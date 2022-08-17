Сеть: «Наскакали, идиоты!» — жителей Львова призвали запасаться дровами
Жителям Львова в преддверии тяжёлой зимы необходимо запастись дровами. К этому горожан призвал мэр Львова Андрей Садовой.
«Горожанам стоит готовиться к ситуации, которую сложно себе представить», — сказал он.
По словам главы Львова, местные власти закупают печи-буржуйки, которые необходимы в качестве запасного варианта на тот случай, если иные варианты отопления помещений не будут работать.
Заявление городского главы Львова обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом восприняли призыв мэра Львова, отметив, что Украина подобно Европе «возвращается в XIX век» и руководство страны довело Украину до такого.
«Всё по стандартам Европы. Зелёная энергетика», — смеется Elena.
«Настораживает, что Львов к зиме готовится, а вот Харьков, Днепр, Запорожье — не слыхать что-то… Плевать их мэрам на зиму», — заметила Nata Z.
«В средневековье возвращаетесь, да?! Цивилизованные вы наши!» — иронизирует Людмила Д.
«После развала СССР каждая бывшая республика возвращается к своим истокам», — с юмором добавил Вячеслав Михайлович.
«Вот это я понимаю, украинцы достигли своей цели: жить в цивилизованной и прогрессивной Европе… Без газа, без электричества, без бензина, без тепла в квартирах зимой, жратву готовить на дровяной печи, а задницу подтирать лопухами. Наскакали, идиоты! Главное, чтоб не как москали», — шутит Natalia N.
«Ишь, губу раскатали! Какие дрова? Дрова нужны белым господам в ЕС», — с сарказмом написал Василий И.
«Так Карпаты уже Польше запродали. Где дрова брать?» — задался вопросом 20 037.
«Так какая страна в XIX век шагнула?» — смеется Галина.
«Ха-ха: «Мы закупаем буржуйки»… Украина, вы 30 лет чем занимались? Буржуйки клепали?.. 30 лет воровства и грабежа, а сейчас народу промыли мозг о каких-то «русских захватчиках»… А сами сидят в дерьме по шею, буржуйками отапливаются… Вместо того чтобы выгнать эту украинскую погань из власти и наладить торговые отношения с Россией и жить как люди…» — отметил Юрий.
«XXI век», — смеется Максим С.
«Свободные люди… Завидую чёрной завистью…» — пошутил Михей.
«Вот он путь в Европу, освещаемый светом буржуйки…» — иронизирует Silver.
«И лучины надо закупить!» — с сарказмом призвала Ольга А.
«Да, ещё патефон приобрести, чтобы загибаться под музыку!» — с юмором написал Максим.
«Никогда в жизни, я не ждала прихода зимы с такой радостью и надеждой! Даже в детстве!» — пишет Alex.
«Дом. 16 этажей. Из каждого окна торчит труба от буржуйки. XXI век. Это Украина, детка», — проиллюстрировал будущую зиму на западной Украине Дмитрий.
«И почему мне их не жаль?» — задался вопросом Malum.
«Так а чего? По-европейски. Европа вся такая скоро будет: холодная, голодная, вонючая», — отреагировала Татьяна К.
«Пусть на зиму замораживают горячую воду! Пригодится!» — шутит Алексей Е.
«Их правительство так усердно работало над таким результатом, молодцы. Если бы у нас отопление зимой не работало, то считается, что правительство не работало вообще. Парадокс», — отметила Лидия С.
«Помню, как они глумились над тем, что в России газ не везде проведен и многие топят дровами. Ну теперь посмотрим, как они буржуйки освоят», — написал Иван К.
«Русскую печь пусть топят. А, ой, русское же тоже нельзя», — добавила «Стенокардия напряжения».
«Будут мусорки пылать зимой. Под ногами будет грязь от золы и недогоревших углей. Везде кривые, ржавые гвозди. Зато утилизируется старая мебель и книги», — подытожил Svinx.
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