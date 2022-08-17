Президент Украины Владимир Зеленский признался в том, что получал предупреждения от западной разведки о том, что Россия готовит спецоперацию, однако глава Украины не стал предупреждать о готовящейся спецоперации России украинских граждан. Об этом украинский президент заявил в интервью The Washington Post

Александр Горбаруков ИА REGNUM Анатомия

Политик отметил, что опасался хаоса, который возник бы на фоне паники и сделал бы Украину слабее.

«Если бы мы об этом сообщили, тогда я бы терял $7 млрд в месяц, начиная с октября прошлого года, и на момент, когда россияне напали, они нас захватили бы за три дня. Если бы это произошло, то в октябре — не дай Бог, в отопительный сезон — ничего бы не осталось. Мы бы не смогли выйти из этой ситуации, и в стране был бы хаос», — сказал он.

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Заявление украинского лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Зеленскому не жаль обычных граждан, но, несмотря на подобные признания, граждане Украины продолжают верить ему. Иные также отметили, что Зеленский не решает ничего — он подчиняется своим западным «хозяевам».

«Вы понимаете, что все бы сбежали в Россию», — написал Vladimir.

«Что ни говорите, но людей жаль. Ведь многие до сих пор искренне верят этому клоуну», — добавила Ольга М.

«Клоун получил миллиарды, и ему плевать, что будет с остальными», — отметила Galina F.

«У клоуна и не было планов, они были у его хозяев», — отметил Рома.

«Главное, свои в безопасности, а на других начхать…» — добавила Екатерина Ш.

«Если бы он не был трусом, то смог бы предупредить свой народ ценой персональных санкций от своих кукловодов. Но поскольку этот народ своим он не считает, а свой карман однозначно ближе и роднее, имеем трагедию в масштабах страны. Чем дальше всё идёт, тем больше ненависти и отвращения к этому моральному уроду», — не выдержала Анна.

«Может, то, что Россия освободила бы Украину за три дня, было бы лучше — не было бы военных действий… смертей жителей Украины и остальных проблем, которые теперь есть у большинства жителей Украины», — отметил Виктор М.

«О как! Был бы хаос?! А сейчас порядок, значится? Катастрофически невероятно гнусный и мерзкий человечишка… Сколько людей загубил…» — пишет Мария Ш.

«Дебил! Хотя почему? План наглосаксов — воевать до последнего украинца — выполняет с удовольствием. За деньги, конечно. Для себя…» — отреагировал Виталий.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

«Хаос начнётся через 2-3 месяца… Тогда ты поймёшь, Зеленский, что натворил…» — добавил Сensor.

«Да он украинцев предал не только в том, что скрывал реальные планы для простого народа, он предал украинцев еще больше в том, что позволяет вести военные действия, прикрываясь своим народом… И не только позволяет, а еще и затыкает рот тем, кто об этом открыто говорит!» — прокомментировала новость Ольга С.

«Зеленский продал украинцев», — пишет Наталья К.

«А еще все бы выехали до объявления военного положения!» — считает «НТС».

«И вы думаете, что украинцы расстроятся от этого и перестанут восхвалять Зеленского?» — отреагировала Лариса.

«На Украине никто никого не обманывал: они восемь лет «воевали с Россией» и ничего, а тут вдруг их обманули», — с сарказмом добавил Владимир.

«Украина после майдана была обречена, кого бы ни выбирал народ, — не дали бы выбрать кого-то, кто бы думал о мире с Россией. Украину взрастили и накачали ненавистью именно для военных действий. И никто не остановил бы эту страшную трагедию, не дали бы», — прокомментировала Ирина.

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