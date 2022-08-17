Жители Нарвы принесли цветы и свечи к месту, где находился танк-памятник Т-34. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные средства массовой информации.

ИА REGNUM Память

По словам главы оперативной группы Пыхьяской префектуры полиции Таави Кирсс, которые приводит портал ERR, ночь после демонтажа памятника была спокойной.

«Ночь прошла относительно спокойно… На месте нарвского танка собралось довольно много людей, активность пошла на спад после часа ночи и затем стало довольно тихо», — сказал Кирсс, добавив, что вечером, по его оценкам, на месте памятника собралось максимум 50-60 человек.

Сообщение о том, что местные жители принесли к месту, где ранее стоял танк-памятник Т-34, цветы и свечи, обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что подобным возложением цветов и свечей жители Эстонии демонстрируют, что думают иначе, нежели власти страны, демонтировавшие памятник. Иные также добавили, что поступок властей Эстонии объединил людей.

«Память вечна! Кто бы что ни говорил!» — написала Inna.

«Те, кто увозил танк на трейлере, будут возвращать его на руках», — добавил Вячеслав В.

«Память не демонтировать!» — пишет Светлана С.

«Воистину — никто не забыт, ничто не забыто. Люди, спасибо!» — отреагировала Наталья Л.

«Пора привезти Эстонии новый, уже российский, танк на памятник. Ну вы поняли как!» — с сарказмом призвал Albertus R.

«Он вернётся. Обязательно. Так будет на тех землях, где пролита кровь освободителей», — отметила Вика.

«Очень хорошо, что не все с промытыми мозгами. Что помнят историю и чтут память погибших», — комментирует новость Tatiana B.

«Вот что бывает, когда правительство и обычные граждане не понимают друг друга. Ужасно», — написал Игорь.

Цитата из видео «Памятник «Т-34» Нарва. 6 августа 2022 года, поздний вечер.» Танк-памятник Т-34 до демонтажа

«Даже танка испугались! Трусы! А жители — молодцы! Не всё потеряно!» — пишет Ольга А.

«Параллельная реальность у политиков и населения», — добавила Гюзель.

«Молодцы, люди! Память и гордость за предков не сотрёшь и не запретишь! Вечная память освободителям!» — добавила Tatiana.

«Танка нет, а память станет ещё сильнее», — считает Elena.

«Придется России самой танк на место возвращать», — отметил Владимир Т.

«Они что, думают, что если танк снесли — всё забудется? Нет, ещё больше народу повалит, вот и результат…» — отреагировал Алек.

«Зато теперь видим, кто есть кто», — прокомментировала Nanka.

«Ещё один показатель того, что люди обычные непричастны ко всему, что происходит в мире», — добавил Jok B.

«Наши в Эстонии, держитесь! Эта бесовщина просто не может длиться долго!» — написала Наталья.

«Тронуло просто до слез! Хорошо, что есть люди, которые наперекор фашистскому режиму помнят. В сегодняшней Эстонии на это нужно мужество. Сердцем с вами, прекрасные русские люди!» — отреагировала Anita.

«Всё-таки простые прибалты нормальные. Власть — фашистская», — подчеркнул Влад.

«Ничего, скоро там Т-90 стоять будет», — с сарказмом пишет Антон.

«До слез! Оказывается, народ там адекватный! Как на Украине: власть сама по себе, народ — сам по себе!» — отметила Светлана И.

«Власти своими руками сделали там сакральное местечко. И умеют же!» — написал Саша.

«А ведь здорово, что люди приходят, цветы и свечи приносят. Люди начинают объединяться. Своей русофобией недалекие прибалты наоборот усиливают идентификацию русскоговорящих как вменяемых, помнящих свою историю. Во всём происходящем есть очень большие плюсы. Нас, русскоговорящих, всегда расслабляет покой и безделье. Как говорил Жванецкий: «Люди у нас хорошие. Большая беда нужна». Большая беда пришла… И мы начинаем осознавать, что чтобы выжить и остаться в адеквате среди ЛГБТ и остальной дешевки, надо быть русскими и надо быть вместе. Русскоговорящих надо защищать от невменяемых», — подытожила Юлия.

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