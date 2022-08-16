До 10% от нынешнего уровня Финляндия ограничит количество принимаемых заявлений для получения визы от российских граждан. Об этом, как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), 16 августа заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

На текущий момент Финляндия получает от российских граждан порядка тысячи заявлений в день на получение визы. В соответствии с новыми правилами, таких заявлений станет 100 в день. Ограничение вступает в силу в начале сентября 2022 года.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что граждане России, вероятно, ничего не потеряют в связи с данным ограничением, в отличие от Финляндии, которая потеряет деньги, которые ранее получала от российских туристов. Были и те, кто считает, что жителям Финляндии не стоит ездить в Россию за доступным топливо и продуктами.

«Не пора ли провести ревизию наших экономических связей с ними?» — задался вопросом Danil K.

«Никогда не понимала, зачем нужны поездки в эту Финляндию?.. Что там такого интересного или того, что не продаётся в России? Особенно удивлял туризм из Питера туда. Из Питера! Я бы ещё поняла из села Кукуево, но чего нет в Питере, что есть там?» — не понимает Tasha A.

«Как-нибудь проживём без Финляндии. Капец. Пуп земли», — отреагировала Ирина.

«Сейчас побегу на улицу митинговать против нашего «режима». Плакат только нарисую. А где эта Финляндия? И что там замечательного? И что русские туристы сделали плохого финнам? Тогда зачем? Где логика?» — не понимает Ольга.

«На это и расчёт у глупых европейцев, — они считают, что граждане России такие же кастрюлеголовые, как и украинцы, которые за безвиз рванули на майдан драть глотку и сносить власть», — ответила Ольге Elena.

Франсуа Вервилт. Удаление камня глупости (фрагмент). XVII век

«Да, чего уж мелочиться? Пусть прекращают на все сто», — призвала «Снегурочка».

«Прям напугали! Да нормальные люди не поедут к вам… Сами же и будете потом жаловаться и плакаться на рухнувший туризм!» — отметила Любовь.

«Тогда пусть в Россию за дешевым бензином не чешут», — написала Ирина.

«Нужно запретить вывоз продуктов «туристам» из Финляндии и стран Балтии», — отметила Dina Z.

«Их вообще не пускать. Ни погреться, ни помыться, ни выпить. Пусть мерзнут и воняют на трезвую голову», — с юмором призвал Л. С.

«А что у них там делать? Темно, холодно, воды нет, зачем надо?..» — не понимает Татьяна.

«Я вообще временно за закрытие границ — деньги останутся в стране, без наших туристов им плохо будет», — пишет Елена К.

«Может, и мы уже им сократим алкогольный туризм? Заодно и бензиново-продуктовый», — предложила Наталья Т.

«Давно пора не ездить по Европе, раньше без неё жили, причём жили хорошо. А теперь-то она зачем нужна?» — задалась вопросом Елена Геннадьевна.

«А зима всё ближе… Тогда-то и посмотрим, кто и куда стремится», — с сарказмом добавил Андрей Т.

«Кому лучше от этого?» — спросила Olga.

«Нет, не так. Финляндия сократит количество поступающих от российских туристов денег в казну в 10 раз по сравнению с нынешним уровнем», — написал Aleksey.

«У них наплыв «туристов» с Украины», — иронизирует Ro.

«В первую очередь пострадают жители близлежащих российских регионов, — у них там были налаженные связи», — отметил Por Favor.

«Они всё думают, что, раздражая народ, у нас волнения начнутся? Нет, а вот у них туризм пострадает серьёзно», — комментирует новость «зови как хочешь».

«В 10 раз станет меньше доход Финляндии от российских туристов. А многие даже с визой не поедут, поэтому минимум в 50 раз станет меньше доход Финляндии», — подытожила Ольга К.