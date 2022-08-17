Начну с двух признаний. А вот камингаута, ха-ха, не дождётесь.

Иван Шилов ИА REGNUM Квентин Тарантино

Признание первое — я считаю «Криминальное чтиво» одним из лучших фильмов из тех, что были сняты за последние 30 лет. И с точки зрения смыслов, и с точки зрения картинки. К слову, последний фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» мне тоже весьма симпатичен, с определёнными оговорками.

Признание второе — я слоупок. Так молодые говорят, да? По-нашему это значит тормоз. Или уж совсем старомодное — тугодум.

К чему были эти два заявления? И как связать их воедино? Всё просто. Я только сейчас посмотрел ленту Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Какого года этот фильм? 2009-го? Вот-вот. Говорю же — слоупок/тугодум/тормоз.

Цитата из к/ф «Бесславные ублюдки». реж Квентин Тарантино, Элай Рот. 2009. Германия, США Майкл Фассбендер в таверне

Так вот, я посмотрел «Ублюдков» — и они мне не понравились. Тарантино разочаровал. Прежде всего, как режиссёр. Ясно, что это постмодернистская зарисовка, в которой масса отсылок к другим лентам. Где-то отсылки прямые, где-то скрытые, а где-то используется — выразимся старомодно — приём гротеска и пародии.

Но выходит в конечном счёте пародия на самого Тарантино. Диалоги явно прописаны с мыслью «а помнишь, как в 90-х Квентин их так классно делал». Кадр статичен и не удивляет. При этом актёры — за исключением блестящего Кристофа Вальца, шикарно сыгравшего злодея Ганса Ланду — похожи на манекены из дорогого бутика.

Чем вы нас хотели удивить, мистер Тарантино? Ваша мощь всегда заключалась в том, что вы брали привычные истории — часто заезженные, избитые — и, как творец, оживляли их, придавая им новое видение и звучание. Ну, а тут — где всё это?

Ох, сколько же ещё всего хочется сказать о «Бесславных ублюдках» как о кино, но большие тексты, говорят, никто не читает. Так что вынужден ужиматься и переходить к главному. Сюжет не пересказываю намеренно — не новьё; вы уже видели этот фильм, а если нет, то мы в одном медленном вагоне. Ух!

Так вот, поставим следующий вопрос. Можно ли перевирать историю? А можно ли перевирать её с особой наглостью и цинизмом? Сейчас слышу голос умного толстого дядьки с проседью в прилизанных волосах: «Конечно, можно, если у человека есть творческий замысел». Хм, ну а как быть с тем, что мы и без того существуем в мире синтетической лжи, где всё — абсолютно всё — заставляет сомневаться в своей реальности?

В «Ублюдках» Тарантино лихо показывает, как еврейские отморозки, посланные в Европу американским правительством, разбираются с нацистской верхушкой (в том числе, с Гитлером). Да ладно? Нет, ясно, что это компенсация: вы жгли нас в печах, а мы похороним вас или вырежем на лбу свастику. Да, Голливуд любит это делать — переписывать историю через фильмы. Вспоминаем «Спасти рядового Райана»? Где там русские, а?

Но! По меньшей мере 20 миллионов человек отдал Советский Союз за Победу в той войне. Это советские люди уничтожили нацистскую гадину. Это советские люди победили тогда, когда, казалось бы, победить было невозможно. Победили, чтобы Брэд Питт мог строить тупые гримасы, а Квентин Тарантино снимать умные и глупые фильмы.

«Да это же просто шутка!» О да, я всегда слышу эту реплику, как только речь заходит о чём-то серьёзном. Потому что умные люди давно поняли: хочешь что-то изменить, обесценить — преврати это в шутку. Вся мировая история превращена в смешки и ужимки, а обсуждение трагедий и катастроф — в водевиль. Нет, ну, правда, сколько можно? Неужели не наржались?

Но возможно Тарантино в «Ублюдках» хотел высмеять зло и тем добить его. Такой приём ведь тоже известен. Но в таком случае зло в этом фильме — сами ублюдки, а заодно и американское, и английское командование. Так в том был секретный план? Настолько отвратительны персонажи Питта, Майерса и прочих. Они похожи на олигофренов, с которыми поработал опытный коуч.

А вот нацисты в ленте, наоборот, выглядят… нет, не смешно — мило. Да, самые положительные персонажи этой ленты — нацисты. Герой Кристофера Вальца — так тот вообще, как сказали бы малолетние девицы, няшка. Такой велеречивый, такой обаятельный. Я уже слышу эти ахи-вздохи: «Он мой краш, девочки!». Шутка ли сказать — именно он заканчивает войну.

Цитата из к/ф «Бесславные ублюдки». реж. Квентин Тарантино, Элай Рот. 2009. Германия, США Кристоф Вальц в роли «охотника на жидов»

Не уверен, что это искусство. Но уверен, что Тарантино заигрался, подкинув в костёр идиотии достаточно хвороста. Зло может быть разным, но оно не должно оставаться милым. Фокус в том, чтобы явить истинную личину. Где это всё?

И вот, написав это всё, я вдруг понял: есть важный смысл в том, что я посмотрел эту глупость под названием «Бесславные ублюдки» именно сейчас. Они делают зло милым — и само зло верит в это. А главное — ему верят.