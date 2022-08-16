Заявление министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о том, что вбросы о якобы имеющихся у России планах по применению на Украине тактического ядерного оружия «являются абсолютной ложью», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 16 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Разговоры о вероятном применении тактического ядерного оружия начались после того, как темпы освобождения территории Донбасса от фашистских оккупантов замедлились. Такая картина могла обрадовать многих российских граждан, потому что спецоперация России не требует спешки, и аккуратные боевые действия позволяют союзным силам беречь личный состав.

Тем не менее злопыхатели России нашли такое положение дел слабостью, и в их больном воображении родилась мысль, что российское командование может применить ядерное оружие, чтобы разрешить якобы имеющиеся проблемы на Украине. Но это никак не отражает намерения Вооружённых сил России, потому что украинская земля станет непригодна для жизни. А ведь именно жизнь, причём свободную, несёт украинцам российская армия.

«Россия против Украины не применит ядерное оружие. На бандеровцев и «Калибров» хватит», — уверен Сергей Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Многие пользователи справедливо заметили, что России хватает запасов высокоточного оружия, чтобы с минимальными последствиями для гражданской инфраструктуры поражать украинских боевиков на освобождаемых территориях.

«А для чего вообще вдруг России бахать ядерным оружием? Мы-то прекрасно понимаем, что в ядерной войне победителей не может быть. Это Америке стоит задуматься над тем, что она творит. Именно с её стороны исходит опасность применения оружия массового поражения», — отметила Аделя Р.

Некоторые комментаторы предположили, что само по себе обсуждение вероятности применения ядерного оружия, пускай даже и намеренно лживое, наталкивает на мысль, что такие намерения кое у кого имеются, причём далеко не у российского военного командования.

«С такой лёгкостью в последнее время говорят о ядерном оружии, как будто это простая хлопушка, а разрушения, загрязнение радиацией окружающей среды и онкология на десятки лет вперёд — это полная ерунда, пусть будущие поколения расхлёбывают», — переживает Евгений З.

«Так часто об этом стали говорить, что вне зависимости от необходимости такая вероятность существует», — поделился своим мнением Максим У.

«Раз Шойгу об этом упомянул, значит, уже, возможно, и не исключает. Всё зависит от степени борзоты западных «партнёров», — пишет Святослав С.

Часть людей полагает, что информационное поле искусственно наполняется слухами о вероятном применении ядерного оружия, чтобы эта тема перестала быть табуирована.

«Окно Овертона провернулось. Немыслимое начинают обсуждать, но пока отвергают. Потом начинают допускать возможность немыслимого при определенных условиях. Потом это разрешают. Потом начинаются гонения на тех, кто упорно отрицает немыслимое. Типичный пример — гей-браки в Европе. Абсолютно прямая аналогия», — считает Алексей А.

Напомним, 16 августа министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности о том, что вбросы о якобы имеющихся у России планах по применению на Украине тактического ядерного оружия «являются абсолютной ложью».