Специалисты агентства недвижимости БЕСТ-Новострой проанализировали реальный спрос на рынке первичного жилья за первое полугодие в Московском регионе и выяснили, что на долю всего лишь трех девелоперов приходится 63% продаж в Подмосковье и 62% сделок в Новой Москве. В лидерах оказались настолько одиозные застройщики, что ИА REGNUM не могло не заинтересовать качество возводимого ими жилья. Мы собрали и исследовали отзывы «счастливых» обладателей квартир и обзоры на новые ЖК. Но сначала еще несколько цифр от профессионалов рынка недвижимости.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Далее БЕСТ-Новострой сообщает, что за первые шесть месяцев на рынке новостроек Московской области было заключено 26 700 сделок. Из них 16 957 шт., что составляет 63% от всех продаж, пришлось всего на три компании. Это «Самолет» — 7 693 сделки, ПИК — 5 301 сделка и «Гранель» — 3 963 шт. А самыми продаваемыми новостройками Подмосковья стали проекты: «Пригород Лесное» (1 485 сделок), «Томилино Парк» (1 043 сделки), «Ильинские луга» (1 021 сделка), «Мытищи Парк» (994 сделки), «Бутово Парк 2» (906 сделок).

За означенный период в Новой Москве было куплено 9 800 квартир в новостройках. Из них на тройку лидеров продаж пришлась 6 131 сделка (62%). Наибольшим количеством продаж отметились: А101 — 2 410 шт., немного уступил ПИК с 2 099 шт., третьим стал «Самолет» с 1 632 шт. А самыми продаваемыми проектами в Новой Москве стали: «Прокшино» (928 сделок), «Скандинавия» (875 сделок), «Саларьево парк» (866 сделок) и ряд других ЖК.

Ознакомившись с масштабами продаж вернемся к оценке качества строящегося жилья. Тут необходимо отметить, что ситуация от проекта к проекту в целом у того или другого застройщика схожая. Зависит она от выбора субподрядчика и профессионализма задействованных в проекте рабочих, а также ряда менее значимых факторов. Поэтому мы рассмотрим лишь часть из выше приведенных проектов и начнем по порядку.

Александр Дейнека. Стройка (фрагмент). 1949

Первым будет расположенный в 7 км от МКАД, близ Подмосковной деревни Мисайлово ЖК «Пригород лесное» от ГК Самолет. Как уверяет застройщик, добраться до метро «Домодедовская» можно за 15 минут без учета пробок, путь до МКАД на автомобиле займет 12 минут. По уверениям жителей в пробки, а это утром на работу и вечером с работы, дорога занимает от 40 до 1,5 часов, а бывают дни, что она растягивается на 2 часа. У автомобилистов ситуация схожая, и наличие личного автотранспорта никаких преимуществ не дает. Однако, чтобы получить возможность проводить по 3 часа в пробках, нужно заселиться, и здесь люди сталкиваются с типичной проблемой — девелопер срывает сроки сдачи домов и также типично многие месяцы «кормит» их туманными обещаниями.

Это не все беды, с которыми столкнулись люди. Некоторым ввиду отсутствия воды, тепла, прочих строительных огрехов приходилось принимать квартиры по несколько раз. При этом, чтобы избежать пеней и судебных тяжб за просрочку, людей стали заселять, явно не успевая доделать дома. Лифты не работают, в подъездах нет отопления, отсутствуют пожарные шланги, а в коридорах свисают силовые кабели. Можно было бы и дальше перечислять злоключения жителей ЖК «Пригород лесное», но и сказанного достаточно для того, чтобы оценить качество предоставляемых ГК «Самолет» услуг.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

Еще один лидер «хит-парада» проект «Ильинские луга» от компании ПИК, который по окончании строительства раскинется на территории в 200 га. Микрорайон расположен в чистом поле рядом с поселком Ильинское-Усово, что близ Красногорска. Здесь также дома сдавались с задержками, не соблюдались сроки сдачи транспортной и социальной инфраструктуры. Если обещанные детские сады всё же были построены, то школу возводят до сих пор.

Изюминкой ЖК без преувеличения можно назвать введение потенциальных покупателей в заблуждение относительно домофонов на этажах. В шоу-руме людям показывали прибор, который открывался карточкой и имел камеру, на этажах же нет даже намека на то, что их пытались устанавливать.

Многих привлекало то, что квартиры в комплексе с отделкой и не придется тратить время и нервы на ремонт. Понятное человеческое чувство сыграло с ними злую шутку. Новоиспеченные собственники столкнулись с полностью некачественной водой, недоклеенными обоями, ненатянутыми потолками, разбитыми окнами, но главной бедой стала плесень. О таких пустяках, как отсутствие стяжки на полу и снимающаяся со стен руками плитка, пожалуй, и не стоит упоминать. Многие заявки на устранение дефектов в управляющей компании попросту игнорировали, вынуждая собственников обращаться в суд.

Проекты ГК «Гранель» в отчете представлены не были, но даже беглый взгляд на отзывы покупателей показывает, что застройщик далеко не безупречен. Посему перейдем к проектам в Новой Москве. Прежде отметим, что по определенным причинам остановиться мы хотим на одном из проектов ГК ПИК, ГК А101, поскольку их еще не рассматривали, и пропустить проекты ГК «Самолет», поскольку рассмотрение новомосковских проектов компании принципиально к сказанному ничего не добавит.

Итак, ПИК и их проект «Саларьево парк». Собственно, и здесь ничего нового по сути добавить нечего, если бы не одно «но». ЖК располагается недалеко от закрытой в 2009 году свалки «Саларьево». Считается, что на территориях России свалки являются самым мощным источником диоксинов. Поэтому выбор для исследований свалки в «Саларьево» отнюдь не случаен. Да и исследователи, группа заведующего Центром безопасности биосистем Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, руководителя Центра безопасности биосистем биофака МГУ им. М. В. Ломоносова, доктора медицинских наук, профессора Владимира Степановича Румака, 20 лет изучавшая во Вьетнаме результаты применения ВС США «агента оранж», вполне компетентны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свалка

Результаты их исследования диоксинового загрязнения территорий вокруг свалки доказали необходимость организации и срочного проведения диоксинового мониторинга всех аварийных свалок страны. В связи с чем нельзя исключать того, что ЖК «Саларьево парк» находится в зоне бедствия.

Подробности читайте здесь: Аварийные свалки — успешная диверсия. Доказательство

Завершит наш обзор лидер по продажам в Новой Москве ГК А101 и его ЖК «Скандинавия». Если верить отзывам покупателей на сайте ЦИАН, болезни у застройщика те же, что и у прочих. Просрочки, низкое качество строительства и нежелание нести за это ответственность, отсутствие заинтересованности в клиенте после продажи квартиры. Вырубаются деревья и повышается плотность застройки, плохие связь, интернет и транспортная доступность.

Мы не будем досуже рассуждать, что заставляет покупать жилье у столь одиозных застройщиков, наверняка у каждого есть на то свои причины. Добавим лишь, что государству стоило бы присмотреться к «Стройкомплексу». Но оно этого делать не будет, ведь он является «становым хребтом» нынешней российской экономики.