Киевский режим планирует уничтожить Крымский мост, так как считает его строительство незаконным, а сам мост Киев считает важным в военном плане объектом. Соответствующее заявление в интервью Guardian сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Такие объекты должны быть уничтожены», — сказал чиновник.

Заявление украинского чиновника обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что подобные заявления свойственны террористам. Были и те, кто отметил, что Украина за тридцать лет своего существования толком ничего не построила, а способна лишь разрушать.

«В целях самоубийства, когда начнется предсмертная агония, могут попробовать. Но мост строился с учетом сюрпризов», — написала Екатерина.

«И после этих слов они себя террористами не считают…» — добавил Илья.

«Ох как их плющит. За 30 лет сами ничего сделать не смогли, только рушили. А теперь зады рвёт…» — отметил один из участников обсуждения.

«Так моста же нет. Его же невозможно построить», — написала Татьяна С., подражая украинской пропаганде.

«Они сами подлежат уничтожению!» — отметила Natasha 39.

«Сначала во все глотки орали, что моста нет — это мультики. А теперь вдруг уверовали!» — смеется Константин Г.

«Как они надоели со своим вечным знищити (уничтожить. — О. П.). Пусть хоть что-то построят, знищувачі (уничтожители. — О. П.) недоделанные», — не выдержала Светлана.

«Можно ли считать такие угрозы угрозой теракта? Если да, то можем ли мы, как наши бывшие «партнёры», уничтожать террористов везде, где бы они ни были?» — задался вопросом Oleg S.

Официальное интернет-представительство президента Украины Михаил Подоляк

«Ударили бы по Банковой в Киеве. Они бы пыл свой поумерили. Наши всё миндальничают с ними», — написал Konstantin R.

«А чего он это должен скрывать? Слабые люди от безнадёги именно так себя и ведут», — прокомментировал заявление Подоляка «АК».

«Я не понимаю. У них чувство самосохранения вообще отсутствует? Чем больше они будут эти мерзости говорить, тем увереннее наши войска дойдут до границ с Польшей. Чтобы даже воспоминаний не осталось об этих мартышках с гранатой у наших границ. Дебилы», — возмутилась Екатерина.

«Со времён распада СССР у украинского правительства какая-то мания всё рушить. Народ, кто с головой, пытается что-то создавать, а эти только разбазаривают. Флот, металлургия, авиастроение и многое другое. Все уничтожили. Что ж за дебилы?..» — не понимает Владимир.

«Страна, не построившая за 30 лет ничего, может только ломать», — отреагировала Мария.

«Поэтому рассусоливать с ними не стоит… надо, чтобы вообще пятками сверкали, — дать по центру принятия решений, и пусть на своей шкуре почувствуют, каково оно…» — отметила Ольга С.

«Крым никогда не был украинским. Это завоевание Российской империи. При чем тут Украинская республика? С какого боку? И большая часть территорий принадлежит России», — добавил Andrey.

«Он назвал строительство этого объекта инфраструктуры «незаконным». Вообще-то, незаконным было отделение Украины, т. к. не были соблюдены некоторые формальности», — написал Олег В.

Наталия Судец ИА REGNUM Крымский мост за несколько дней до открытия автомобильного моста. Май 2018

«Они там так расслабились, но это расслабление ненадолго! Бункер не поможет», — пишет Денис Е.

«Незаконная конструкция — это Украина», — отметила Дженифер Г.

«Точки У» — по мирным, «лепестки» — в городах, «хаймерсы» — по своим же азовцам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), атомная станция под обстрелом. Почему это недогосударство не признано до сих пор террористическим?» — недоумевает Валерия П.

«Незаконными конструкциями для майданутой власти являются все мосты, здания администрации, офис президента, Верховная рада и остальные здания, построенные до 1991 года. Вы отказались от советского прошлого и проводите декоммунизацию — вот их и разрушайте», — с сарказмом подытожил Стас К.

Читайте также: «Уже и не скрывают!» — Киев и Лондон обсуждали уничтожение Крымского моста