Данные лондонской биржи ICE, согласно которым стоимость газа в Европе впервые с начала весны превысила отметку в $2600 за тысячу кубометров, стали поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Цены на газ практически единовременно подскочили на 13%, что очень и очень много, особенно в середине последнего летнего месяца. Причём такой рост произошёл в ситуации, когда ничего не предвещало беды — рынок в этот день не вступил в реакцию ни с какими новостями из газовой отрасли. По крайней мере, так можно судить исходя из информации, находящейся в публичном поле.

Тем не менее такая картина не может не радовать сердце российского гражданина, который с 2014 года терпит на себе все невзгоды, вызванные антироссийскими санкциями Запада. Теперь, считают люди, наконец-таки начала торжествовать справедливость — санкционный бумеранг вернулся его владельцам.

«Слово — серебро, молчание — золото, дрова и газ — за рубли», — пишет Сергей Г.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

«Как ни крути, а производства свои европейцам придётся перенести в Россию, иначе они тупо не выживут и закроются», — считает Дмитрий К.

Некоторые комментаторы отметили, что высокие цены на газ в первую очередь бьют не по простым гражданам, которые в любом случае наскребут по сусекам деньги для оплаты отопления и электричества, а по производственному сектору, который смертельно зависит от цен на энергоносителей.

«На месте европейских бизнесменов я бы вкладывался в свечные заводы. Вскоре это будет единственное, что будет пользоваться спросом», — советует Антон Ф.

«И как, интересно, Германия собирается свои «Мерседесы» выпускать при таких ценах на энергоносители? Я не говорю о бензине — это проблемы конечного покупателя. Стоимость производства товаров в Европе взлетит до крайней точки, после которой проще будет просто закрыться. Так что забудьте о своих «Мерседесах, товарищи европейцы», — поделился своим мнением Николай К.

Часть людей отмечает, что выход из сложившегося энергетического кризиса для европейцев находится прямо перед их носом — следует запустить уже построенный газопровод «Северный поток — 2» и начать получать российский газ в необходимом объёме и по приемлемой цене.

Андрей Перцев «Северный поток — 2»

«Шольц, хватит целоваться с турбиной, гладить её и обнимать. Запускай уже этот грёбаный «Северный поток — 2», идущий в обход ненужной Украины, и прекрати уже этот цирк устраивать!» — обращается Дмитрий Б.

Нашлись и те, кто считают, что Евросоюз получает сполна не просто так, а за свою русофобию. Поэтому помогать ненавистникам России нашему государству не стоит.

«Да чёрт с ними. Мне лично ЕС вообще ни капли не жаль. Они сами выбрали для себя подобный исход ситуации. Пусть теперь отвечают за собственный выбор», — пишет Прокоп Ф.

«Русофобы получают то, что заслужили. Пусть платят за своё поведение повышенный налог. Вскоре цена станет ещё выше, и тогда, быть может, морозный зимний воздух прояснит их воспалённое сознание и укажет на собственные ошибки», — надеется Леонид М.

Напомним, 16 августа стали известны данные лондонской биржи ICE, согласно которым стоимость газа в Европе впервые с начала весны превысила отметку в $2600 за тысячу кубометров.