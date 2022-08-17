Сеть: «Всё наладится» — Минэкономразвития РФ дало обнадёживающий прогноз
Прогноз Министерства экономического развития РФ, согласно которому уже в 2024 и 2025 годах стоит ожидать роста российской экономики на 3,7% и 2,6% соответственно, а валовой внутренний продукт России в 2022 году снизится до 4,2% с 7,8%, прогнозируемых в мае 2022 года, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 августа в социальной сети «ВКонтакте».
Стоит отметить, что самые негативные сценарии, которые предвещали России западные злопыхатели, обошли нашу державу стороной. При этом руководство не побоялось начать специальную военную операцию на Украине в условиях самых жёстких за всю историю санкций, а ведь это ещё более тяжёлое испытание для экономики страны, нежели внешние ограничения.
Несмотря на все сложности, российская экономика не только не собирается ложиться в гроб, скорее даже наоборот, она получила живительный адреналиновый эликсир, позволяющий ей перепрыгивать сумасшедшие препятствия и оставлять своих конкурентов далеко позади. Причём, если судить по энергетическому или продовольственному рынкам, то Россия обогнала всех ещё на старте.
«Надо всё-таки учитывать наличие санкций, бесследно они пройти не могут, хоть и не влияют так сильно, как Запад бы этого хотел. Я уверен, что мы справимся», — пишет Глеб Д.
Многие пользователи отметили, что ситуация в экономике сумела выправиться, в том числе и за счёт терпеливости российского гражданина, который верит, что руководство нашей страны понимает, что оно делает.
«Постепенно всё наладится и российская экономика вырастет за счёт присоединения части Украины», — уверена Анастасия О.
«В отличие от остального мира, мы в России отталкиваемся от дна, другие же наоборот, только готовятся достичь худшего. У нас перспективы невероятные. Ещё чуть-чуть осталось», — уверяет Мария Н.
Некоторые комментаторы уверены, что уже скоро мы не только отвоюем свои предыдущие позиции в мировой экономике, но и сумеем забраться на ранее недостижимую для нас высоту.
«Здесь важно не то, что экономика восстановится, а то, что при этом мы накопим новые компетенции, начав выпускать сами многое из того, что раньше завозили из Европы. Качество экономики изменится. Ниже будет зависимость от западных товаров и валют. И это повлияет и на многие другие страны. У нас ведь изменится структура внешнеторговых партнёров», — отмечает Евгений М.
Часть людей уверена, что вскоре каждый российский житель сможет почувствовать на себе позитивные изменения экономической ситуации в государстве.
«Думаю, что у России наконец-то появился шанс обрести долгожданное стабильное благополучие, а не вот эти вот все «американские горки», — написал Андрей Т.
Нашлись и те, кто уверен, что власти Российской Федерации работают исключительно на благо нашего народа.
«У российского руководства нет иного выбора, кроме как поднимать внутреннее производство и вливать деньги в развитие страны. Раньше можно было устраивать бесконечное «купи-продай» с Западом, но теперь это в прошлом. Больше некому наших хапуг искушать. Пора заставить их на благо Родины трудиться», — поделился своим мнением Иван Е.
Напомним, 17 августа РБК опубликовало материал, согласно которому Министерство экономического развития РФ улучшило прогнозы по ключевым показателям российской экономики, отметив, что уже в 2024 и 2025 годах стоит ожидать роста на 3,7% и 2,6% соответственно, а валовой внутренний продукт России в 2022 году снизится до 4,2% с 7,8%, прогнозируемых в мае 2022 года.