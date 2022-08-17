В социальных сетях активно обсуждается информация о том, что Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в ряде регионов РФ. Не остались в стороне от обсуждения и сибиряки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Права

По данным ведомства, речь идёт о регионах, где фиксируется уровень недельного показателя более чем в 50 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения. Маски рекомендуют носить в общественных местах, в транспорте и в закрытых помещениях

Читайте также: Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в ряде регионов

Добавим, письма с соответствующими рекомендациями уже направлены в регионы.

«Рекомендовано — не равно обязательно», — рассуждает подписчица красноярского паблика в соцсети «ВКонтакте» Маргарита Ц. «Ну это пока. Скоро опять начнётся принудиловка…» — считает Олеся Е.

«Надеваю. Спасает хотя бы от кашляющих. И от запахов в транспорте. А то, как зайдут, дышать невозможно. А так своими духами в масочке пахнет. Приятно. Чужого пота не чувствуешь. И слюни чужих не летят, когда они чихают», — рассуждает Оксана К.

«У нас в России если рекомендовано, значит, обязательным станет», — иронизирует Олег З.

«Опять намордники!» — оставила эмоциональный комментарий Екатерина Н.

«У меня голова в маске начинает болеть от нехватки кислорода, и дышать своим углекислым газом с микробами — фу!» — жалуется Олег Б.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

К обсуждению присоединились жители Омской области.

«Опять эти маски», — не рад подписчик омского паблика в соцсети «ВКонтакте» Егор И.

«У меня 40 масок дома лежит, купил за два дня до отмены режима в мае ещё», — хвастается Денис У.

«Толку-то от этих рекомендаций», — рассуждает Данила Е.

«Наша песня хороша — начинай сначала!» — отреагировала на новость о возвращении «рекомендательного» масочного режима подписчица новосибирского паблика в соцсети «ВКонтакте» Вероника Н.

«Нааачинается…» — подытожила обсуждения Татьяна А.