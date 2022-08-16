Поскольку, как считают некоторые, пандемия COVID-19 далека от своего завершения, мировое сообщество продолжает вести активную работу по борьбе с инфекцией. Несмотря на то, что существует мнение относительно того, что пандемия сделала богатых ещё богаче, а бедных беднее, в Южной Корее отнеслись к визиту американского предпринимателя Билла Гейтса с долей скептицизма.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно информации южнокорейских СМИ, американский предприниматель, соучредитель Microsoft Билл Гейтс призвал Южную Корею активизировать участие в глобальной борьбе с инфекционными заболеваниями с помощью передовой науки и технологий.

Известно, что 16 августа Билл Гейтс выступил в Национальном собрании (парламенте) с докладом на тему важности международного сотрудничества для подготовки к будущим инфекционным заболеваниям.

В ходе своего выступления он вспомнил о том, что Южная Корея за время жизни одного поколения превратилась из страны, разорённой войной, в одну из десяти сильнейших экономик мира.

Билл Гейтс отметил, что Южная Корея является передовой страной в сфере диагностирования коронавируса и борьбы с инфекцией, имея большой потенциал в научно-исследовательской области, а также в производстве фармацевтической продукции.

Он заявил, что хотел бы в тесном сотрудничестве с Южной Кореей работать над спасением человечества от инфекционных заболеваний.

Отметим, что после выступления перед южнокорейскими законодателями представитель США встретился со спикером Национального собрания Ким Чжин Пхё.

Спикер приветствовал визит Гейтса в парламент, а также подчеркнул, что сотрудничество в области здравоохранения очень важно, так как от этого зависит выживание людей.

В ходе встречи с журналистами, состоявшейся после 40-минутных переговоров с Гейтсом, Ким Чжин Пхё отметил, что представитель США говорил о сотрудничестве в сфере здравоохранения и медицины.

«В частности, он проявил интерес к вопросу дальнейшего увеличения вклада Южной Кореи в усилия международного сообщества, включая увеличение объёма официальной помощи в целях развития (ОПР)», — добавил спикер парламента.

После этого Билл Гейтс встретился с президентом страны Юн Сок Ёлем, а также руководителями компании SK Group, с которыми обсудил пути укрепления сотрудничества в области глобального общественного здравоохранения.

20th Presidential Office Встреча Юн Сок Ёля с Биллом Гейтсом

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«Я, конечно, ощущаю, что статус Южной Кореи во всем мире вырос, однако… меня беспокоят следующие пять лет правления Юна», — пишет khk1***.

«Мне кажется, что Билл Гейтс — демон. Он человек, который в настоящее время работает над сокращением населения в мире», — высказывает свое мнение msm0***.

«Билл, уходи! Мы не будем подопытными для 4-й, 5-й, 6-й и какой-либо другой дозы вакцины», — сообщает baek***.

«В период правления Муна экспорт впервые достиг отметки $60 млрд, товарооборот в прошлом году составил $1,25 трлн. Кроме того, Мун выступал с речью в ООН на протяжении всего своего срока, и именно при нем ООН признала нас развитой страной. Билл, думаешь, мы все еще одна из 10 ведущих экономик? Скоро про нас все забудут. За тридцать лет установления дипломатических отношений с Китаем мы третий месяц подряд фиксируем торговый дефицит, а торговый дефицит с США, который фиксируют на протяжении четырех месяцев, достиг $18,4 млрд», — возмущается scal***.

«Из-за Юна мы станем всемирным позором», — негодует gust***.

«Билл Гейтс — опасный тип…» — пишет dlag***.

«100 дней назад наша страна была одной из 10 ведущих экономик. Однако благодаря одному идиоту, как ожидается, мы войдем в двадцатку «лучших с конца», — предполагает ksbj***.

«Почему суверенное государство должно подчиняться требованиям таких международных злых сил?» — недоумевает luvk***.

«Что Билл Гейтс забыл в Южной Корее?! Политики, думайте о людях, а не о деньгах! Не нужно плясать по дудку Гейтса! Он наверняка грустит, что вакцина больше никому не нужна», — призывает flut***.

«Какое отношение Билл Гейтс имеет к преодолению кризиса в области здравоохранения? Он что, врач? Он всего лишь бизнесмен», — отмечает topm***.

«Билл, ты действительно причастен к распространению коронавируса? Это правда, что вы готовитесь к следующей пандемии? Я сперва думал, что это бред, однако ты не вызываешь доверия…» — пишет dlaw***.

«Кажется, у нас спикер Национального собрания заменяет президента. Он единственный, кто встретился с Пелоси, и стал тем, кто встретился с Гейтсом быстрее всех», — отмечает sang***.