Решение властей Австралии прекратить сдавать в аренду землю, на которой Россия собиралась построить новое посольство, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 18 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Юридический переполох случился в австралийской столице — Канберре, где в 2008 году правительство выделило России разрешение на аренду земельного участка. Судя по всему, российская сторона планировала строительство там нового здания для своей дипломатической миссии, но то ли дипломаты не хотели переезжать, то ли случились какие-то непредвиденные проволочки, но с 2011 года стройка не сдвинулась с мёртвой точки.

Brian ireland Канберра

Именно долгий простой и лёг в основу претензии австралийских властей к российской стороне, приведший в итоге к расторжению договора аренды. Причём изъяв у России право на землю, Канберра обязала российскую сторону провести «уборку» ранее занятой территории, а срок исполнения был назначен издевательски короткий — всего лишь 20 суток.

«Есть такая вещь, как неустойка. Можно её истребовать в связи с неисполнением обязательств по контракту. Сами же говорят, что обязательств по срокам не было. Так что Австралия пусть возмещает все затраты», — пишет Владимир Д.

Некоторые комментаторы справедливо упрекнули власти Австралии в показательном давлении на Россию, намеренно выставляя её в неприглядном свете. Тем не менее граждане пожурили и ответственных с российской стороны лиц, которые затянули на кой-то чёрт строительство здания и потратили в никуда уже вложенные средства.

«Планировали за три года построить, а затянули на 10 лет. Куда-то не туда ушли деньги что ли? Надо разбираться», — считает Нормунд Д.

«А чего только сейчас этим озаботились? Раньше не замечали недостроя, а теперь вот так показательно на нас бочку катят. Нехай делают с этой грудой, что хотят. Нам-то какое дело до Австралии? Кенгуру нам больше не друзья, за исключением тех, которые в российском зоопарке живут», — указывает Станислав Н.

Шатилло Г.В Кенгуру

Часть людей полагает, что с Австралии будет сложно потребовать компенсаций или неустоек, потому что в данном случае мы играем на чужом поле и по чужим правилам.

«Печально, но правительство Австралии здесь право. Мы были обязаны еще в 2014 году закончить строительство, но не сделали этого и превратили его в долгострой-недострой», — отметил Геннадий А.

Ряд пользователей указывает на то, что России и до этого, как мы можем видеть, не нужно было здание на территории Австралии, а уж после введённых против нас антироссийских санкций глупо будет ждать, что наше государство станет умолять австралийские власти пойти им навстречу.

«Не знаю, зачем вообще что-то там мы строили. Неужели у России много дел с Австралией? Как была колонией Великобритании, так ею и осталась, по сути. Зачем России консульства в таких странах? Пора все дипмиссии из недружественных стран забирать и более никогда с ними дел не иметь», — поделился своим мнением Андрей Л.

«Я бы на месте наших дипломатов показательно снёс это бунгало и всё, что не достроено там было, а затем вывез бы на мусорку. Был бы такой символичный знак разорванных отношений», — написал Сергей П.

Напомним, 17 августа на сайте австралийского Национального столичного управления (NCA), занимающегося вопросами планирования и управления земельными ресурсами, была опубликована информация о том, что власти Австралии решили прекратить сдавать в аренду землю, на которой Россия собиралась построить новое посольство.