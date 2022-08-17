Жителям Львова в преддверии тяжёлой зимы необходимо запастись дровами. К этому горожан призвал мэр Львова Андрей Садовой.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

«Горожанам стоит готовиться к ситуации, которую сложно себе представить», — сказал он.

По словам главы Львова, местные власти закупают печи-буржуйки, которые необходимы в качестве запасного варианта на тот случай, если иные варианты отопления помещений не будут работать.

Заявление городского главы Львова обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом восприняли призыв мэра Львова, отметив, что Украина подобно Европе «возвращается в XIX век» и руководство страны довело Украину до такого.

«Всё по стандартам Европы. Зелёная энергетика», — смеется Elena.

«Настораживает, что Львов к зиме готовится, а вот Харьков, Днепр, Запорожье — не слыхать что-то… Плевать их мэрам на зиму», — заметила Nata Z.

«В средневековье возвращаетесь, да?! Цивилизованные вы наши!» — иронизирует Людмила Д.

«После развала СССР каждая бывшая республика возвращается к своим истокам», — с юмором добавил Вячеслав Михайлович.

«Вот это я понимаю, украинцы достигли своей цели: жить в цивилизованной и прогрессивной Европе… Без газа, без электричества, без бензина, без тепла в квартирах зимой, жратву готовить на дровяной печи, а задницу подтирать лопухами. Наскакали, идиоты! Главное, чтоб не как москали», — шутит Natalia N.

«Ишь, губу раскатали! Какие дрова? Дрова нужны белым господам в ЕС», — с сарказмом написал Василий И.

«Так Карпаты уже Польше запродали. Где дрова брать?» — задался вопросом 20 037.

«Так какая страна в XIX век шагнула?» — смеется Галина.

«Ха-ха: «Мы закупаем буржуйки»… Украина, вы 30 лет чем занимались? Буржуйки клепали?.. 30 лет воровства и грабежа, а сейчас народу промыли мозг о каких-то «русских захватчиках»… А сами сидят в дерьме по шею, буржуйками отапливаются… Вместо того чтобы выгнать эту украинскую погань из власти и наладить торговые отношения с Россией и жить как люди…» — отметил Юрий.

«XXI век», — смеется Максим С.

«Свободные люди… Завидую чёрной завистью…» — пошутил Михей.

«Вот он путь в Европу, освещаемый светом буржуйки…» — иронизирует Silver.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине в 2014 году

«И лучины надо закупить!» — с сарказмом призвала Ольга А.

«Да, ещё патефон приобрести, чтобы загибаться под музыку!» — с юмором написал Максим.

«Никогда в жизни, я не ждала прихода зимы с такой радостью и надеждой! Даже в детстве!» — пишет Alex.

«Дом. 16 этажей. Из каждого окна торчит труба от буржуйки. XXI век. Это Украина, детка», — проиллюстрировал будущую зиму на западной Украине Дмитрий.

«И почему мне их не жаль?» — задался вопросом Malum.

«Так а чего? По-европейски. Европа вся такая скоро будет: холодная, голодная, вонючая», — отреагировала Татьяна К.

«Пусть на зиму замораживают горячую воду! Пригодится!» — шутит Алексей Е.

«Их правительство так усердно работало над таким результатом, молодцы. Если бы у нас отопление зимой не работало, то считается, что правительство не работало вообще. Парадокс», — отметила Лидия С.

«Помню, как они глумились над тем, что в России газ не везде проведен и многие топят дровами. Ну теперь посмотрим, как они буржуйки освоят», — написал Иван К.

«Русскую печь пусть топят. А, ой, русское же тоже нельзя», — добавила «Стенокардия напряжения».

«Будут мусорки пылать зимой. Под ногами будет грязь от золы и недогоревших углей. Везде кривые, ржавые гвозди. Зато утилизируется старая мебель и книги», — подытожил Svinx.

Читайте также: Сеть: «Они скакать умеют!» — киевлян предупредили о проблемах с отоплением