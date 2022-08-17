Итальянский малый бизнес, едва и с большими потерями переживший пандемию коронавируса, оказался под ещё более сильным ударом. Цены на электричество с начала санкционной войны против России выросли в несколько раз, что грозит множеству предприятий закрытием, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Филип Хойол. Бунт. XIX век

Владелец одной из самых известных пастиччерий (пекарен-кондитерских) в Падуе Лука Скандалетти рассказал журналистам, что если раньше он платил за электроэнергию в среднем около 3 тыс. евро в месяц, то в августе ему пришёл счёт на 10 тыс. евро.

«Злость? Нет, я в бешенстве. Мои коллеги жалуются, но не реагируют. Если так продолжится, то нам суждено закрыться», — отметил он, заявив, что в стране нужна революция мелких предпринимателей.

Бизнесмену не помогает максимальная экономия энергии. Так, он выключает кондиционеры, когда жара немножко спадает, закрывается раньше времени. Однако все ухищрения не спасли его от «кошмарного счёта». К тому же за последние месяцы резко подскочили цены на сырьё, в частности на сливочное масло.

СМИ добавляют, что заведение Скандалетти далеко не рядовое в городе, а его традиционный рождественский пирог — панеттоне известен далеко за пределами Падуи. Сам предприниматель закончил Международную школу шоколада в Брюсселе. В общем, если речь зашла о возможном закрытии такой пастиччерии, то ситуация является действительно отчаянной.

В соцсетях читатели согласились с предпринимателем о необходимости действий, добавляя, впрочем, что революция должна быть народной.

«Нам нужна народная революция, а не только торговцев», — прокомментировал Фабио С.

«Нужно всенародное восстание. Однако, боюсь, итальянцы на это неспособны», — добавила Елиза П.

Оноре Домье. Восстание (фрагмент). 1860

«Поможем розничной торговле, мелкие предприятия потихоньку все закрываются, после чего останутся только крупные ретейлеры. Это недопустимо», — считает Джан Лука Б.

«Я развожу кроликов. У меня счёт за электричество, потреблённое системой вентиляции, вырос с 350 до 1070 евро», — рассказал Нико Дж.

«Моему дяде, одинокому пенсионеру, живущему в обычной квартире, выставили счёт в размере около 5000 евро! Мы должны быть очень осторожны, потому что они наступают на наши права. И это не в первый раз!» — поделилась Карла М.

«Проблемы только у бизнеса? Итальянский менталитет хочет, чтобы государство вмешалось только ради них конкретно, тогда как это проблема для всех, даже для простых семей», — добавил Бруно П.

«Пусть объяснят, почему цены на электричество так быстро растут! Спекуляции и политика недостойных людей», — призвала Андреа Дз.

«Знаменитые санкции, от которых почему-то страдаем только мы», — вставил Франко В.

«Кто голосует за правых и поддерживает плоскую шкалу налогов, ответственен за закрытие малых и средних предприятий. Ужасно, богатые богатеют, а бедные — беднеют», — отметила Даниела Р.

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