Российская текстильная промышленность переживает острый кризис из-за дефицита первичного сырья — хлопка. Серьезность угрозы отрасли настолько велика, что Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) в июле был вынужден обратиться к министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову.

(сс) Kimberly Vardeman Хлопок

В письме на его имя, в частности, говорится: «В этой связи возникает риск останова (так в тексте — ИА REGNUM) хлопкопрядильных фабрик, и, по цепочке, ткацких и трикотажных производств. Важно отметить, что на сегодняшний день прядение хлопка сохранилось на немногих предприятиях — ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ООО «Камышинский текстиль», АО БМК «Меланжист Алтая», ООО «ИвМашТорг», ООО «Большая текстильная мануфактура», ООО «Ивановский меланжевый комбинат», ООО «Вышневолоцкий ХБК», АО «Корд», АО «Красный Перекоп» и др».

Фактически речь идет о прекращении собственного производства в РФ широкого спектра продукции, в которой так или иначе используется хлопок — от товаров первой необходимости, одежды и белья до оборонной промышленности и медицины. Кроме того, закрытие предприятий приведет к массовым увольнениям, что негативно скажется на экономическом благополучии сотен тысяч прямо или косвенно связанных с отраслью граждан России и членов их семей. Неизбежный в случае развития негативного сценария рост социального недовольства переводит проблему из чисто экономической плоскости в социально-политическую.

Sitsy.ru Текстильное предприятие «Шуйские ситцы»

Потребности российской экономики в хлопке практически на 100% обеспечиваются за счет импорта: еще при Никите Хрущеве сельскохозяйственные угодья на юге, в основном на Ставрополье, были перепрофилированы под другие культуры, а выращивание хлопка сосредоточено в союзных республиках Средней Азии, в первую очередь в Узбекской ССР. РСФСР, а после развала Советского Союза Российская Федерация, осталась практически полностью без собственного хлопка-сырца.

В течение многих лет текстильная промышленность России разрушалась, выживая на импортном сырье и устаревшем оборудовании. Понадобилось личное вмешательство президента Владимира Путина, чтобы провести модернизацию производства, осуществленную при значительной государственной поддержке. Но современное оборудование обречено на бесполезный простой без ритмичного снабжения качественным сырьем.

Основными производителями хлопка-сырца в мире являются Китай и Индия — каждая из этих стран выращивает более 6 млн тонн. На третьем месте — США с более чем 3 млн т. Узбекистан, обеспечивавший более половины российской потребности в импортном сырье, производит около 800 тыс. т. По данным Росстата, в 2019 г. производство хлопка-сырца в РФ составило ничтожные 80 т (это не опечатка!), то есть находилось в рамках статистической погрешности. Планы по развитию хлопководства на пригодных для этого территориях Ставропольского края, Астраханской области и Республики Калмыкия пока не реализованы по причине необходимости предварительного проведения дорогостоящих и требующих времени значительных мелиоративных работ. Максимальная площадь сельскохозяйственных угодий, пригодных для выращивания хлопка в России, составляет чуть более 200 тыс. га, при средней урожайности 2-3 т с гектара валовое производство сырца может составить около полумиллиона тонн, что полностью закрывает текущие и перспективные потребности отечественной перерабатывающей промышленности.

В ближнесрочной и в среднесрочной перспективе фактически стопроцентная зависимость российской текстильной и в целом легкой промышленности от импорта сырья сохранится.

(сс) David Stanley Хлопок на полях

При этом в настоящее время отечественная промышленность покрывает внутренний спрос лишь на 40% (и то за счет импортного сырья), а около 60% готовой продукции на основе хлопка ввозится из зарубежья. Фактически в отрасли сложилась чуть ли не стопроцентная зависимость от импортных готовых изделий, полуфабрикатов и сырья.

В 2020 г. Россия импортировала около 250 тыс. т хлопка на сумму более полумиллиарда долларов. Более половины объемов поставили Узбекистан — около 120 тыс. т, Китай — 35 тыс. т и Таджикистан — 17 тыс. т. Менее значительные объемы поступили из других стран, в том числе из постсоветских республик — Казахстана, Азербайджана, Туркмении, Белоруссии и Киргизии.

Еще в 2019 г. в Узбекистане, главном поставщике хлопка в Россию, заявили об ограничении с 2022 г. экспорта хлопка в целях развития собственной перерабатывающей промышленности. Такую же позицию затем заняли и другие постсоветские государства Средней Азии. Последующее развитие событий не должно было стать неожиданностью для российских чиновников, отвечающих за экономические и интеграционные связи со странами СНГ и ЕАЭС — времени для предотвращения катастрофы в одной из главных отраслей российской экономики у них было более чем достаточно.

Турция годами инвестировала в хлопковое производство стран Средней Азии и не только сохранит, но и нарастит импорт стратегически важного сырья. В рамках реализации своей концепции построения тюркского мира Анкара последовательно и эффективно укрепляет свое влияние в регионе не только в экономической, но и в политической, оборонной и гуманитарной сферах. Проект создания совместных вооруженных сил тюркского мира при очевидном лидерстве Анкары отражает центробежную тенденцию на постсоветском пространстве, резко набирающую обороты после начала специальной военной операции на Украине. Решение о создании в рамках Организации тюркских государств общих учебников по истории, литературе и географии тюркского мира, принятое в июне, также говорит об усилении Турции в Средней Азии, в том числе и в первую очередь за счет позиций России. В организацию, помимо самой Турции, входят все бывшие советские республики региона за исключением Таджикистана, население которого имеет персидское (иранское) происхождение. В условиях взрывного роста националистических и антироссийских настроений и соответствующей государственной политики новый общий учебник самым очевидным образом будет выдержан в антироссийском и протурецком духе, замещая реальную общую историю Туркестана с Россией антиисторическими мифами о собственной древней государственности и жестокой «колонизации».

На этом фоне «хлопковый вопрос» перерастает из сугубо экономического во внешнеполитический. Недаром дефицит хлопка в российской промышленности вызвал злорадство госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что мир обойдется без импорта энергоносителей, а Россия без импортного хлопка не обойдется.

Shuhrataxmedov Сбор хлопка

«Союзлегпром» недаром обратился со своим отчаянным письмом об угрозе остановки текстильной промышленности именно в Минпромторг России, проигнорировав профильные интеграционные структуры — СНГ и ЕАЭС, а также ТПП РФ. Очевидно, отечественные промышленники не ждут от этих организаций и российских представителей в них никакой защиты и помощи, а обращение к ним считают бесполезным. В экономике, как и в политике и вообще в жизни, действует строгое правило: что бесполезно, то не полезно и, следовательно, вредно. Нецелесообразно. Расплодив бесчисленные комитеты, комиссии, центры и ассоциации, деловые советы и клубы, используя модную интеграционную риторику, российские чиновники в них зачастую заботятся не о разрешении реальных проблем, а о сохранении самих этих структур и своего персонального места в статусных международных организациях и связанных с этим местом личных благ. Эгоистические соображения не позволяют им заострять тот или иной вопрос и заставляют обслуживать не российские, а чужие интересы. В значительной степени по этой причине не проводится политика производственной кооперации, благодаря которой Турция так нарастила свое влияние в регионе. Реальная сложная работа по развитию интеграционных связей и укреплению российского влияния подменена бесконечными форумами и победной говорильней. Хлопковая проблема, которая ставит на грань выживания стратегически важную отрасль российской экономики, в значительной степени является следствием безответственности и халатности российских чиновников.

Во времена СССР Уголовный кодекс предусматривал серьезное наказание по статьям «саботаж» и «халатность». В условиях идущей гибридной войны на выживание, за существование самой России советский опыт экономической мобилизации может и должен быть востребован. Самоочищение, о котором говорил президент Владимир Путин, должно коснуться «пятой колонны» не только на идеологическом и политическом поле, но в первую очередь на экономическом направлении. Военные успехи невозможны без мощной и эффективно управляемой экономики, те чиновники, которые по любым причинам игнорируют российские национальные интересы, экономическую безопасность России, должны быть подвергнуты объективной проверке на предмет соответствия занимаемой должности.