После выигранных судов за возвращение на баланс государства акций уникальных промышленных предприятий надзорная инстанция взялась и за другую сферу — санаторно-курортную. В пользу Генпрокуратуры России завершился спор за санаторно-курортный комплекс на Кавминводах, который включает сотни объектов недвижимости. У нескольких десятков юрлиц решением Гагаринского суда города Москвы в доход государства были изъяты объекты санаторно-курортного комплекса. Решение в законную силу пока не вступило, и ответчики, в числе которых Федерация независимых профсоюзов России и федерация профсоюзов Ставропольского края, планируют оспорить его, утверждая, что никаких оснований для передачи объектов нет. ИА REGNUM попробовало разобраться в ситуации.

Никита Устинов ИА REGNUM Скульптура орла — символ Кавминвод

Скандальный иск

В феврале 2022 года в Гагаринский суд Москвы от Генпрокуратуры России в интересах РФ был подан иск об обращении в доход государства целого комплекса имущества, в том числе более тысячи объектов недвижимости 34 санаторно-курортных учреждений. В материалах дела фигурировал в том числе и номерной фонд санаториев.

Ответчиков в деле было почти 80 — как физлиц, так и организаций. В их числе «Федерация независимых профсоюзов России» (ФНПР), «Федерация профсоюзов Ставропольского края», различные курорты и санатории, гостиницы, а также лично глава ФНП Михаил Шмаков, занимающий свой пост с 90-х годов. К последнему у надзорной инстанции возникли вопросы, связанные с переходом профсоюзного имущества в разные «частные руки».

12 августа 2022 года в карточке дела появилась запись судьи Черныш, что иск удовлетворён. Детали пока не сообщались, так как решение лишь «готовится к публикации». Подробности известны из официального обращения ФНПР, в котором она заявляет, что будет оспаривать вердикт, поданный «к ФНПР и сотне добросовестных приобретателей объектов, которые некогда находились в профсоюзной собственности».

«Отсутствие состава преступления в действиях профсоюзов и руководства ФНПР подтверждено результатами доследственной проверки, проведенной Управлением по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России в 2020 году», — уточняется в обращении, обнародованном на сайте ФНПР.

(сс) Администрация президента России Михаил Шмаков

Из этого можно сделать вывод, что к руководству (Михаилу Шмакову?) ФНПР у компетентных органов были вопросы о том, каким же таким способом имущество убыло к коммерческим компаниям, в числе которых оказались даже офшоры, и их бенефициарам.

Федерация заявляет, что государство и вовсе не владело «собственностью, указанной в решении суда». Мол, некоторые представители малого и среднего бизнеса «еще в середине 90-х покупали полуразрушенный сарай, сносили его и вкладывали свои средства в строительство новых объектов». Тут возникает вполне закономерный вопрос: «А зачем это бизнесмен, который, как известно, деньги считать умеет, покупал полуразрушенный сарай?» Но сразу вспоминается, что стоял тот сарай не на воздухе, а на участке ныне дорогостоящей земли, пригодной для профильной застройки. Да и строили не в чистом поле, а в месте с подведенными, готовенькими коммуникациями.

Судя по решению суда в пользу истца, доводы федерации оказались слабоваты.

Фигуранты спора и их бенефициары

В списке ответчиков оказались, помимо уже названных лиц, также и ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск», АО «Прасковейское», ООО «ПрофДевелопмент», ОАО «Гостиница Пятигорск», ЗАО «Лира», ООО «Платная поликлиника», ООО «КМВэнергосбыт», АО «Управление канатными дорогами», ООО «АгроХимУниверсал», ООО «Санаторно-курортный комплекс «Березовая роща», ООО «Объединение котельных курорта», ООО «КП «Медприборсервис», АО «Торговое предприятие Прасковейское», ООО «Бригантина», ООО «Исток», ООО «Садар», ООО «Санаторий Источник», ООО «Кредо», ООО «Прометей», АО «Акционерная автотранспортная компания «Кавказтранс», ООО «Медицинский центр «Княжна Мери», АО «Кавминкурортресурсы», ООО «Ф. С. Т. Групп», ООО «Питергоф», ООО «Санаторий «Красный Октябрь», ООО «Санаторий ПлазаСПА», ООО «Производственно-коммерческая фирма «РОСТОК», ООО «Сардоникс», СПК «КОЧХАРТАШ», ООО «НПО Инфокристалл», ООО «Специализированный застройщик «Альфа», ООО «Торговый Дом МРГ-Сети», ООО «Санаторий «Радуга», ООО «РегионСК», ООО «Санаторий Плаза».

Денис Абрамов ИА REGNUM Главные нарзанные ванны на Курортном бульваре в Кисловодскe

Из публикации газеты «Коммерсант» известны некоторые детали спора. В частности, в иске отмечалось, что на основании решений правительства и указов Бориса Ельцина (тогда президента страны) ФНПР в 90-е годы получила безвозмездно 59 имущественных комплексов, в числе которых были 34 санаторно-курортных учреждения, состоящие из 1763 объектов недвижимости. Закон о приватизации запрещал передачу активов в частные руки, их можно было использовать только по прямому профилю, отмечала прокуратура. Уточнялось также, что сделки по продаже активов (131 объекта из 24 учреждений на сумму 3,3 млрд рублей) проходили через ООО «Курортное управление (холдинг)». Остановимся подробнее на этой компании.

ООО «Курортное управление (холдинг)» фигурирует как один из соответчиков иска Генпрокуратуры России. Компания была создана в Кисловодске в ноябре 2005 года «Федерацией независимых профсоюзов России» (ФНПР) и «Федерацией профсоюзов Ставропольского края». Цель создания — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Возглавляет ООО «Курортное управление (холдинг)» Николай Мурашко — бывший депутат думы Ставропольского края (входил в комитеты по социальной политике и здравоохранению, а также по инвестициям, курортам и туризму), а ныне депутат Госдумы («Единая Россия»). В биографии Мурашко фигурирует и должность зампредседателя территориального союза «Федерация профсоюзов Ставропольского края». В разные годы Мурашко также занимал руководящие посты в компании «Владимироблгаз», ЗАО Инвестиционная компания «Промышленное развитие».

Судя по материалам дела по иску Генпрокуратуры, у управления в активе были десятки зданий (от лечебных и спальных корпусов до гаражей) в Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске. На сайте ООО фигурируют 23 здравницы.

Помимо ООО «Курортное управление (холдинг)», Николай Анатольевич Мурашко возглавляет «Владимирскую федерацию парусно-моторного спорта» и, по данным ЕГРЮЛ, владеет долями в двух компаниях Владимирской области — ООО «НПП Вектор» (создано в 2013 году, занимается обработкой металлических изделий) и ООО «ТД МРГ-Сети», которое с 2006 года работает в сфере недвижимости. Директор и владелец 25% доли в первом активе — Олег Анатольевич Мурашко. Среди совладельцев отметилась и Ирина Чистякова. Олег Мурашко руководит и второй компанией, но в числе совладельцев вместо него — Анна Тишаева и Елена Крылова. Примечательно: ООО «ТД МРГ-Сети» также входит в число соответчиков по иску прокуратуры.

Дума Ставропольского края Николай Мурашко

Среди других не менее примечательных ответчиков есть и ООО «Санаторий ПлазаСПА».

Данная компания создана в 2012 году, а по адресу регистрации указан одноимённый санаторий. Владеют компанией офшоры — «Эйтан (Сайпрус) Лимитед и «Айронаква холдингз ЛТД», чьи бенефициары не раскрываются. Офшору принадлежит и другой соответчик — ООО «Санаторий Плаза», им владеет компания EMVIAL LIMITED.

В 2016 году прокуратура Ставропольского края в интересах Российской Федерации в лице Росимущества пыталась оспорить договоры купли-продажи земли, которая по цепочке сделок в итоге оказалась в руках ООО «Санаторий ПлазаСПА», но спор проиграла. Надзорный орган хотел истребовать «из чужого незаконного владения ООО «Санаторий ПлазаСПА» земельный участок с кадастровым номером 26:34:020 222:14, расположенный по адресу: г. Кисловодск, ул. Володарского/проспект Дзержинского, № 1/5». Федерация профсоюзов по этому делу проходила третьим лицом. По открытым источникам, на этом месте был заявлен инвестиционный проект — строительство санатория премиум-класса «Русель», инвестором в котором были указаны некие азербайджанские компании. В открытых источниках окончание строительства и запуск санатория заявлены на 2022 год.

С учётом нюансов дела в апелляции оно может и не завершиться. Например, довольно любопытно было бы узнать, кому принадлежат офшоры, которым отошли самые лакомые куски санаторных земель и зданий курортов. Не увидим ли мы в конце цепочки всем известные лица?