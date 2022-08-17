Информация о том, что в странах Европы цены на электроэнергию подскочили до рекордных максимумов, вызвала бурное обсуждение в соцсетях.

Маттиас Стом. Молодой человек читает при свечах

По данным издания Bloomberg, цена на электричество за последние два месяца выросла в два раза. В Германии тарифы на электроэнергию подскочили на 3,7% — до 477,50 евро за мегаватт-час. Это почти в шесть раз больше, чем в 2021 году.

Подписчики российского новостного телеграм-канала связали рост цен на электроэнергию в странах Европы с засильем антироссийских санкций. Они считают, что их введение ударило по Западу больше, чем по России.

«Пусть терпят, сами выбрали себе такую жизнь! Нацисты!» — комментирует подписчик телеграм-канала с ником Е. В.

«Вот вообще всё равно, что у них там и сколько стоит», — пишет Олег.

«Пусть за одеялами и дровами идут», — иронизирует Владимир С.

«Довыпендривались», — оставил саркастический комментарий Ivanchik.

«Пойду свет везде включу, что ли… и душ приму…» — отметил Энергетик.

«Поскачут — согреются! Украинские беженцы покажут, как это делается!» — подчеркнул Roman.

«Это ещё пока жарко и светло. А ведь скоро зима…» — напомнила Ольга.

«План США работает — уничтожить и развалить Евросоюз», — рассуждает Олег.

«Даа, моя знакомая близкая уже хочет в Россию обратно. 15 лет там живёт», — комментирует Светлана С.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономия электроэнергии

«Давай, до свидания, Европа!» — пишет Ангелина Ж.

«Надо перекрыть вентиль на всю зиму, посидят, и, может, что-то до них дойдёт», — предлагает Максим С.

«За что боролись, на то и напоролись», — делает вывод Ольга С. «Так им и надо!» — согласен Степан.

«Бедные европейцы! А им валежник можно собирать?» — интересуется Дмитрий.

«Рыли нам яму, но сами в неё попали», — подытожил обсуждение D. K.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным европейских изданий, стоимость электроэнергии рекордно выросла, так как продолжается рост цен на газ.

Читайте также: Цены на электроэнергию в Европе подскочили в два раза