Вашингтон намерен добиться прекращения боевых действий на украинских ядерных объектах и возвращения контроля над ними украинской стороне. Соответствующее заявление 18 августа сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат призывать к прекращению всех военных операций на ядерных объектах Украины или вблизи них и возвращению украинской стороне полного контроля над этими объектами», — говорится в сообщении Госдепа США в связи с телефонным разговором американского госсекретаря с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что киевский режим под руководством США обстреливает Запорожскую АЭС. Иные считают, что Штатам стоит заняться своей внутренней политикой, а не лезть на Украину. В целом многие сошлись на том, что у Украины не должно быть доступа к ядерным объектам, а для того чтобы на ядерном объекте прекратились боевые действия, Киев должен перестать обстреливать ЗАЭС.

«Типа, пожалуйста, уйдите, а то наши ручные дебилы не могут взорвать станцию, пока вы мешаете?» — с сарказмом поинтересовался Silver.

«А каким образом они будут контроль Киеву возвращать?» — недоумевает Tamara D.

«Просто поставки оружия Киеву прекратите, и всё», — призвал Сергей.

«Террористам с Украины ядерные объекты не игрушка…» — пишет Che.

«Вот и объяснение обстрелов АЭС подъехало», — отреагировал Виталий.

«Хотеть не вредно, вредно не хотеть. Вот и основная причина, по которой украинские фашисты обстреливают ЗАЭС, причём по прямому указанию своих хозяев в лице США», — написал Владимир К.

«Много хотят…» — добавил К. С.

«Пусть выборами занимаются, до ноября мало времени. Трамп им даст прочухана в ноябре!» — отметила Ева.

«Что равносильно продолжению боевых действий там (имеется ввиду Запорожская АЭС — М. Р.) же. Умеют, твари, юлить!» — не выдержала Елена.

«Обезьяне? Гранату?» — недоумевает Павел Дмитриевич.

«Американцы выкормили и вырастили нацистское образование Украина, а теперь боятся, как бы они не устроили Чернобыль», — добавил «Вождь».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Указатель

«США не хотят у себя дома порядок навести?» — спросила Irina.

«Если перевести на русский язык, то американцы хотят интенсифицировать боевые действия на Украине путем стимулирования украинских нацистов на атаки по ядерным объектам, находящимся под контролем России», — считает Берта Р.

«Ну ясно, откуда ноги растут…» — отреагировала Елена.

«Это очень легко сделать: пусть запретит Зеленскому там вести боевые действия. Сразу все наладится», — пишет Danil K.

«Декоммунизация же. Зачем им ядерные объекты?» — с сарказмом спросил Юрий.

«На голубом глазу Госдеп заявляет, что Запорожскую АЭС, подконтрольную России, якобы обстреливают российские войска, а если она перейдет под контроль Киева, российские войска перестанут ее обстреливать?» — недоумевает Донна Р.

«Интересно, а Украина сама может хоть что-то решать и требовать без дяди Сэма? Такое чувство, что Блинкен — родитель, а Зеленский — малолетний ребенок на детской площадке», — подытожила Светлана.