Когда коллективный Запад решительно и отважно вводил против России санкции, уже очевидно, что вводил их не обдумав. Необдуманно для своей же экономики и не обдумав последствий для глобальной. Делая ставку на свои неограниченные финансовые ресурсы во время пандемии коронавируса, Запад рассчитывал в прямом смысле слова съесть какие бы то ни было ресурсы стран по сути своих же доноров. Побороть, так сказать, свою донорскую зависимость через обрушение экономик таких стран и далее скупить задешево активы этих стран. Не зря пандемию коронавируса называли серьезным испытанием для экономик развивающихся стран — стран с дешевой донорской для Запада рабочей силой и стран с дешевыми донорскими для Запада ресурсами.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Этот пандемийный уровень игры коллективного Запада Россия, хоть и не безболезненно, но перешагнула. Затем последовали санкции, окончательно разрушающие прежние логистические каналы и связи с глобальной экономикой. Казалось бесконечным и это катание до дурноты на «американских горках» — долларовых качелях, обороты которых стали превышать наличие реальных товаров. Бесконечно выматывающая игра на выживание народов других стран. Не случайно сейчас возникли и указы главы российского государства, в том числе указ, запрещающий сделки с акциями и долями российских стратегических компаний для инвесторов из недружественных стран.

Что в итоге мы имеем или, правильнее сказать, что бывает, когда нуждающийся в донорской крови реципиент отказывается от таковой? Более 11 тысяч действующих в отношении России санкций не привели к ожидаемому эффекту — не привели к краху российской экономики. Хотя в этом году, по словам генерального директора консультативной компании Macro-Advisory Криса Уифера, как сообщил CNBC, российскую экономику «ждет сокращение на 5-6%, ей не грозит коллапс или вероятность какого бы то ни было экономического или финансового кризиса».

А ведь ещё в марте, как напомнил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, «сразу после первых трех пакетов антироссийских санкций эксперты предсказывали сокращение ВВП нашей страны на 12,4%».

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Тогда как сейчас (уже после шестой волны ограничений) прогноз, по его словам, «сжался» до 4,7%. Между тем относительно экономик США и государств Евросоюза аналитики, как отметил спикер, ухудшают прогнозы, фиксируя падение ВВП два квартала подряд. Более того, на днях опрошенные Bloomberg экономисты, как сообщал Forbes, повысили прогноз вероятности рецессии в странах еврозоны в ближайший год с 45% до 60%. При этом еще в июне опрошенные аналитики оценивали вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев в 30%. Риск рецессии в странах еврозоны достиг самого высокого уровня с ноября 2020 года, пишет издание, поскольку нехватка энергии грозит повысить и без того рекордную инфляцию. Общепринятая теория, напоминает издание, определяет техническую рецессию как два последовательных поквартальных сокращения ВВП.

По данным агентства, стагнация в крупнейшей среди стран еврозоны экономике Германии, наиболее зависимой от российского природного газа, может начаться вероятнее всего уже в этом квартале. В свою очередь генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс заявил в интервью Bloomberg, как пишет ТАСС, что не видит признаков мировой рецессии. По его словам, она вряд ли наступит в ближайшем будущем, но зимой может возникнуть энергетический кризис.

Да что там санкционный бумеранг? В странах ЕС ещё и засуха. Как сообщается на официальном сайте правительства США, ожидается, что засуха в странах Евросоюза в сочетании с сокращением посевов кукурузы «приведут к сокращению общего производства зерна в 2022–2023 годах». Правда, прогнозируется, что экспорт зерна из ЕС останется стабильным и частично заменит зерновые из Черноморского региона на международных рынках зерна. Государства — члены ЕС, импортирующие зерно, как говорится в отчете, «расширят свои закупки у альтернативных поставщиков зерна, чтобы компенсировать ограниченный доступ к украинскому зерну и меньшую доступность внутри страны», однако «низкая рентабельность производителей животноводческой продукции и рост потребительских цен приведут к сокращению использования зерна на корм и в FSI». В конечном итоге, сообщается в отчете, ожидается, что «ЕС завершит работу с ограниченными конечными запасами зерна в 2022/23 годах».

M.government.ru Зерно

Не только засуха, но и установившаяся в Европе безветренная погода грозит, как сообщает издание «Нефть Капитал», новым отрицательным рекордом по выработке ветряной электроэнергии. Обычно летом на долю ветра в Европе приходится 11-20% выработки электроэнергии, пишет издание. Пока что доля генерации ветряной электроэнергии в августе составляет около 10,48% от всего энергобаланса в Европе, но если по итогам месяца она составит меньше 11%, то август, по данным WindEurope, станет самым неудачным в этом году для ВЭС. При этом примечательно, что ещё до всех этих «санкционных дел» — в сентябре прошлого года — в странах Европы был зафиксирован рекордный рост цен на электроэнергию.

Со ссылкой на данные Reuters «Российская Газета» сообщала, что на неделе с 6 по 12 сентября 2021 года цена за мегаватт-час в Германии выросла до 97,25 евро, а во Франции достигла показателя в 100,4 евро. При этом аналитики полагали, что такая динамика сохранится до конца года. Одна из причин была та же — недостаточно сильные ветра в Северном море, питающие ветряные электростанции в Великобритании, Германии и других странах. То есть не только история ничему не учит, но и собственный опыт западные страны, судя по всему, игнорируют. На этом фоне ещё более удивительно выглядит риторика о борьбе с энергетической зависимостью от России.

Gazpromexport.ru Транспортировка газа

Чем дальше в лес — тем больше дров. Хотя и дрова — болезненная тема. Но сейчас не об этом. Зеленая партия Англии и Уэльса выдвинула инициативу, как пишет ТАСС со ссылкой на информацию газеты The Guardian, зафиксировать верхний предел цен на электроэнергию на уровне октября 2021 года. Более того, «зеленые» предложили национализировать пять крупнейших британских энергетических компаний на фоне экономического кризиса в стране. «Зеленые»? Рыночная экономика?

Как сообщается, партия, представленная в Палате общин (нижней палате) парламента королевства одним депутатом, за основу своей программы по борьбе с энергокризисом взяла предложения Британского конгресса тред-юнионов (Trades Union Congress, TUC), ранее выступившего с идеей национализировать компании British Gas, E. ON, EDF, Scottish Power и OVO. По расчетам TUC, передача «большой пятерки» под контроль государства обошлась бы бюджету примерно в £2,9 млрд ($3,5 млрд), в то время как поддержка клиентов объявивших о банкротстве других энергетических фирм, включая Bulb, уже стоила £2,7 млрд ($3,3 млрд). Причем по идее зеленой партии, для реализация этой «операции» требуется ещё и увеличить налог на сверхприбыль нефтегазовых корпораций Великобритании и повысить размер налогообложения для наиболее состоятельных граждан.

Раньше подобное предложение «зеленых» навело бы на мысль, что таким образом государство планирует поддержать переход британцев на альтернативную энергетику. Но сейчас, в отсутствии ветра и когда приближается зима?! Собственно, пока, судя по словам сопредседателя партии Карлы Денайер, предполагается таким образом «избежать катастрофы предстоящей зимой». Средний годовой счет британских домохозяйств за электричество и газ с апреля этого года, как напоминает издание, вырос на 54%, с октября станет ещё выше. Добавим, вряд ли не заметят этого и другие участники экономики страны.