Во время визита во Львов турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложит украинскому президенту Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает телеканал A Haber.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным», — говорится в сообщении.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не понимают, с какой стати лидер Турции должен делать подобное предложение и зачем Путину встречаться с Зеленским, который не решает ничего. Иные отметили, что таким образом Эрдоган пытается «заработать политические баллы». Были и те, кто отметил, что встреча может состояться лишь в связи с капитуляцией киевского режима. Встречались и те, кто отметил, что Зеленского очень ждут в Донбассе.

«А кто это сказал, что его помощь нужна?..» — задалась вопросом Синюкова.

«Пусть сначала соберут «лепестки», свозят Зеленского на [Запорожскую] АЭС — пусть постоит под обстрелом, а потом уже можно будет поговорить о чем-либо, хотя с такими говорить не о чем», — пишет Tatti.

«Зеленский ничего не решает, только делает напыщенный вид», — отметила Людмила Б.

«Турки так просто делать ничего не будут. Хитрит Эрдоган», — считает Алекс.

«Турция доила всё это время Юго-Восток [Украины], особенно Одессу, а тут военные действия — теперь крутится как уж на сковороде», — отреагировала Yulia.

«А почему? Можно и встретиться — полная капитуляция со стороны Украины. При других обстоятельствах наш Владимир Владимирович не будет встречаться…» — комментирует новость Людмила.

«Путин не будет встречаться с Зеленским», — написала Алина.

«Если только с тем Путиным, из Comedy Club», — шутит Денис Р.

«Опять турки хайпуют на пустом месте…» — отреагировал еще один участник обсуждения.

«Какой смысл в этом? Украинцам еще в апреле предложили мирный проект, они сказали, пока границы 23 февраля не вернут, не будет переговоров, что изменилось?» — не понимает Vlad D.

«А Путин в курсе?» — спросила Лилия.

«Ну, может, и встретятся, после того, как до границ с Польшей и Румынией дойдет российская армия», — пишет Drax.

«Пешки не встречаются с королём», — комментирует новость Мария.

«Всё по протоколу, и не более того. Эрдогану надо же было что-то предложить. Вот он и предложил. Никто всерьез ничего не воспринимает. Кроме вопроса с Запорожской АЭС, но и то — не Эрдогану с Зеленским об этом переговоры вести», — успокоила всех Natalie D.

«А он у Путина спросил?» — поинтересовалась Yana.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Вообще, не понимаю. Это разный уровень политики. Нет общих тем. Владимир Владимирович — лидер нации. А пан Зеленский — лидер чего?» — в недоумении Kostiantyn.

«Не много ли на себя берет?» — возмутилась Маргарита Н.

«Пусть сам с ним встречается! Его кто-то просил? Одной рукой пытаться организовать встречу с Путиными, а другой «байрактары» бандеровцам продавать…» — отметил Kosheba83.

«Ну и зачем? Наверное, в Турции скоро выборы, решил этаким «миротворцем» рейтинг себе поднять», — предположила Наташа.

«Эрдоган очки набирает. Говорить он может всё», — согласился Egger.

«Так пусть приезжает в ДНР, там Зеленского ждут», — призвал Alimat.

«Путин КВН уже не смотрит», — иронизирует Юрий Р.

«Путин неоднократно говорил, что с марионетками нет смысла встречаться. Говорить надо с кукловодами, что и пытались делать в ноябре–декабре 2021 года. Не услышали — все, военно-технический ответ: СВО. Позже даже телефонную трубку Кремль не берет», — отметила Alena.

«Ну уж нет — умерла так умерла», — написала Donna.

«Если об этом стали говорить, значит, кому-то это очень нужно», — предположил Игорь.

«Встреча может быть только для подписания капитуляции», — подытожила Екатерина.

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