Утро для жителей сёл Джанкойского района Республики Крым началось с экстренной эвакуации — из-за детонации боеприпасов на площадке их хранения в соседней военной части. Позже Министерство обороны России признало взрывы диверсией, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Из-за детонации, по официальным данным, пострадали два человека, один из них — довольно серьёзно. Кроме того, повреждены и разрушены жилые дома, железнодорожное полотно, электросетевая инфраструктура.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов на странице в соцсети отметил, что «агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться, а поскольку на большие дела она не способна, пакостят по-мелкому. Хорошо бы на будущее лишить их возможности даже на такие мелкие пакости». Спикер также подчеркнул, что люди и в Крыму, и в Донбассе спрашивают, когда Россия нанесёт удары по центрам принятия решений в Киеве.

В Сети пользователи Константинова поддержали, а крымчанам желают стойкости. Нашлись и те, что призвал закрыть въезд в Крым.

«Пора уничтожить их ставку…» — написал Алексей С.

«Надо очистить землю от этих нелюдей! Только вперёд к окончательной победе!!!» — поддержала его Наталья Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

«Сравнять киевскую хунту с землей и всех, кто поддерживает этого зелебобу», — призывает Юлия К.

«Интересно, почему Европа их ещё спонсирует? Ладно Америка, им только бы остаться сверхдержавой. До них радиоактивное облако не достанет, а вот Европа может запросто превратиться в Хиросиму, если ветерок дунет в их сторону. Мощность, количество реакторов и скопление радиоотходов суммарно намного больше чем в Чернобыле, так что — да здравствует радиоактивная Европа! — вполне реально», — считает Элла К.

«Истерика и паника — это зло внутри нас. Всё идет как идет, и взрывы будут, и провокации будут. С 2014 года много спящих осталось. Давайте доверимся руководству. Не хлебом единым сыт человек. А наши парни, которые на передовой, самые лучшие!!!» — написала Светлана Т.

«Может, Ахматовича позвать в Крым в гости? Я думаю, это хорошая идея», — считает Александр А.

«Всем терпения, сил, осторожности. Диверсии бывают и без спецопераций. А теперь тем более. Хорошо, что есть возможность говорить, без этого можно лопнуть», — написала Татьяна С.

«Без Кадырова и его армии не будет порядка в Крыму! Срочно к нам навести порядок», — считает Лидия А.

«Сил восстановить утраченное и защитить имеющееся. Будут строже бдить. Значит, нельзя расслабляться. Давайте верить, что всё будет хорошо!» — призвала Роза С.

«Нужно закрывать Крым. Сильно много стало диверсий. Едут с той стороны все кому не лень, наверняка маленькие дроны-камикадзе творят беспредел. Такого ведь не было все эти годы, значит, на границе с Крымом расслабились спецслужбы, а на время СВО нужно наоборот усилить контроль», — написал один из участников обсуждения.