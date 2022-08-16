Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика RC-135, который следует по маршруту, в том числе проходящему над территорией Россией. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

В российском оборонном ведомстве данный шаг со стороны Великобритании рассматривают как сознательную провокацию. В свою очередь ВКС России поставлена задача не допустить нарушения границы Российской Федерации.

Читайте также: Минобороны РФ советует Британии отказаться от идеи с самолётом RC-135

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения, с одной стороны, указали на то, что Британия ведет себя нагло. С другой стороны, многие считают, что России стоило бы тоже запросить что-либо подобное у Британии. Были и те, кто считает, что британская сторона хочет проверить, как ответит Россия на данную провокацию.

«Наглость психопатов!» — отреагировал N. NO.

«Думали, как Китай, — покричим и допустим», — добавила Elena S.

«Небо закрыто, все равны, но Британия равнее», — смеется Никита Ш.

«А ещё чего им? Может, дорожку ковровую расстелить?» — иронизирует Татьяна.

«Может, им и ключ от квартиры [дать], где деньги лежат?» — с сарказмом спросил Игорь.

«Пусть летит, проведем очередные испытания нового вооружения, нам как раз мишени нужны», — смеется Stas.

Alan Wilson Самолёт-разведчик RC-135W ВВС Великобритании

«Задолбали. Чего не живется им спокойно? Лезут, нарываются, провокациями занимаются… Шарик круглый, если что, то всем достанется — с шарика не убежит никто…» — отреагировала Наталия.

«Америка проверяла Китай. А эти нас решили проверить…» — пишет Nata.

«Пусть сначала на Госуслугах зарегистрируются, а потом идут в МФЦ заявку оформлять», — пошутил Robot.

«И России нужно подать аналогичную заявку. Интересна реакция и действия», — отметила Mellihova.

«Англичанка гадит…» — добавил kudrjas KS.

«А почему один самолёт, а не десять? И почему по прилегающему маршруту, а не сразу по всей России? Постеснялись наверное?» — с сарказмом поинтересовался Сергей.

«Я смотрю, в Британии не стесняются от слова совсем», — отреагировал Andrew A.

«Пациент глубоко болен и лечению не поддаётся, только лоботомия», — иронизирует Алина.

«А почему не пустить и на полпути передумать, например…» — написал Владимир.

«Надо было разрешить и сбить, сказав: а мы передумали», — смеется Владимир Г.

«Прислали и прислали. Отклонить — и делов», — комментирует новость Danil K.

«Ну если Англия удовлетворит нашу заявку на испытание «Посейдона» у их берегов!» — не без юмора добавил Антон Павлович.

«Запросить разрешение на пролет «Кинжалов» над Англией!» — продолжил с юмором Konstantin.

«Не зря их называют наглосаксами», — пишет BioHyde.

«Надо было дать ответ, что С-400 одобряют перелёт!» — иронизирует Stanislav Y.

«Китайцы позволили, вот они и с нами решили понаглеть. Китай крайне нерешительно себя повёл, что развязало им руки, дало повод и дальше борзеть», — отметила Елена К.

«Согласие нужно привязать к «Сармату» и отправить наложенным платежом», — пошутил «товарищ Сухов».

«Скорее всего, это обычная практика, просто раньше это не афишировали. Просто сегодня это странно звучит, еще бы попросили пару шпионов забросить с парашютом», — отреагировал Austris S.

«Нет, они не рехнулись. Наглости англичан нет предела и никогда не было. Они считают, что у них должна быть полная вседозволенность, а другие должны повиноваться и быть на коленях», — пишет «Доллар по 200».

«Наглосаксы в своём репертуаре!» — отметила одна из участниц обсуждения.

«Такую возможность упустили, надо было разрешить и чёткий маршрут с местом посадки на военном аэродроме [указать], чтоб разобрать всё по винтику», — подытожил Асхат И.