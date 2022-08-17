Заявление депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета («Единая Россия») о том, что боевой потенциал украинской армии уничтожен, а противостоят российским военнослужащим силы коллективного Запада, развернувшие на Украине свой плацдарм, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Ещё с самого начала специальной военной операции России было понятно, что профессиональные качества украинской армии оставляют желать лучшего, не говоря уже о моральной составляющей. Вооружённые силы Украины мельчали куда быстрее из-за повальной сдачи в плен, нежели в связи с ранениями и смертями.

Теперь же, когда количество погибших украинских военнослужащих начало исчисляться десятками тысяч, перед кураторами киевского неонацистского режима встала острая необходимость установления непосредственного контроля над ВСУ, для чего на Украину стянулось значительное количество иностранных инструкторов и банальных наёмников.

«Киевский режим просто напичкали западным оружием, но что толку? Не особо помогло. Непонятно, на что рассчитывала Америка. Сейчас Украина, как будто перевёрнутый жук, лежит и кричит, что всё нормально, но встать не может. Доигрались», — написал Виктор В.

Многие пользователи уверены, что без поддержки Запада киевский неонацистский режим потерпел бы крушение всего за пару недель, но Соединённым Штатам Америки и их союзникам необходимо длить украинский конфликт, чтобы, как они рассчитывают, вымотать Россию и заставить её прогнуться под Запад.

«А чего можно было ожидать, когда страну накачивали оружием и поддерживали извне, насаждая населению нацистскую идеологию? НАТО явно не ожидал такого ответа России, но их расклад «сражаться до последнего украинца» тоже устроит, чтобы обложить ограничениями Россию, как никогда раньше. Тем не менее самим украинцам от этого нелегче. Стали разменной монетой Запада, от которой скоро вообще ничего не останется», — считает Екатерина О.

Некоторые комментаторы отмечают, что успехи российской армии говорят об одном: дни киевского неонацистского режима сочтены и планы Запада потерпели крах.

«Такие потери, которые несут ВСУ, в принципе неприемлемы для ведения боевых действий. Имеются жидкие перемоги, которыми они пытаются убедить коллективный Запад, чтобы тот продолжал поставки и поддержку деньгами. Но в конечном итоге нет ни одного благоприятного прогноза для них. Марионетка Зеленский оттягивает неизбежное, тем самым увеличивается количество жертв среди украинцев», — указывает Дмитрий Б.

ИА REGNUM Потери ВСУ на 17.08.2022

Часть людей уверена, что вскоре украинская армия, какой мы её знали, больше не будет существовать в принципе.

«Нет больше никакой украинской армии и её боевого потенциала. Нет никакой власти на Украине. Есть сброд уголовников и наркоманов, которые десятилетия выезжали на советском потенциале. Сейчас же они держатся на финансировании из-за рубежа. Потолок украинской армии — это восемь лет сидеть в отжатых у мирных граждан домах, пить шмурдяк и скулить, что якобы воюют с Россией, сдерживая полчища орков. А когда в один прекрасный день Россия объявила о начале спецоперации, стали сдаваться в промышленных масштабах в плен», — пишет Сергей Г.

Нашлись и те, кто напомнил, что террористическая сущность ВСУ в любом случае продолжает представлять угрозу России, а также жителям освобождённых территорий.

«Время покажет, насколько их потенциал оказался уничтожен. Пока что нацисты продолжают терроризировать население Донбасса и Крыма», — подметил Станислав Ю.

Напомним, 17 августа депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия») заявил РИА Новости о том, что боевой потенциал украинской армии уничтожен, а противостоят российским военнослужащим силы коллективного Запада, развернувшие на Украине свой плацдарм.