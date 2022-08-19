Украинское правительство постановило, что в условиях военного положения не только нотариусы, но и украинские военные командиры смогут заверять завещания военнослужащих их подразделений. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Так, украинский кабинет министров внес изменения в порядок государственной регистрации завещаний и наследственных договоров в Наследственном реестре.

«Постановлением предусматривается, что в условиях военного положения удостоверять завещания военнослужащих… смогут не только нотариусы. Такое право получили также командиры (начальники) этих формирований (органов) и другие уполномоченные таким командиром (начальником) лица», — говорится в сообщении украинского СМИ.

Затем соответствующие уполномоченные лица направляют завещание через генеральный штаб украинской армии, министерство обороны в министерство юстиции или его территориальный орган для регистрации завещания нотариусами в наследственном реестре.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения выразили опасение, что в украинских реалиях данное изменение приведет к махинациям и окажется, что украинские военные «завещают» имущество, например, родственникам своего командира. Были и те, кто отметил, что это обычная практика.

«Командиры уйдут-таки небедными людьми», — с сарказмом отметил Андрей.

«Надеюсь, что это фейк, потому что это уже даже не стук со дна, это просто «скотный двор» во плоти», — отметил «Всем привет».

«Вот придурки! Убьют украинского военного, а через полгода его семью на улицу выбросят. Завещания будут подделывать пачками», — выразил опасение «Мультимедиа».

Александр Теодор Оноре Стрейс. Завещание (фрагмент)

«Зачем мудрить? От имени погибшего напишут бумажку от руки — и вуаля! Квартира теперь принадлежит жене командира или теще…» — пишет Дмитрий.

«И ведь ещё есть недоумки, готовые воевать за власть этих ублюдков…» — не выдержал Евгений C.

«Ну все верно — им же разрешили расстреливать солдат, которые решили сдаться в плен, а завещание — следующий шаг», — добавила Ирина.

«Уже не жалко их. Если за полгода до них не дошло, кто есть кто, то и не дойдет», — отметила Маруся В.

«Солдаты будут переписывать имущество на своих командиров или сослуживцев, более чем уверена», — написала Didkovskaya.

«А это точно такой закон там принят? Они сами себя сейчас через месяц победят и без применения военной силы», — пишет S.

«Даже интересно, что же ещё должна сделать киевская власть, чтобы за неё перестали сражаться?» — задумался Алексей М.

«Отлично. Это очень стимулирует «защищать родину»… Теперь призывники кросс будут сдавать без остановок до ближайшей границы», — пошутил один из участников обсуждения.

«Всё для удобства умирания на фронте», — с сарказмом добавил Omega.

«До последнего украинца… девиз в действии», — отреагировал Александр Б.

«Хотели в Европу? Да? Это феодализм во всей красе. Это вот прям максимум… А теперь офицерам вообще невыгодно, чтобы солдат с квартирой выжил, я же правильно понимаю ситуацию?» — задался вопросом sv220vs.

«Представляю, как напряглись киевляне, львовяне и прочие западенцы. Призыв там пойдет с утроенной силой. Никому не нужна сейчас квартира в Днепре или Николаеве, а вот в Киеве, Львове, Виннице квартира будет подороже простого откупа [от фронта] в 5 тысяч долларов», — отреагировал Mams.

«Всегда так было. И в России у нас — тоже. Даже врач может подписать завещание. Есть процедуры, которые прописаны в законе, как это должно происходить и кто может подписать. На арктической станции, допустим, тоже может подписать вышестоящее начальство, которое там находится. Отжать не получится, так как он не имеет права подписывать то, что завещано в его пользу», — отметила N.