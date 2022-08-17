В Европе подскочили цены на электроэнергию. Сети: «Так им и надо!»
Информация о том, что в странах Европы цены на электроэнергию подскочили до рекордных максимумов, вызвала бурное обсуждение в соцсетях.
По данным издания Bloomberg, цена на электричество за последние два месяца выросла в два раза. В Германии тарифы на электроэнергию подскочили на 3,7% — до 477,50 евро за мегаватт-час. Это почти в шесть раз больше, чем в 2021 году.
Подписчики российского новостного телеграм-канала связали рост цен на электроэнергию в странах Европы с засильем антироссийских санкций. Они считают, что их введение ударило по Западу больше, чем по России.
«Пусть терпят, сами выбрали себе такую жизнь! Нацисты!» — комментирует подписчик телеграм-канала с ником Е. В.
«Вот вообще всё равно, что у них там и сколько стоит», — пишет Олег.
«Пусть за одеялами и дровами идут», — иронизирует Владимир С.
«Довыпендривались», — оставил саркастический комментарий Ivanchik.
«Пойду свет везде включу, что ли… и душ приму…» — отметил Энергетик.
«Поскачут — согреются! Украинские беженцы покажут, как это делается!» — подчеркнул Roman.
«Это ещё пока жарко и светло. А ведь скоро зима…» — напомнила Ольга.
«План США работает — уничтожить и развалить Евросоюз», — рассуждает Олег.
«Даа, моя знакомая близкая уже хочет в Россию обратно. 15 лет там живёт», — комментирует Светлана С.
«Давай, до свидания, Европа!» — пишет Ангелина Ж.
«Надо перекрыть вентиль на всю зиму, посидят, и, может, что-то до них дойдёт», — предлагает Максим С.
«За что боролись, на то и напоролись», — делает вывод Ольга С. «Так им и надо!» — согласен Степан.
«Бедные европейцы! А им валежник можно собирать?» — интересуется Дмитрий.
«Рыли нам яму, но сами в неё попали», — подытожил обсуждение D. K.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным европейских изданий, стоимость электроэнергии рекордно выросла, так как продолжается рост цен на газ.
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