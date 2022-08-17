Кишинев просит Москву отсрочить срок оплаты авансовых платежей за поставки газа до конца четвёртого квартала текущего года. Об этом в своем телеграм-канале написал глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставки газа

По словам главы «Молдовагаз», молдавская компания обратилась к Газпрому «с просьбой отсрочить до конца четвёртого квартала срок оплаты авансовых платежей за август–сентябрь текущего года».

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что Молдавии, которая настроена против России, не стоит предоставлять никаких отсрочек. В целом многие отметили, что со стороны Кишинева данная просьба выглядит наглостью и Молдавии стоило бы свою просьбу адресовать Европе и США — пусть они помогают.

«Молдавия как Молдавия… Никогда не было, и вот опять…» — отреагировал Negovelov D.

«Это к господам боррелям, шольцам, и прочим…» — добавил «Майор Zапаса».

«В смысле «отсрочить»? Такое понятие есть в действующем контракте? Пусть разрывают его, раз не могут платить, и берут по биржевой цене. Какой смысл давать врагам какие-то отсрочки?» — недоумевает Pavel.

«Живут за счёт России, должны все кучу денег, снюхиваются с врагами, а мы все входим в положение», — пишет Лиза.

«Государство с русофобской румынкой во главе должно страдать, мёрзнуть и кончить дефолтом…» — комментирует один из участников обсуждения.

«Не давать им газ. Когда помёрзнут, тогда сразу и мозги встанут на место», — призвала Антонина Д.

«Только сперва подпишите бумажечку с осуждением фашистского режима Киева и на свободу использования русского языка в стране», — добавил Dmitry.

«Никаких отсрочек, она через свою страну столько оружия для Украины прогоняет, на ее территории разгружают это оружие и перегружают в фуры или на корабли. Молдавия стала этаким хабом, куда свозится оружие для Украины. И вообще, ее риторика русофобская, а теперь при астрономическом долге за газ она вдруг вспомнила и попросила отсрочку в тысячный раз», — возмутилась Елена.

«Какая может быть рассрочка русофобам? Это что, шутка?» — поинтересовался Timur.

Nato. int Военная техника НАТО в Молдавии

«Не кусай руку, которая тебя кормит!» — призвал Andrey A.

«Что за пожелания у вас? А люди в чем виноваты?..» — возмутился Т. К.

«К Байдену пусть обратится!» — призвал N. Ю.

«А чего Газпром просят? Пусть американцев просят…» — написал Vasilii.

«Интересная позиция! 30 лет назад, высоко поднимая колени, бежали из СССР в светлое европейское будущее. Из года в год по нарастающей выбирая русофобское правительство. А потом сидеть на заднице и ждать спасения от России? Вопрошая: «А нас за что?» — недоумевает Светлана К.

«Просит отсрочку, а людей ущемляют, которые поддерживают Россию…» — добавил Tony R.

«У Румынии или Зеленского попросите, они вам дадут», — иронизирует Катя.

«И мы ещё «ненадежный поставщик», — спросил еще один участник обсуждения.

«Такую антироссийскую кампанию устроили, а теперь отсрочку просят…» — не понимает Вероника.

«Да можно хоть до марта отсрочить. Но газ в апреле», — шутит Андрей Г.

«Наглость не знает границ», — возмутилась Анджела.

«Это чтобы было теплее плевать на Россию? А не пойти ли им подальше?! Утром деньги, вечером стулья», — написал Тёма.

«На прибалтах и молдаванах можно продемонстрировать Европе, как работает газовое оружие», — пишет один из комментирующих.

«Надо этим хорошо воспользоваться», — поддержала Veta Green.

«Представьте, что на месте России Европа. Через сколько секунд у нас не стало бы газа? А мы всё боимся зубы показать. Они бы не церемонились в своих европах», — подытожил Vyacheslav.