Причастность украинских диверсионных групп к подрыву шести опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, которую установили в Федеральной службе безопасности Российской Федерации, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 16 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Линии электропередачи, которые оказались целью украинских диверсантов, являются частью единой инфраструктуры, завязанной на Курскую АЭС. Неудивительно, что подрыв опор этих высоковольтных ЛЭП привёл к сбоям в осуществлении энергоснабжения Курской области, а также соседних регионов.

Более того, крайне важно, чтобы электричество передавалось с АЭС без перерывов, иначе это может привести к серьёзным сбоям её работы. После того как были установлены причины взрывов, власти усилили охрану объектов, связанных с атомной электростанцией, а правоохранители классифицировали произошедшее как теракт и возбудили по этому поводу соответствующие уголовные дела.

«Террористы. Ликвидировать их надо, прямо на месте преступления. Сволочи!» — написала Ирина П.

Многие пользователи были крайне возмущены тем, что украинские нацисты вместо того, чтобы демонстрировать свою «отвагу» в зоне проведения спецоперации России на Украине, предпочитают прятаться по курским лесам, выводя из строя социальную инфраструктуру.

«За все эти военные преступления рано или поздно отвечать будет сам Зеленский и его свита. Именно они нацистов выращивают, вооружают и теракты организовывают», — указывает Александра М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Некоторые комментаторы уверены, что киевские власти не остановятся на этом. Нацисты будут продолжать пытаться посеять панику среди населения Российской Федерации, чего допускать категорически нельзя.

«Следовало ожидать такого. Наверняка диверсанты и вглубь страны полезут. Что поделать. Следует внимательно относиться к посторонним в разных местах около важных объектов, не только военных. И не надо стесняться сообщать о своих подозрениях правоохранителям», — советует Константин Ж.

«Сейчас среди местных может крыша ехать начать. Все друг друга диверсантами считать начнут, доносить друг на друга будут. У правоохранителей вообще тогда работа остановится. Именно этого украинские террористы и добиваются. Они хотят посеять панику, чтобы в тылу начались заминки, и ребята, участвующие в спецоперации, замедлили свой ход», — поделился своим мнением Марат П.

Часть людей полагает, что только жёсткие действия в ответ на теракты вынудят киевские власти убавить свой пыл. Граждане уверены, что Вооружённые силы России должны наконец-таки получить команду на поражение украинских центров принятия решений.

«Попытка превратить территорию России в полигон для диверсионных операций недопустима. Ответные удары России должны быть очень жёсткими и по всем местам, куда только можно ударить», — считает Оля П.

«Вместо жестов доброй воли пора реально уже бить по центрам принятия решений! Чего жалеть этих нациков? Разве неизвестно, в каком здании главные прислужники Бандеры заседают? Непонятно, кому особняки гигантские принадлежат на Украине? Бить пора конкретно и чётко по авторам этих диверсий, сидящим в Киеве», — требует Евгений Ч.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Напомним, 16 августа пресс-служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации разослала журналистам пресс-релиз, согласно которому украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, что привело к нарушению технологического процесса функционирования АЭС. Отмечается, что взрывы были осуществлены 4, 9 и 12 августа 2022 года в Курчатовском районе Курской области.