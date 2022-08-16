Риск стагфляции в мировой экономике возрастает. Несмотря на позитивный тренд — рост экономики Китая по итогам полугодия и прогнозы роста по итогам года — на дальнейшее восстановление экономики в стране смотрят с оглядкой на возможный глобальный кризис. Говоря об итогах социально-экономического развития Китая в июле, официальный представитель государственного статистического управления Китая Фу Линхуэй отметил, что национальная экономика продолжает восстановление. Более того, прогнозируется, что темпы роста ВВП Китая по итогам всего года составят около 5,5%. Но риск стагфляции в мировой экономике, по словам представителя китайского статбюро, как сообщает «Прайм», возрастает, и основа для восстановления экономики страны все еще непрочна.

Мировая экономика под угрозой

Прогнозирует стагфляцию в США и ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Антон Руденок. В своей публикации в издании «Финам» эксперт отмечает наличие в экономике Соединенных Штатов широкомасштабного характера инфляционного давления. Июль — первый месяц, когда электронная коммерция вступила в дефляцию после 25 месяцев роста цен на товары в интернете, пишет аналитик: цены на электронику, крупнейшую категорию в электронной коммерции с долей расходов 18,6% в 2021 году, значительно снизились на 9,3% г/г и на 2% м/м. При этом данное снижение опередило падение цен в предыдущих месяцах: так, в июне показатель снизился на 7,3% г/г, а мае на 6,5% г/г. Второй месяц подряд фиксируется снижение цен на одежду, после роста на протяжении 14 месяцев подряд. Но вместе с тем растут расходы на питание: +13,4% г/г и +1,4% м/м, что, как отмечает аналитик, является рекордным показателем в годовом сопоставлении и самым большим ростом среди всех категорий товаров. Индекс потребительских цен (CPI) США в июле снизился с 9,1% г/г до 8,5% г/г, в основном из-за падения цен на энергоносители, что, по мнению эксперта, «дает надежду на прохождение локального пика роста цен». Однако базовый ИПЦ составил 5,9%, а медианный — 6,3%, что, резюмирует Руденок, указывает на то, что «инфляционное давление остается широкомасштабным».

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Чтобы взять под контроль инфляцию до того уровня, которую оценивают пятилетние инфляционные ожидания (2,6%) и до цели ФРС (2,0%), потребуется более агрессивная монетарная политика в течение более длительного периода, чем та, которую сегодня закладывают рыночные ожидания. Итогом будет более медленный экономический рост с повышенной инфляцией, то есть стагфляция», — заключает аналитик.

Между тем, по мнению эксперта БКС Экспресс Оксаны Холоденко, пока признаков стагфляции в мировой экономике не наблюдается. Национальное бюро экономических исследований (NBER) может, по её словам, объявить техническую рецессию в США. В I и II квартале ВВП сократился на 1,6% и 0,9% (кв/кв), отмечает она. Для наступления глубокой рецессии, указывает эксперт, NBER обозначило четыре параметра: занятость населения, персональный доход, объем продаж в промышленности и розничном секторе, промышленное производство. Пока рынок труда США, подчеркивает Холоденко, находится в позитивной фазе. При этом, по её мнению, высока вероятность, что рецессия в США будет непродолжительной, а европейский долговой кризис наступит не раньше чем через 1,5-2 года. Целью ФРС, напоминает эксперт, всё еще остаются 2% годовых по инфляции потребителей, согласно ценовым индексам потребительских расходов, в I полугодии 2023-го потребительская инфляция в США, отмечает она, может опуститься до 4-5% годовых.

Тем временем, описывая сценарии макроэкономического развития в опубликованном 12 августа проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов», Банк России отмечает, что прогнозы по инфляции на 2022 год в большинстве стран пересмотрены вверх. Многие центральные банки перешли к ужесточению денежно-кредитной политики, что уменьшает доступность кредитных средств и ухудшает финансовое положение заемщиков с кредитами по плавающим ставкам. Были снижены и прогнозы международных организаций по динамике роста мировой экономики в этом году: Всемирный банк (ВБ) — с 3,2% в апреле до 2,9% в июне, МВФ — с 3,6% в апреле до 3,2% в июле, ОЭСР — с 4,5% в декабре до 3% в июне.

При этом, как указывает российский регулятор, «риск рецессии в крупнейших экономиках — США и еврозоне — в ближайшие 12 месяцев уже расценивается как значимый». В основных параметрах внешних условий сценариев Банка России регулятор рассматривает версию глобального кризиса, при котором рост мирового ВВП в 2023 году составит всего 0,1% г/г в отличие от базового сценария в 3,1% г/г, при этом инфляция в конце следующего года по сравнению с декабрем этого года в США составит не 2,6%, предусмотренных базовым вариантом или вариантом ускоренной адаптации, а 4,4% (при ставке ФРС США на конец 2023 года размером 1,0%), в Еврозоне — не 1,8%, а 4,3% соответственно (при ставке размером 1,7%) и средней стоимости нефти марки Urals 35 долл. США за баррель.

Сценарий «Глобальный кризис», указывает Центробанк в своем стратегическом документе, исходит из предположения о том, что фрагментация в мировой экономике станет более выраженной: рынки всё больше будут концентрироваться в региональных блоках, страны в меньшей степени будут ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и в большей степени — на увеличение локализации производств.

NVO Центробанк

На этом фоне, сообщает регулятор, в сценарии в начале 2023 года предполагается реализация одновременно двух рисков, усиливающих друг друга:

в странах с развитой экономикой могут усилиться стагфляционные тенденции, при этом, с одной стороны, повышения ставок может быть недостаточно для устойчивого замедления инфляции, с другой — в странах с формирующимися рынками (СФР) растущие внешние ставки при высоком накопленном объеме долга могут приводить ко всё более заметному снижению устойчивости финансового положения (по оценкам Института международных финансов, треть суммы от совокупного размера долга в I квартале 2022 года, достигшего рекордных 305 трлн долларов США, приходится на СФР);

усиление геополитического напряжения (включая введение дополнительных ограничений на российский экспорт) приведет к снижению предложения нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, что повлечет кратковременный сильный рост цен на нефть марки Brent и вызовет рост издержек компаний — это ускорит инфляцию и, соответственно, приведет к повышению ключевых ставок, что на фоне большого объема накопленных долгов и падающего спроса запустит процесс переоценки рисковых активов на рынке.

«В результате в мировой экономике может начаться экономический и финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2007–2008 годов. При этом реализация глобального кризиса может обусловливать поддержание повышенной степени жесткости введенных ограничений на российский экспорт», — подчеркивается в документе ЦБ РФ.

Напомним, в опубликованном Банком России 2 сентября прошлого года докладе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 г. и период 2023 и 2024 гг.» регулятор отмечал, что после кризиса 2008–2009 гг. в мировой экономике «сформировалось значительное число дисбалансов». Долговая нагрузка мировой экономики за пандемийный год выросла и превысила уровень кризисных 2008–2009 годов: отношение глобального долга к глобальному ВВП, указывал тогда Центробанк, выросло на 35 п. п. — до 355% мирового ВВП, тогда как в 2008 и 2009 годах этот показатель вырос всего на 10 и 15 п. п. соответственно. Дополнительным фактором риска регулятор называл растущий спекулятивный сегмент корпоративного долга: например, по данным Ассоциации индустрии ценных бумаг и финансовых рынков США, за 10 месяцев 2021 года объем размещений корпоративных долговых бумаг в этом секторе вырос на 22% относительно аналогичного периода 2020 года и вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на финансовых рынках Европы и Азии также показатели на повышенных уровнях.

«Если настроения на финансовых рынках будут достаточно волатильными в 2022 году, а наблюдаемые процессы на финансовых рынках окажутся «пузырями», то быстрое и существенное ужесточение денежно-кредитной политики США может привести к росту обеспокоенности инвесторов относительно перспектив возврата вложенных средств. В результате 2023 год может начаться с массовых продаж рисковых активов на финансовом рынке и обострения долговых проблем в СФР (странах с формирующимися рынками), особенно в тех, которые накопили значительные долги в иностранной валюте», — сообщалось в докладе ЦБ РФ.

Наиболее закредитованные страны столкнутся с проблемами в обслуживании задолженности, прогнозировал при таком сценарии развития событий Банк России, отмечая, что в этом случае в I квартале 2023 года в мировой экономике начнется масштабный финансовый кризис, сопоставимый с кризисом 2008–2009 годов, с длительным периодом неопределенности и затяжным восстановлением. В сентябре прошлого года в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) глава Сбербанка Герман Греф, комментируя журналистам предусмотренный Центробанком в докладе сценарий наступления «финансового кризиса», говорил, что видит риски глобального финансового кризиса в среднесрочной перспективе и считает, что ЦБ РФ «поступает ответственно», обозначая такой риск.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

«Мы уже много раз страдали от недооценки рисков, лучше их переоценить, чем недооценить. <…> Перегрев на мировых финансовых рынках очевиден, такая опасность в среднесрочной перспективе, к сожалению, присутствует», — цитировал ТАСС Грефа.

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале, как сообщало тогда же издание Lenta.ru, рассказывал, что падение США как гегемона одним «падением» в самом Афганистане и сферой геополитики не ограничится, мол, кризис в 2008 году был не последним.

«Уже давно говорят о необходимости уходить из американских гособлигаций, что Россия, кстати, предусмотрительно сделала в предыдущие годы. Сейчас это еще более актуально: практически всё восстановление экономики США идет за счет продажи огромного количества ценных бумаг США и наращивания долга», — отмечал Пушков, также говоря о том, что сами США сегодня представляют собой «огромный финансовый пузырь», а пузыри неизбежно лопаются.

В это же время американский финансист и миллиардер, основатель инвестиционного фонда Bridgewater Associates Рэй Далио в рамках просветительского марафона «Новое знание», как сообщала «Российская газета», призывал не накапливать активы в долларах США. А информагентство «Прайм» публиковало мнение доцента кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Дианы Степановой, которая в частности отмечала, что развитие кризиса, по ее мнению, будет происходить в направлении резкого сокращения финансового сектора на фоне значительно меньшего ослабления реального сектора экономики.