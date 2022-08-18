«Нужно больше санкций!» — цены на газ в Европе в семь раз выше, чем в США
Стоимость природного газа в Европе приблизительно в семь раз выше, нежели в Соединенных Штатах Америки. Об этом, как сообщает 17 августа телеканал CNN, заявил президент американской консалтинговой фирмы Lipow Oil Associates Энди Липау.
По словам эксперта, газовый кризис в Европе связан с её зависимостью от российских энергоносителей, а российская сторона, по его словам, якобы сократила поставки газа в Европу в ответ на санкции Запада.
В связи с этим США увеличили экспорт сжиженного природного газа в Европу. В месте с тем, по словам вице-президента по энергофьючерсам в Mizuho Securities Роберта Явгера, уровень запасов природного газа в Соединенных Штатах ниже средних исторических значений, что способствует росту стоимости газа.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что втянув экономически Европу в украинский конфликт, США рушат европейскую экономику и устраняют таким образом конкурента.
«Нужно больше санкций!» — иронизирует «Плохой Москвич».
«Представляю спад и крах их производств из-за цен… Китай ручки потирает», — отреагировал Antibandera.
«Европу просто грабят», — добавил Николай П.
«Мне так жаль большую часть населения Европы. Они просто заложники идиотов», — написала Елена Б.
«США как всегда гениальны: и Россию с Украиной стравили, и обрушили экономику Европы. В общем, все в заднице, одни они в шоколаде. За 150 лет ничего не поменялось…» — пишет Юлия А.
«А в ЕС об этом знают? Или уверены, что и американцы страдают вместе с ними», — задался вопросом один из участников обсуждения.
«Нужно просто меньше мыться, а если и мыться, то холодной водой», — шутит Александр Ш.
«Америка разрушает Европу, а те то ли дебилы, то ли самоубийцы», — не выдержала Nadia S.
«Полное контролируемое разрушение конкурента — Европы. Жалкие лузеры, они забыли, как американцы топили быстрорастущую Японию в 70-х. Вот и стратегические партнёры, друзья и братья. Наслаждайтесь!» — прокомментировал Роман.
«Америка настропалила Европу… Сейчас Европа получает ответочку, а Америка в сторонке хихикает», — добавил Аrsen.
«Скоро начнется зимушка зима… холодная будет», — смеется Мерлин.
«А кто это сделал?» — с сарказмом спросил Tremendous Pain.
«Американские компании устраняют основного конкурента», — пишет Pavel B.
«Ну надо же. А прокрутить такой вариант в головах заранее не сумели? Как один из гипотетически возможных. Хотя там нормальных экономистов и не спрашивали. Но и школьник соображает, что всё взаимосвязано, и если закупаешь энергоносители извне, то надо не ссориться со страной, откуда закупаешь, или хорошо предусмотреть «вариант Б», — написала Юлия Ч.
«Не Россия сократила, а они сами отказались! Отказались чинить турбину, отказались от СП-2, отказались платить в надежной валюте, а не своими необеспеченными бумажками», — подчеркнул Владимир Б.
«Да ничего Россия не сокращала. Просто цивилизованному Западу платить нечем цену, образовавшуюся по экономическим законам, установленным цивилизованным Западом. А некоторые сами отказались покупать «а вот потому что». При чем тут вообще Россия?» — подытожил Алекс К.