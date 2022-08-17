Заявление главы оперативной группы Пыхьяской префектуры эстонской полиции Таави Кирсса о том, что на месте нарвского танка Т-34, который был демонтирован властями Эстонии, «собралось довольно много людей», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 18 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Борьба с советскими памятниками — это то, с чем будет ассоциироваться Прибалтика в ближайшем будущем. Неудивительно, что такой расклад совершенно не устраивает огромное количество жителей той же Эстонии, оказавшихся недовольными варварским сносом известного в Нарве памятника танку Т-34.

Цитата из видео «В Нарве начали демонтировать танк-памятник Т-34» Демонтаж танка-памятника Т-34. Нарва

Причём местные жители, в отличие от властей Эстонии, повели себя очень культурно и осмысленно — на место демонтированного танка они принесли цветы и свечи. Это прямо говорит о том, что Т-34 для людей — не просто груда железа, а памятник, имеющий сакральное значение.

«Слабые духом могут воевать только с памятниками», — считает Дмитрий Ю.

Многие пользователи выразили слова благодарности всем эстонским гражданам, которые пошли наперекор русофобской власти своего государства. Комментаторы считают, что благодаря таким, как эти люди, Эстония пока что не свалилась в откровенное неофашистское болото.

«Глубокое уважение жителям Нарвы. И мэр у них очень достойная женщина, не поддержала эту вакханалию», — отметила Надежда С.

Некоторые комментаторы отмечают, что властям Эстонии только и остаётся, что воевать с памятниками своего прошлого, так как за время своей независимости они не смогли построить ничего дельного.

«Кто пришли на место демонтированного памятника, сделали это от души. А власти лишний раз доказали свою ничтожность», — написала Ева А.

«Большое спасибо местным жителям, которые, несмотря ни на что, чтят память героев Великой Отечественной войны и понимают, как важно сохранять такие памятники», — написал Вильгельм Р.

Часть людей полагает, что власти Эстонии искусственно вносят раскол в своё же общество, чтобы сепарировать тех, кто отказался продавать первородство за чечевичную похлёбку.

«Жители Нарвы, по моему мнению, намного мудрее всего правительства Эстонии», — поделилась своим мнением Милена Н.

Ряд пользователей указывает на то, что руководство Эстонии способно только громко лаять на Россию, но даже укусить её не может. Тем не менее эстонские власти очень хотят выделиться перед своим американским хозяином, отчего и идут на такие омерзительные поступки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки

«Да уж. Потомки фашистов показали России всю свою мощь, снеся памятник. Ну, молодцы, что ещё сказать. Можете ещё под забором нагадить, Россия тогда точно капитулирует», — шутит Сергей С.

«Интересно, а почему до февраля подобных поползновений и демонтажей не было? Неужто Эстония не нашла ничего более дельного, кроме как снести памятник, чтобы тем самым поддержать нацистский режим на Украине? Неужели кому-то они смогли что-то доказать, кроме того, что выставили себя настоящими дикарями?» — задаётся вопросом Александр Т.

Нашлись и те, кто предупредил русофобов во власти Эстонии, что за снесённый памятник с них совсем уже скоро спросят.

«Одни уже посносили памятники, а теперь благополучно попрощались со страной. Власти Эстонии думают, это их не коснётся? Каждый, кто воюет с собственной историей, рано или поздно расстаётся с государственностью», — указывает Михаил С.

Напомним, 17 августа глава оперативной группы Пыхьяской префектуры эстонской полиции Таави Кирсс заявил порталу государственного телерадиовещания ERR о том, что на месте нарвского танка Т-34, который был демонтирован властями Эстонии, «собралось довольно много людей».