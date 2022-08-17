В заявлении, сделанном «Аккую Нуклеар», отмечается, что структура партнерства по строительству электростанции изменилась. Согласно этому заявлению, в совместной российско-турецкой структуре «Аккую» больше не осталось ни одного предприятия со стороны Турции. Строительство и эксплуатация «Аккую» теперь полностью принадлежат «Росатому», российской государственной корпорации по атомной энергии. После 20 лет эксплуатации акции будут переданы Турции, но по истечении 20 лет «Росатом» продолжит владеть не менее 51% акций. Строительство, состоящее из 4-х этапов, должны были вести две строительные компании, одна из Турции, другая из России, однако 29 июля поступило неожиданное заявление от «Аккую Нуклеар», принадлежащей «Росатому». В рамках проекта был расторгнут контракт с IC İçtaş. IC İçtaş была исключена из проекта строительства «Аккую Нуклеар». Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез ответил на вопросы по данной теме. Он сообщил следующее:

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

«Проблемы не решены, наши попытки продолжаются. Мы не допустим сбоев в реализации проекта. Действия, совершенные без согласования, будут иметь административные и юридические последствия».

Донмез отметил также, что:

«Это один из мегапроектов Турции. Его реализация началась в соответствии с соглашением, достигнутым с Россией в 2010 году. Проект продолжается. Проект реализуется по модели «строительство-эксплуатация». Другими словами, собственником проекта является созданная здесь электростанция «Аккую», принадлежащая Российской Федерации. Крупнейшим подрядчиком является компания, созданная российско-турецкой компанией на равных условиях партнерства. В последние два–три года в этом направлении отмечался хороший прогресс. Однако в последний месяц между ними произошел конфликт. Как только этот вопрос был передан нам, мы сразу предприняли несколько попыток решить проблемы между ними. В таких крупных проектах время от времени могут возникать конфликты на местах… К сожалению, эти проблемы не удалось преодолеть. Мы по-прежнему продолжаем наши попытки по их разрешению. Этот вопрос обсуждался на повестке дня во время последней встречи нашего президента с господином Путиным в Сочи. Поскольку, как вы знаете, у обоих лидеров есть обязательства перед общественностью. Какие у нас здесь приоритеты? Мы не допустим срыва проекта. Во-вторых, здесь за последние годы накоплен значительный местный опыт. Красной чертой с нашей стороны является пострадавшие человеческие ресурсы и подрядчик».

Этот важный вопрос стал горячо обсуждаемой темой в социальных сетях.

Журналист Бахадыр Озгюр публикует следующую информацию:

@bahadir_ozgr: «IC İçtaş потратила не по назначению аванс, направленный русскими для использования только на строительство АЭС «Аккую». Российская компания направила уведомление о расторжении договора в связи с невыполнением обязательств по обеспечению безопасности труда, нарушением сроков работ и правил».

Журналист, публицист, продюсер телепрограмм Тарык Торос публикует следующий комментарий:

@TarikToros: «Есть одна штука, которую власть ПСР в Турции очень хорошо продает, а народ это принимает за чистую монету, не утруждая себя размышлениями: «Аккую» всегда принадлежала русским, а теперь и строительство и эксплуатация всегда будет принадлежать русским, нет такого понятия как отечественная или национальная атомная энергетика, забудьте эти сказки».

Адвокат Алпай Антмен публикует следующий комментарий:

@avantmen33: «Пропуски турецких рабочих, приехавших на работу на АЭС «Аккую» в Мерсине, были аннулированы. Там работает около 20 тысяч турок. В настоящее время нашим рабочим запрещен вход на «Аккую»! Пытаются решить эту проблему. ПСР отдала русским «Аккую» под их полный контроль».

Депутат от РНП в Текирдаге, пресс-секретарь партии Фаик Озтрак публикует следующий комментарий:

@faikoztrak: «Экономическая картина является причиной, почему ПСР не смогла выступить против того, что русские отобрали ключ от «Аккую». Они опустошили кассу в достаточной мере, чтобы порадоваться нескольким миллиардам долларов, которые поступят из России в виде: «получи свою долю и помалкивай». Но это не поможет, кассовый разрыв не сокращается, а лишь всё больше увеличивается».

Журналист Сарман Салепчи публикует следующий ответ на этот комментарий:

@Asalepci: «В прошлом русские построили у нас Искендерунский и Карабюкский металлургические комбинаты, текстильные фабрики и Алиагинский НПЗ, однако произведенная на них продукция не принадлежала русским, они передали ключ нам, с чего бы им забрать у нас ключи от АЭС «Аккую»? .:)»

Akkuyu.com Строительство АЭС «Аккую»

На что пользователь по имени Нурал Карасан отвечает следующее:

@KarasanNural: «И «Аккую» туда же? От каких еще объектов были переданы ключи иностранцам?..»

Адвокат Тургай Озджан публикует следующий комментарий:

@av_turgayozcan: «Что вы имеете в виду, говоря: «Наша атомная электростанция…»? Мы говорим о российской АЭС, не так ли? «Аккую» разве наша? Она никогда не была нашей! Если бы мы построили атомную электростанцию ​​своими силами, то можно было бы сказать нам БРАВО… Однако же мы не построили».

Пользователь по имени Сефа Полат задает следующий вопрос:

@s3fap0lat: «На ваш взгляд, возможно ли это сделать собственными силами, при существующем правительстве ПСР?»

Пользователь по имени Яшар Акчешме публикует следующий комментарий в поддержку предыдущего сообщения:

@YasarAkcesme: «Рабочим не платят зарплату 4 месяца, пострадали от этого рабочие».

Пользователь по имени Адиль Балабан публикует следующий комментарий:

@74_fb: «Настоящая повестка дня — это отсутствие денег у правительства. Сегодня на рынке в Тузле, работающем по средам, цены были просто заоблачными… Что же дальше будет… В каком бедственном положении мы оказались! Некоторые члены ПСР спрашивают, где мы прячем телефоны, машины? Единственным ответом на это будет эта опустошённость. А что там насчет обещанных в 2022 году полетов на собранном у нас самолете? Если спросят, то это всё наши завистники на Западе, у нас все в порядке, мы летаем».