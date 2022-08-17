Корейский народ как на юге, так и на севере полуострова отметил 77-ю годовщину освобождения от японского колониального ига. При этом вновь были подняты проблемы, которые, по мнению корейцев, остаются нерешенными во взаимоотношениях со Страной восходящего солнца.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Одной из таких проблем является нежелание японского правительства принести от своего имени официальные извинения корейским женщинам, которые насильно в годы войны сгонялись в японские солдатские бордели для обслуживания завоевателей в качестве так называемых «женщин для утешения». По существующим данным, судьбу таких «сексуальных рабынь» по вине японских властей разделили сотни тысяч девушек и девочек-подростков из оккупированных японской армией азиатских государств. Большинство из них были кореянки. Пользовавшиеся девушками для своих утех японские солдаты массово насиловали их, наносили увечья, а нередко и убивали.

Представитель Корейского комитета по решению вопроса об угнанных в сексуальные рабыни японской армией кореянках и об использовании в качестве рабов на японских предприятиях корейских рабочих сделал специальное заявление для печати.

В заявлении отмечается, что и через 77 лет после окончания войны только одна страна не извлекла уроков из истории и пытается повторить кровопролитное прошлое, и эта страна — Япония. Северокорейский комитет указывает: «Япония как главный убийца, которая превратила Азию в море крови, является самым пакостным в мире государством — военным преступником и должна быть более искренней и совестливой, чем другие, в расплате за свои преступления. Но и сегодня, когда прошло более полувека со дня ее поражения в войне, Япония не признает свою юридическую и моральную ответственность за прошлые преступления…

В частности, японские империалисты угнали (для принудительной работы на японских предприятиях) более 8 миллионов 400 тысяч юношей и взрослых корейцев, похитили 200 тысяч корейских девушек и принудили их к исполнению обязанности сексуальных рабынь. Это является крупнейшим античеловеческим преступлением, которому, согласно международному праву, нет срока давности. За такие оскорбляющие народ другой страны деяния (японцы) должны каяться из поколения в поколение».

Поднятие флага на горе Намсан

В заявлении отмечается также, что в Японии стремятся оправдывать агрессивные действия в прошлом, извращая для этого факты истории. А члены японского правительства и парламента массово посещают синтоистский храм Ясукуни, чтобы почтить память военных преступников, получивших надлежащее возмездие по приговору Токийского международного трибунала для главных японских военных преступников. Как в КНДР, так и в Республике Корея (Южная Корея) не желают мириться и признавать официально восстановленный в Японии «флаг с изображением лучей восходящего солнца» (имеется в виду флаг императорских армии и флота, использующийся нынешними «морскими силами самообороны» Японии) и воспевающий японского императора гимн «кимигаё», названные в заявлении наследием японского империализма. Также корейцы осуждают школьные учебники, в которых их составители приукрашивают прежние преступления милитаристской Японии.

«Это свидетельствует о том, что Япония — побежденная страна — до сих пор не желает избавиться от грез о своей роли лидера и правителя в Азии.

Ныне Япония, масштабно фальсифицировав (историю), распространяет версию об «угрозе» со стороны нашей Республики КНДР, заложила общественный фундамент и завершила подготовку к осуществлению планов превращения Японии в военную державу, пытается устранить последние преграды на пути к повторной агрессии. Для этого японские власти идут на пересмотр в худшую сторону «мирной конституции», которая уже сейчас сохранила только такое название», — заключает северокорейский комитет.

福原邦展 Флаг с изображением лучей восходящего солнца

Что касается выдвинутых Пхеньяном обвинений Японии, то их разделяют и в Сеуле. В отношениях между Республикой Корея и Японией остро стоят проблемы извинений и компенсаций японским правительством оставшимся в живых и родственникам умерших «женщин для утешения», выплат корейским рабочим за подневольный труд на японских предприятиях в годы войны. Южнокорейское правительство неизменно резко критикует министров японского правительства и депутатов парламента за демонстративное поминовение душ японских военных преступников, канонизированных в храме Ясукуни.

В Южной Корее в очередной раз выразили обеспокоенность визитом и в этом году японских членов правительства и законодателей в храм Ясукуни.

«Мы выражаем глубокое разочарование и сожаление в связи с тем, что представители японского правительства вновь отдали дань уважения солдатам в храме Ясукуни, который считается символом японского милитаризма», — сообщили представители правительства Республики Корея. При этом в МИД Южной Кореи призвали власти Японии «взглянуть в лицо истории» и задуматься о прошлом.

По сообщению японских СМИ, 15 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида направил ритуальное подношение синтоистскому храму Ясукуни, однако от посещения храма отказался. Но Ясукуни лично посетили члены правительства Японии и представители правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), включая известных своими правыми националистическими воззрениями председателя политсовета ЛДП Коити Хагиуда, министра экономической безопасности Санаэ Такаити и министра по делам восстановления Кэния Акиба.

Wiiii Храм Ясукуни

Известно, что в храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,46 млн солдат и офицеров, павших за императорскую Японию в различных войнах, среди них имена 14 казненных по приговору Токийского трибунала военных преступников Второй мировой войны.

Требования корейцев к японскому правительству искренне покаяться и принести официальные извинения за совершенные в годы японского владычества в Корее и в период войны разделяют и в России. Народы двух стран помнят, как советские солдаты освобождали северную часть Кореи от японцев, а в годы спровоцированной США Корейской войны советские асы помогали молодой КНДР отстоять свою независимость.

Все годы нападок и угроз США и Японии «смести ненавистный северокорейский режим» советское, а затем российское правительства поддерживали с КНДР дипломатические и торгово-экономические отношения, сдерживали в ООН и других международных организациях от чрезмерных репрессий и жестоких санкций, направленных на удушение северокорейцев голодом в экономической блокаде.

В своем послании по случаю 77-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что славные традиции дружбы и сотрудничества являются надежной основой для развития добрососедских отношений между Москвой и Пхеньяном.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин и Ким Чен Ын

Путин также выразил готовность продолжить всестороннее и конструктивное развитие двусторонних связей, которые послужат интересам народов обеих стран и внесут вклад в укрепление стабильности и безопасности Корейского полуострова и всего Азиатского региона.

В своем ответном послании президенту Путину лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что сегодня стратегическое и тактическое сотрудничество двух стран поднимается на новый уровень. Ким Чен Ын вспомнил, как солдаты «доблестной Красной армии в борьбе за освобождение Кореи не жалели своей крови и жизни», а их заслуги и подвиги «бережно хранятся в памяти корейского народа».

«Ким Чен Ын отметил, что корейско-российская дружба, завязанная в дни борьбы с общим врагом в войне против Японии, эпоха за эпохой неизменно укреплялась и развивалась, и сегодня стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень на общем фронте (борьбы), чтобы сокрушить военную угрозу и провокации, произвол и своеволие враждебных сил», — говорится в сообщении северокорейского агентства ЦТАК.

Лидер КНДР выразил уверенность, что дружба и сотрудничество между Северной Кореей и Россией будут еще более динамично укрепляться и вносить вклад в достижение процветания и благосостояния народов двух стран.

U.S. Department of State Ким Чен Ын

Как известно, КНДР одной из первых установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР. Появляются сообщения о возможности направления северокорейских военнослужащих в помощь республикам Донбасса в борьбе за свою независимость и безопасность, а также рабочих для восстановления разрушенных неонацистским киевским режимом городов и поселков ДНР И ЛНР. И в этом нет ничего необычного. Ибо, как известно, друг познается в беде.

Что же касается нашего государства, то, считаю, следует незамедлительно выйти из навязанного «коллективным Западом» так называемого «режима санкций» в отношении КНДР и заключить дополнительные соглашения о развитии отношений сотрудничества с Пхеньяном во всех областях, включая взаимное обеспечение безопасности. Ибо жизнь заставляет признать, что КНДР — естественный и надежный союзник России в борьбе за предотвращение новой мировой войны.