

«Какие проблемы-то? Европа купит российский уголь с наценкой у Китая и Индии», — добавил Michael R.

«Ну что ж… Повторить «подвиг» унтер-офицерской вдовы — высечь самих себя — ума много не надо», — прокомментировала Irina.

«Население Европы, простых людей жалко, они будут страдать от холода — их правительства не замёрзнут», — пишет Елена И.

Феликс Валлоттон. Женщина у камина. 1899

«А кто-то население спрашивать будет? Платежки на стол и плати по полной!» — отреагировала Света S.

«Зима будет длинной для Европы», — с сарказмом написала «Лапушка».

«Надо было быть совсем умственно отсталым, чтоб поверить, что покупателей не будет», — добавила AnnA V.

«Китайцы и индусы перепродадут европейцам этот уголь. Но уже сильно дороже», — отметил Oleg Z.

«Европейцы просто через третьи страны закупают по двойному тарифу? Никто не против, вводите еще санкции. Все в плюсе, кроме дебилов», — смеется Alex.

«В ЕС много мебели накопилось. Опять же Икеа с её опилочной «мебелью» может помочь с топочным материалом», — иронизирует Евграф К.

«Правильно сделали. А что на вас свет сошёлся, что-ли? Молодцы. Так держать», — пишет Владимир Д.

«Надо поддерживать Европу в ее «зеленой» повестке и ни за что не продавать им это ужасное неэкологичное топливо. Солнечные батареи и ветряки — ихнее всё», — с сарказмом добавил Александр Б.

«Закон бумеранга! Как вы с нами, так и мы с вами. Ничего личного, только бизнес!» — написала Юлия.

«Придётся Донбасс признавать и покупать у них», — шутит Саша.

«Пусть мёрзнут, убогие. Будут знать, кого выбирать на очередных выборах», — подытожил Sergey V.